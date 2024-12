Le unità speciali della polizia in Svizzera compiono 50 anni

Un agente di polizia dell'unità speciale Enzian partecipa a un'esercitazione di emergenza nel luglio 2009. Keystone/Marcel Bieri

Le unità speciali svizzere sono nate 50 anni fa. Tutto è iniziato con un comandante di polizia del Canton Argovia.

5 minuti

Sono soprannominati “gli uomini della prima ora”. Stiamo parlando dei partecipanti ai primi corsi antiterrorismo in Svizzera, che si sono svolti 50 anni fa, e hanno gettato le basi di unità speciali come Argus in Argovia, Barracuda nel Cantone di Basilea e Enzian nel Canton Berna – sono le unità che vengono impiegate quando le cose si fanno pericolose.

“Avevamo agenti di polizia in molti luoghi, ma non eravamo ben coordinati tra di noi”, dice Leon Borer, ex comandante della polizia del Canton Argovia. “Spesso c’erano postazioni con uno o due uomini. Quando c’era un’operazione importante, dovevamo radunare persone che non erano affatto coordinate. Era un grosso rischio per tutti”.

L’attentato di Monaco e il ripensamento

Ciò che può accadere se la polizia non è ben preparata è stato dimostrato ai Giochi Olimpici di Monaco del 1972. Allora, un gruppo terroristico palestinese attaccò la squadra israeliana. Quella che era iniziata come una presa d’ostaggi si concluse con l’uccisione di undici membri della delegazione israeliana. Morirono anche un agente di polizia e cinque sequestratori.

La polizia bavarese non fu in grado di gestire la situazione. Grazie alla copertura mediatica, il mondo intero poté vedere come tutto andò storto.

“Ci si rese conto che la polizia non era preparata per un attacco del genere”, dice Leon Borer. Le autorità svizzere inviarono quindi il giovane poliziotto in Germania per un addestramento di tre mesi con l’unità antiterrorismo GSG9.

L’introduzione delle unità speciali

Quando Borer presentò il suo rapporto al Consiglio federale, fu chiaro che anche la Svizzera aveva bisogno di queste unità speciali. Fino ad allora, solo a Berna esisteva un’unità di questo tipo: l’unità speciale Enzian.

Borer istituì un programma di formazione. Istruttori selezionati da tutte le forze di polizia si incontrarono a Isone, in Ticino, 50 anni fa per il programma di addestramento di base. Era la prima volta che un simile programma di formazione riuniva tutta la Svizzera. Secondo Borer, questo è particolarmente importante per le operazioni su larga scala: “Tutti i partecipanti sono addestrati alle stesse tattiche, parlano la stessa lingua”

Le unità speciali sono ormai uno standard

L’importanza delle unità speciali è stata dimostrata nel 1982 durante una presa di ostaggi all’ambasciata polacca, a Berna. “Durante la consegna di un pasto, la polizia introdusse di nascosto una piccola carica esplosiva con gas lacrimogeno. Grazie all’effetto sorpresa, l’unità fu in grado di prendere d’assalto immediatamente l’edificio”, spiega Borer. “Le unità speciali sono addestrate per questo tipo di approccio tattico”.

L’arresto dei sequestratori dopo la presa d’ostaggi all’ambasciata polacca a Berna. Keystone

Attualmente in Svizzera sono attive 28 unità speciali. Sono talvolta bersaglio di critiche da parte di chi ritiene intervengano con troppa durezza.

Leon Borer non vuole lasciar correre queste critiche. “Certo, le unità speciali hanno un aspetto molto militarizzato a causa della loro uniforme, ma sono ben addestrate a reagire in modo proporzionato. L’obiettivo è sempre quello di garantire che non venga fatto del male a nessuno”.

Critiche alle unità speciali L’unità speciale Argus di Argovia è finita più volte in tribunale. Nel settembre 2023, due agenti di polizia sono stati accusati di abuso di autorità e aggressione. Questo perché avrebbero maltrattato un uomo innocente durante un’operazione a Hunzenschwil. Anche cinque agenti di polizia bernesi dell’unità speciale Enzian dovranno essere processati. Il caso riguarda un’operazione di polizia del maggio 2020, durante la quale un 44enne, che si sarebbe trovato con un’arma alzata quando l’unità speciale ha fatto irruzione, è stato ucciso da uno degli agenti. Nel 2021, l’impiego di un’unità speciale della polizia municipale di Zurigo ha suscitato molte critiche. Gli agenti di polizia in tenuta antisommossa sono intervenuti contro delle donne che manifestavano, arrestandone diverse. Si dice che abbiano usato spray al peperoncino a distanza ravvicinata e si siano comportati in modo aggressivo.

Le operazioni antiterrorismo sono rare in Svizzera. Le unità vengono chiamate soprattutto per arresti difficili o per la protezione personale, ad esempio in occasione del Forum economico mondiale (WEF) di Davos.

Ciò che è iniziato 50 anni fa dopo l’attentato di Monaco è ora parte integrante del panorama della polizia svizzera.

Tradotto con l’aiuto di Deepl/Zz