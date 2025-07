Lavorare a domicilio

Per arrotondare, accudire i familiari o per mancanza di alternative, molte persone, soprattutto donne, optano per il lavoro a domicilio. In questo video d'archivio RSI del 1978 alcune di loro ci raccontano di come questo possa essere una soluzione pratica ma non priva di inconvenienti.

1 minuto