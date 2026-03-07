La Svizzera presenta i primi sci elettrici al mondo
Un’azienda svizzera ha brevettato gli E‑Skimo, un paio di sci alimentati a batteria pensati per aiutare anche gli sciatori meno esperti.
I primi modelli sono stati messi in vendita questo inverno, ma l’idea non convince tutti.
Guardate il nostro video per scoprire come funzionano gli e‑sci e perché i critici sostengono che la tecnologia non sia così geniale come sembra.
Leggete il nostro articolo per saperne di più:
Potete trovare una panoramica delle discussioni in corso con i nostri giornalisti qui.
Se volete iniziare una discussione su un argomento sollevato in questo articolo o volete segnalare errori fattuali, inviateci un'e-mail all'indirizzo italian@swissinfo.ch.