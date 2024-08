Morat entra a far parte dei villaggi più belli della Svizzera

Morat, un gioiellino medievale sulle sponde dell'omonimo lago. Keystone / Anthony Anex

Il concorso indetto da tre riviste elvetiche ha premiato quest’anno il comune medievale del Canton Friburgo.

3 minuti

tvsvizzera.it/mar

A conquistare i cuori dei lettori e delle lettrici della Schweizer Illustrierte, de l’Illustré e La Domenica è stata la cittadina di Murten-Morat, situata a metà strada tra Friburgo e Neuchâtel, sulle rive dell’omonimo lago.

Il comune – si legge nelle motivazioni della giuria – “si distingue non solo per il suo pittoresco centro storico, ma anche per il bilinguismo vissuto nella quotidianità. Se in una parte della città si parla tedesco, nell’altra risuona il francese”.

Il servizio del TG:

Contenuto esterno

Morat (in italiano è spesso la versione francese che viene utilizzata) l’ha spuntata su altri cinque villaggi selezionati dalla giuria che si erano candidati: Stein am Rhein (Sciaffusa), Werdenberg (San Gallo), Giornico (Ticino), Bursins (Vaud) e Silvaplana (Grigioni).

Il villaggio del canton Friburgo, che alla fine del 2023 contava oltre 9’500 abitanti, è famoso soprattutto per la sua architettura medievale e il muro di cinta che ancora lo attornia.

La cittadina illuminata a festa durante il Festival delle luci che si tiene in inverno. KEYSTONE/Cyril Zingaro

Città fondata nell’XII secolo

L’area è popolata da millenni. Le testimonianze archeologiche più antiche – si legge sul Dizionario storico della SvizzeraCollegamento esterno – risalgono al Mesolitico (8’200 – 5’000 a.C.). Le prime tracce scritte dell’esistenza di un insediamento appaiono nel 515 d.C., quando si fa menzione di questo luogo utilizzando il termine Muratum. Con ogni probabilità esisteva già una fortificazione. La fondazione di una vera e propria città risale agli anni 1’170 o 1’180, ad opera di Berchtold IV, conte von Zähringen, o di Landri de Durnes, vescovo di Losanna.

Contenuto esterno

Morat è conosciuta soprattutto per la battaglia combattuta il 22 giugno 1476, nel contesto delle guerre di Borgogna, tra i Confederati e i loro alleati e Carlo il Temerario, duca di Borgogna. A uscire vincitori furono i Confederati. La battaglia, considerata l’evento fondatore del canton Friburgo, è tuttora oggetto di commemorazione.

Si narra che dopo il trionfo, un messaggero corse a Friburgo per annunciare la notizia brandendo un ramo di tiglio colto sul campo di battaglia. Una volta giunto a destinazione si accasciò e la leggenda vuole che proprio nel punto in cui stramazzò al suolo spuntò poi un tiglio. Il percorso seguito dal messaggero è quello che oggi compiono i e le partecipanti alla Morat-Friburgo, una delle corse pedestri più popolari della Svizzera che si snoda su un percorso di poco più di 17 chilometri.

Grazie al titolo conferito dai lettori e dalle lettrici delle tre riviste, Morat va ad aggiungersi ai comuni premiati negli anni scorsi che vi presentiamo in questo album fotografico.

Precedente Seguente Zäziwil, Berna (Villaggio svizzero del 2023) Credit: Marcel Gross / Alamy Stock Photo Urnäsch, Appenzello Esterno (2022) Keystone / Gaetan Bally La Punt-Chamues, Grigioni, (2021) Credit: Design Pics / Alamy Stock Photo Ruswil, Lucerna (2020) Urs Hubacher Trub, Berna (2019) Credit: Marcel Gross / Alamy Stock Photo Oberhofen, Berna (2018) Credit: Ian Rutherford / Alamy Stock Photo Schwellbrunn, Appenzello Esterno (2017). Gian Ehrenzeller / Keystone Morcote, Ticino (2016). Credit: Asiadreamphoto / Alamy Stock Photo Fotografia 1

Fotografia 2

Fotografia 3

Fotografia 4

Fotografia 5

Fotografia 6

Fotografia 7

Fotografia 8