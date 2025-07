“Non potevo più permettermi di trascorrere la pensione in Svizzera”

Alla fine del 2024, 27'330 svizzeri e svizzere vivevano in Spagna e il 33% ha più di 65 anni. Westend61 / Wolfgang Weinhäupl

Una vita di lavoro, contributi sociali versati regolarmente, a volte niente vacanze e alla fine un interrogativo esistenziale: la mia pensione è sufficiente per vivere in Svizzera? Per un numero crescente di persone pensionate la risposta è “no”. Così lasciano il Paese, spesso per necessità.

Melanie Eichenberger Nel mio lavoro, mi occupo di temi rilevanti per cittadine e cittadini svizzeri residenti all’estero – dagli sviluppi politici nella Confederazione e del loro impatto sulla diaspora fino a tematiche sociali, economiche o culturali. Prima di unirmi a SWI swissinfo.ch, ho lavorato come giornalista locale per l’Aargauer Zeitung. Ho un bachelor in comunicazione multilingue e – aspetto tipicamente svizzero – ho completato un apprendistato di commercio.

“Dopo tanti anni di lavoro, i pensionati sono relegati ai margini della società. Mi sembra che la Svizzera non sia più sociale nei confronti dei suoi cittadini”.

Questo commento è stato lasciato su Swissinfo da una persona trasferitasi in Spagna, in risposta a una domanda sull’emigrazione al momento della pensione. Avevamo già lanciato questo dibattito l’anno scorso nell’ambito della votazione sull’AVS, ma nelle ultime settimane è tornato di attualità.

Anche la domanda se i nostri lettori e lettrici siano emigrati per motivi finanziari suscita ancora molti commenti. Molte persone stanno vivendo una rottura dolorosa con un Paese che hanno contribuito a sostenere per decenni.

L’AVS spesso copre solo i costi fissi

La rendita di vecchiaia AVS spesso non è sufficiente nemmeno a coprire lo stretto necessario. Affitto, assicurazione sanitaria (cassa malati) e spese accessorie: un semplice calcolo mostra quanto il denaro si esaurisca velocemente:

“Con 2’200 franchi al mese non si può più vivere in Svizzera. L’affitto di un monolocale per anziani è di 700 franchi. Cassa malati: 500-600 franchi. Cibo, tasse ed elettricità: 800 franchi”, scrive “Grendelmeier”, che in Spagna, invece, se la cava con questa somma.

Chi non possiede una casa di proprietà – e questo è il caso della maggior parte delle persone pensionate in Svizzera – si trova rapidamente in difficoltà, scrive “JoanBoa”. L’affitto e l’assicurazione sanitaria rappresentano spesso l’intera rendita AVS.

Costretto a emigrare

“Per più di 47 anni, il mio datore di lavoro e io abbiamo versato più del 10% del mio stipendio all’AVS e per più di 40 anni ho versato molto denaro al nostro sistema pensionistico svizzero”, scrive “PG”. “Si potrebbe pensare che in queste condizioni possa condurre una vita da pensionato decente in Svizzera, vero? E invece no!”. Due divorzi e la conseguente suddivisione dell’avere pensionistico gli hanno giocato un brutto scherzo, costringendolo a emigrare.

Molti lettori e lettrici ci raccontano che la decisione di trasferirsi all’estero è stata tutt’altro che facile. Lasciare la Svizzera – il Paese in cui si hanno famiglia, nipoti e ricordi – non è facile per tutti. “Non si lascia mai il proprio Paese a cuor leggero”, scrive “JoanBoa”.

“Anch’io faccio parte di coloro che avrebbero voluto vivere in Svizzera una volta andati in pensione, ma non potevano permetterselo”, scrive “Klausius”. Con il prelievo del suo capitale pensionistico, ha potuto acquistare una casa in Inghilterra. “Qui l’AVS è appena sufficiente a coprire il fabbisogno mensile”, scrive.

Trovate altri articoli utili sull’espatrio e sulla vita all’estero nella nostra pagina “L’emigrazione in tutta semplicità“. Le informazioni ufficiali della Confederazione sono disponibili sul sito del Dipartimento federale degli affari esteri (DFAECollegamento esterno), mentre l’Organizzazione degli Svizzeri all’estero (OSECollegamento esterno) dispone di un servizio di consulenza.

La “bella vita” in Spagna, Portogallo e Thailandia

Secondo l’Ufficio federale di statistica (UST), il numero di cittadini e cittadine svizzere che percepiscono una rendita AVS all’estero è raddoppiato in vent’anni, raggiungendo le 134’000 unità alla fine del 2024.

Tra i Paesi con grandi comunità elvetiche, Thailandia, Portogallo, Spagna e Sudafrica si distinguono per l’alta percentuale di cittadine e cittadini anziani. Tra il 2023 e il 2024, la quota di anziani svizzeri è aumentata soprattutto in Portogallo e in Thailandia (rispettivamente +16% e +7%).

In questi Paesi il clima è più mite, l’assistenza sanitaria è spesso buona e il costo della vita è molto più basso: “Mia moglie e io abbiamo lasciato la Svizzera per motivi finanziari e soprattutto per il clima e la qualità di vita”, scrive Jean-Claude Chabloz. In Spagna hanno potuto acquistare una casa con vista sul mare a soli 100 metri dalla spiaggia.

Se la decisione di emigrare si basa esclusivamente su motivi finanziari, possono sorgere dei problemi, dice “Hanspeter”. “Ogni medaglia ha due facce”, scrive. Secondo lui, se non si vuole rinunciare al cibo e alle bevande europee e si vuole vivere in un appartamento o in una casa che risponda agli standard abituali, bisogna anche mettere mano al portafoglio, come nelle Filippine.

Andare in pensione con dignità

Numerosi commenti evidenziano che per la maggior parte delle persone non si tratta di concedersi un lusso, ma di vivere gli ultimi anni con dignità, senza angosce esistenziali permanenti.

La scelta sarebbe tra vivere in Svizzera in un piccolo monolocale e potenzialmente dipendere dall’assistenza sociale, oppure lasciare il Paese a malincuore per poter condurre una vita dignitosa in un’altra nazione dove il costo della vita è più basso.

Anche “Peter Segessemann” scrive che sarebbe rimasto volentieri in Svizzera, “ma le rendite di vecchiaia e i soldi della cassa pensione non erano sufficienti per vivere in modo confortevole”. Avrebbe dovuto usufruire di tutti gli aiuti disponibili.

“Sarei stato a carico dei contribuenti. Non lo volevo”. In Portogallo, può vivere con la sua rendita di vecchiaia e la parte del capitale pensionistico rimasta dopo il divorzio. “E in più non dipendo da nessuno in Svizzera”.

Molti sottolineano anche che l’AVS non è un regalo, ma una contropartita meritata dopo molti anni di lavoro. “Abbiamo dato il nostro contributo, sia finanziario che sociale (ad esempio attraverso varie attività di volontariato nei comitati di associazioni e federazioni), e ora che i nostri figli sono adulti vogliamo goderci ancora un po’ la vita insieme”, scrive “JohnnyBdSR”.

Numerose persone concordano: la Svizzera è un Paese dove si lavora, ma non forzatamente dove si invecchia.

A cura di Balz Rigendinger

Tradotto con il supporto dell’IA/lj

