Le nascite multiple dopo la fecondazione in vitro sono diminuite drasticamente in 20 anni

La medicina può determinare meglio quali embrioni possono essere trasferiti. RTS

La percentuale di parti multipli in seguito a fecondazione in vitro (FIV) è diminuita drasticamente negli ultimi vent'anni in Svizzera. Ciò è dovuto in gran parte a una modifica della legislazione che consente di conservare un maggior numero di embrioni.

Tra il 2002 e il 2023, la percentuale di gemelli è scesa dal 17,4% al 2,8%, secondo i dati pubblicati giovedì dall’Ufficio federale di statistica (UST). Questo è dovuto all’entrata in vigore nel 2017 della revisione della Legge sulla riproduzione medicalmente assistita (LPMA), che autorizza la conservazione di un massimo di dodici embrioni.

Ciò significa che la medicina può determinare meglio quali embrioni possono essere trasferiti. La pratica del trasferimento di un singolo embrione è quindi aumentata notevolmente rispetto al trasferimento di due embrioni”, spiega Tonia Rihs, rappresentante della Sezione Riproduzione dell’UST. L’obiettivo di questa pratica era quello di migliorare le possibilità di successo dell’operazione, ma ha anche aumentato le probabilità di nascite multiple.

Nel 2017, più della metà dei trasferimenti ha riguardato due embrioni. Nel 2023, la stragrande maggioranza dei trasferimenti prevedeva un solo embrione, mentre due embrioni sono stati trasferiti in meno di 1’000 casi.

Il tasso di successo è in aumento

Nel 2023, 6’513 coppie si sono sottoposte a un trattamento di FIV in Svizzera. Grazie a questi trattamenti, sono nati 2’511 bambini vivi, pari al 30% degli 8’164 trasferimenti effettuati, una percentuale in aumento. In totale, questo rappresenta il 3% di tutte le nascite in Svizzera.

Mentre il numero di coppie trattate è leggermente diminuito rispetto all’anno precedente, il numero di nati vivi è aumentato del 5,9%. Inoltre, è aumentato di un quarto rispetto al 2010.

Verso un cambiamento della legge

In Svizzera, la donazione di sperma è autorizzata ma è disponibile solo per le coppie eterosessuali sposate o per le coppie di donne sposate. Alla fine di gennaio, il Consiglio federale ha presentato una proposta per autorizzare la donazione di ovuli. In futuro anche le coppie non sposate potranno donare ovuli e sperma. La maternità surrogata, invece, rimarrà vietata.

Le persone che non hanno accesso a questi trattamenti in Svizzera a volte si rivolgono all’estero, ma l’UST non dispone di dati in merito. Le cifre si riferiscono quindi solo ai trattamenti effettuati in Svizzera.