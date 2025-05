Le FFS testano con successo un mix di piante per sostituire gli erbicidi

La sperimentazione ha dimostrato che è possibile rivegetare con successo le aree dei binari e dei terrapieni. Keystone / Gaetan Bally

Per ridurre l'uso di erbicidi per controllare la vegetazione lungo i binari, le Ferrovie federali svizzere (FFS) hanno incaricato Agroscope e la Scuola professionale universitaria Hepia di Ginevra di sviluppare una miscela di piante a bassa crescita per queste aree. Dopo cinque anni di prove, il metodo è considerato fattibile.

3 minuti

RTS Altra lingua: 1 IT originale English en Swiss railways test low-growing plant mix to replace herbicides Di più Swiss railways test low-growing plant mix to replace herbicides

Le FFS hanno deciso di limitare al minimo indispensabile l’uso di erbicidi chimici di sintesi (glifosato) e di ricorrere a misure alternative. Tuttavia, l’obiettivo era quello di non ridurre la vita utile dell’infrastruttura ferroviaria e di garantire la sicurezza e l’accessibilità, ha dichiarato Agroscope in un comunicato stampa.

Il servizio di RTS (in francese):

Contenuto esterno

Le FFS hanno quindi commissionato uno studio ad Agroscope, alla Scuola di Paesaggio, Ingegneria e Architettura di Ginevra (Hepia) e ad altri partner. L’obiettivo era quello di creare una copertura vegetale in grado di evitare la crescita di piante problematiche, garantire la sicurezza dell’infrastruttura ferroviaria e promuovere la biodiversità.

Inoltre, la scelta delle specie doveva assicurare che la semina non propagasse specie dannose per l’agricoltura. Cinque miscele di sementi appositamente studiate sono state testate in sei siti dell’Altopiano svizzero.

Questi mix erano composti da specie che soddisfacevano al meglio i criteri di sicurezza: buona accessibilità, bassa altezza di crescita e bassa profondità delle radici, nessun rischio di inciampo, nessuna riduzione della visibilità dei segnali e garanzia di un drenaggio illimitato dei binari. Inoltre, dovevano essere specie vegetali autoctone.

Il successo dipende dal sito e dalla miscela

La sperimentazione ha dimostrato che è possibile rivegetare con successo le aree dei binari e dei terrapieni in questo modo: le miscele di semi soddisfano i criteri di sicurezza, aumentano la diversità delle specie, riducono la temperatura del suolo e arricchiscono il paesaggio.

Due miscele, una con un variegato spettro ecologico e l’altra con numerose specie pioniere, hanno raggiunto una copertura media del suolo superiore al 70% dopo cinque anni di test su un substrato di terreno adatto. In tutti i siti, la percentuale di specie seminate sulla copertura vegetale totale è stata significativamente superiore a quella delle specie spontanee.

Le specie autoctone problematiche e le neofite erano significativamente più rare delle specie seminate e delle specie volontarie non problematiche. La semina ha aumentato la biodiversità della comunità vegetale di una media di cinque specie.

Manutenzione identica

Conclusioni: la rivegetazione dei lati dei binari è un’alternativa realistica all’uso di erbicidi. Tuttavia, difficilmente ridurrà i costi di manutenzione, perché anche un intervento mirato richiede una manutenzione regolare.

Ad esempio, è necessario monitorare i rampicanti problematici come l’edera o i rovi, così come le piante che crescono in altezza e le neofite invasive. Gli approcci futuri potrebbero includere la combinazione di strategie meccaniche, chimiche e biologiche per ottenere una sostenibilità ottimale, conclude Agroscope.

Tradotto con il supporto dell’IA/Zz