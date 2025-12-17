L’America latina in forze al Parlamento dei giovani svizzeri all’estero

I giovani tra i 15 e i 35 anni possono diventare membri di YPSA. Qui, giovani svizzeri all'estero visitano Berna durante un campo organizzato dall'OSA. Auslandschweizerorganisation ASO

Il Parlamento dei giovani svizzeri dell'estero ha rinnovato il proprio comitato per la legislatura 2026-2028. Se il numero di candidature ha segnato un nuovo record, la partecipazione è in netto calo. L'America centrale e meridionale avrà una forte rappresentanza.

L’America latina si ritaglia la parte del leone nelle ultime elezioni del Parlamento dei giovani svizzeri dell’estero, noto anche come YPSA (dall’inglese “Youth Parliament Swiss Abroad”), che si sono svolte dal 17 novembre al 14 dicembre: 5 delle 13 persone che compongono il comitato vivono nel continente sudamericano.

“Lo spirito della Svizzera è vivace in America del Sud!”, si rallegra Max Groenveld, il presidente uscente.

L’Europa, tradizionalmente ben rappresentata, arriva a pari merito con cinque membri. Seguono l’America del Nord, che conterà due rappresentanti con sede negli Stati Uniti, e l’Asia (un membro in Cina).

Nelle precedenti elezioni, l’Africa era entrata nel comitato di YPSA per la prima volta nella storia della giovane organizzazione, fondata nel 2015. Quest’anno, una delle candidature proveniva dal Sudafrica, ma non ha raccolto voti sufficienti. In compenso, l’Asia ritrova un seggio nel comitato, dopo l’assenza nella scorsa legislatura. Con sette giovani donne e sei giovani uomini, la composizione del nuovo comitato è molto equilibrata. Tra le persone elette, solo tre facevano già parte dell’organo uscente.

Cos’è il Parlamento dei giovani svizzeri e delle giovani svizzere all’estero? YPSA è stato creato durante il Congresso degli svizzeri dell’estero dell’agosto 2015 a Ginevra. Secondo i suoi statuti, YPSA è un’associazione che s’impegna a favore degli interessi dei e delle giovani svizzere all’estero. Mira a sostenere la loro educazione politica e a incoraggiarne la partecipazione ai processi politici e alla vita sociale. È politicamente indipendente. Il comitato si compone di un seggio garantito per ciascuno dei continenti: Europa, America del Nord, America del Sud, Asia, Africa e Oceania. Un seggio aggiuntivo spetta a una persona residente in Svizzera. Qualora non vengano presentate candidature da una data regione o dalla Svizzera, il relativo seggio cessa di essere garantito e viene messo a disposizione delle altre candidature. Ha diritto di voto chiunque possieda la cittadinanza svizzera elvetica (o di cui un genitore la possieda), abbia un’età compresa tra 15 e 35 anni e viva all’estero o vi abbia vissuto per almeno 10 anni. I mandati hanno una durata di due anni consecutivi e sono rinnovabili senza limiti.

Candidature in aumento, partecipazione in calo

Mai così tante e tanti giovani si erano candidati all’elezione: sono state presentate 22 candidature per 13 seggi. Tutti i continenti erano rappresentati.

Un’evoluzione positiva che stona con la scarsa partecipazione: sono stati infatti conteggiati solo 59 voti, mentre erano stati 154 in occasione delle elezioni per la legislatura 2024-2026.

“Trovo deplorevole che non siamo riusciti a mobilitare tanti elettori ed elettrici come la volta scorsa”, dichiara Max Groenveld. A suo avviso, diversi fattori possono spiegarlo. Da un lato, “il lasso di tempo per votare è stato molto più corto”; dall’altro, “il sistema di voto è cambiato e le regole si sono inasprite”. Di conseguenza, su 72 schede ricevute, solo 59 sono state convalidate.

Nuovo sistema di voto

Per questa nuova legislatura, il comitato in carica ha deciso di organizzare le elezioni secondo il sistema del voto unico trasferibile (VUT), “un metodo proporzionale concepito per garantire una rappresentanza equa delle diverse opinioni”, si legge nell’analisi dei risultati pubblicata da YPSA.

L’olandese-svizzero Max Groenveld è stato il presidente dell’YPSA per il mandato 2024-2026. Auslandschweizerorganisation ASO

In un documento messo a disposizione online, le persone chiamate al voto potevano attribuire le proprie preferenze in ordine decrescente a un massimo di cinque candidature. Chi ha ottenuto cinque voti è stato eletto, mentre i voti eccedentari sono stati ridistribuiti alle altre candidature, in funzione delle preferenze espresse dall’elettorato.

Sono stati così necessari 17 scrutini per attribuire i 13 seggi disponibili nel comitato.

Max Groenveld è consapevole che il metodo è più complicato, ma lo giudica anche più rappresentativo. “Questo è anche uno dei vantaggi di una piccola struttura come YPSA, possiamo sperimentare cose nuove”, afferma, convinto che questo sistema abbia un futuro anche su scala di interi Paesi.

Durante la sua prima seduta nel gennaio 2026, il comitato di YPSA eleggerà tra i suoi 13 membri le due persone che assumeranno la presidenza e la vicepresidenza. Ogni membro può presentare la propria candidatura.

Il futuro di YPSA

Max Groenveld non si è ricandidato. Ritiene di aver fatto progredire l’organizzazione Collegamento esternoper quanto nelle sue possibilità.

“Sono molto soddisfatto della nostra crescita su diversi canali in questi ultimi due anni: disponiamo di un gruppo Whatsapp, la connessione tra di noi è migliore e il Parlamento dei giovani svizzeri dell’estero è diventato un’entità più concreta”, secondo il cittadino svizzero-olandese.

L’organizzazione rimane tuttavia una realtà modesta in termini di membri e di visibilità. “E il suo nome non è d’aiuto”. Per il suo presidente uscente, deve anche affrontare ostacoli importanti: “Siamo persone giovani, che lavorano a titolo di volontariato, distribuite su fusi orari diversi e che non s’incontrano mai di persona”.

Max Groenveld è tuttavia convinto che la struttura acquisirà maggiore importanza, man mano che la comunità delle svizzere e degli svizzeri all’estero cresce.

