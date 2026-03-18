Negozi agricoli – un modello di successo in Svizzera
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Sono una video-giornalista con esperienza, appassionata nel rendere accessibili e coinvolgenti argomenti complessi attraverso una narrazione multimediale avvincente. Concentrandomi su temi sociali e ambientali, produco diversi formati video su un'ampia gamma di argomenti, specializzandomi in video esplicativi d'impatto con motion graphics e animazione stop-motion.
Durante i miei studi di cinema, letteratura inglese e giornalismo, ho fatto esperienza in radio, televisione e stampa in tutta la Svizzera. Dopo aver collaborato con il team Image & Sound del Locarno Film Festival, nel 2018 sono entrata a far parte di SWI swissinfo.ch per produrre reportage locali e internazionali.
Un mix di self-service, distributori automatici high-tech e pagamenti basati sulla fiducia: i negozi agricoli in fattoria sono molto popolari in Svizzera. Secondo l’Ufficio federale di statistica (UST), nel 2023 già un’azienda agricola su cinque vendeva alcuni dei suoi prodotti direttamente in fattoria.
Nella maggior parte dei casi, questi negozi funzionano completamente senza personale e la clientela paga autonomamente e senza supervisione i propri acquisti. Per gli agricoltori e le agricoltrici, i negozi rappresentano una fonte di reddito in più, ma anche un aumento del carico di lavoro.
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In quasi nessun altro Paese i punti vendita agricoli sono così diffusi come in Svizzera. Si tratta di una combinazione di self-service, distributori high-tech e casse basate sulla fiducia.
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