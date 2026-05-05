La Svizzera vota su un’iniziativa che vuole porre un tetto massimo alla popolazione
L'iniziativa "No a una Svizzera da 10 milioni" chiede che la popolazione residente permanente in Svizzera non superi la soglia di 10 milioni di persone entro il 2050. Qualora tale soglia venisse superata, il Governo dovrà adottare delle misure. Sull'iniziativa popolare dell'UDC l'elettorato elvetico si esprimerà il 14 giugno.
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Nata e cresciuta in Italia, Sara ha vissuto nel Regno Unito per qualche anno e poi si è trasferita a Berna. Come giornalista ama ascoltare le storie delle persone e portare le news sui social, specialmente se si tratta di diritti umani e cambiamento climatico.
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