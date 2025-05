Le pensioni svizzere versate all’estero sono numerose, ma modeste

Le pensioni versate all'estero pesano meno di quanto si pensi sull'AVS. Keystone-SDA

Il numero di rendite pensionistiche svizzere versate all'estero continua ad aumentare. Tuttavia, l'importo medio rimane nettamente inferiore a quello delle pensioni erogate nel Paese. Oltre un quarto delle rendite è stanziato in Italia.

Balz Rigendinger

Nel 2024, più di 2,5 milioni di persone hanno percepito una rendita dall’AVS, l’Assicurazione vecchiaia e superstiti, il primo pilastro del sistema pensionistico svizzero. In dicembre circa un terzo di queste prestazioni è stato versato a persone residenti all’estero. Ciò rappresenta 806’900 persone, pari a un aumento di oltre 10’000 beneficiari e beneficiarie rispetto all’anno precedente, stando alle ultime statistiche dell’AVSCollegamento esterno.

Il fatto che la Svizzera versi così tante rendite all’estero genera dibattiti politici ricorrenti, soprattutto quando si tratta di discutere di possibili risparmi. La questione era riemersa con forza, ad esempio, durante la campagna di votazione sulla 13ª rendita AVS, che alla fine è stata accettata dal popolo nel 2024.

Più di un quarto delle rendite versate in Italia

“Le rendite all’estero sono versate a ex lavoratori e lavoratrici frontalieri, a persone rientrate nel loro Paese d’origine o a svizzeri e svizzere che vivono all’estero”, rileva l’Ufficio federale delle assicurazioni sociali (UFAS).

La stragrande maggioranza di queste rendite (83%) è stata versata a persone residenti nei Paesi confinanti con la Svizzera, vale a dire Italia, Germania, Francia e Austria, nonché in Spagna e in Portogallo. Al di fuori dell’Europa, i principali Paesi sono il Canada (11’000 persone beneficiarie) e gli Stati Uniti (14’000).

In Italia, nel 2024 228’501 persone percepivano una rendita AVS, ossia più di un quarto del totale. Il numero di persone beneficiarie residenti nella Penisola è praticamente raddoppiato rispetto all’inizio del millennio, come si può vedere da questo grafico.

In generale, la crescita di persone residenti all’estero beneficiarie dell’AVS ricalca l’evoluzione registrata per coloro che vivono in Italia. Dal 2001 il loro numero è più che raddoppiato.

Questo aumento è dovuto non solo alla crescita di frontalieri e frontaliere che hanno lavorato in Svizzera e di stranieri e straniere che sono rientrate nel loro Paese dopo un’esperienza lavorativa nella Confederazione, ma anche a persone di nazionalità svizzera che si sono trasferite all’estero. Nel corso degli ultimi vent’anni, il numero di rendite versate a questa categoria di persone è anch’esso raddoppiato, superando quota 134’000, come si evince da questo grafico.

Le rendite versate all’estero sono basse

Tuttavia, l’analisi degli importi spinge a relativizzare, poiché le rendite AVS versate all’estero sono generalmente modeste. Pertanto, sebbene un terzo delle pensioni venga versato al di fuori della Svizzera, questa somma rappresenta solo il 15% dell’importo totale assegnato dall’AVS.

In media, una rendita versata a un cittadino straniero domiciliato fuori dalla Svizzera ammonta a soli 558 franchi al mese, ovvero meno di un terzo della rendita media pagata nel Paese (1’925 franchi). Anche gli svizzeri e le svizzere all’estero ricevono importi inferiori, con una pensione media di 1’249 franchi.

Le 228’501 persone residenti in Italia che percepiscono l’AVS ricevono in media 570 franchi al mese.

Il forte aumento del numero di persone beneficiarie ha naturalmente portato a un netto incremento dell’importo complessivo versato all’estero, che è pure raddoppiato in vent’anni.

Tuttavia, se si confronta questa cifra con l’importo totale erogato dall’AVS, il peso delle oltre 800’000 rendite versate all’estero rimane relativo. Per l’intero 2024, si tratta di 7,5 miliardi di franchi, una somma che rappresenta meno del 15% dell’importo totale, che ammontava a oltre 47 miliardi. Nella Penisola, il fondo pensionistico svizzero ha versato oltre 1,5 miliardi.

“Questo importo relativamente basso rispetto al numero di persone beneficiarie è principalmente dovuto a periodi di contribuzione incompleti per coloro che vivono all’estero”, si legge nel rapporto dell’UFAS.

Solo il 7% delle persone beneficiarie all’estero soddisfa i requisiti che danno i diritti da una retribuzione AVS completa. A titolo di confronto, l’82% degli svizzeri e delle svizzere soddisfa questa condizione e riceve quindi una pensione intera, che attualmente ammonta a un massimo di 2’520 franchi al mese.

Il sistema pensionistico svizzero sostenuto dall’immigrazione

Nel suo rapporto, l’UFAS ha anche confrontato i contributi all’AVS versati dai cittadini e dalle cittadine svizzeri e dalle persone straniere. La conclusione è politicamente sensibile: “Nel 2022, gli stranieri hanno contribuito all’AVS (34%) più di quanto abbiano ricevuto in prestazioni (18%)”, afferma l’UFAS. Un’osservazione che rafforza l’argomento secondo cui il sistema pensionistico svizzero dipende dall’immigrazione.

L’UFAS sottolinea tuttavia con altrettanta chiarezza che questa situazione genererà nuove richieste: “La quota di prestazioni percepite dalle persone straniere aumenta, poiché hanno acquisito un diritto alle prestazioni corrispondente ai loro contributi.”

Questo è il principio fondamentale dell’AVS svizzera: coloro che oggi sostengono il sistema con i loro contributi, domani ne diventeranno i beneficiari.

Articolo a cura di Samuel Jaberg

Traduzione e adattamento di Daniele Mariani

