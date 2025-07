Nuove speranze per chi è svizzero ma non ha il passaporto elvetico

La signora Ida Zahler e i suoi dieci figli e figlie emigrarono in America nel 1926. Molti figli di emigrati svizzeri hanno perso la cittadinanza elvetica nel corso delle generazioni. (immagine simbolica) CC-BY-SA-3.0

I discendenti di emigrati svizzeri che non hanno più il passaporto elvetico stanno portando avanti una lotta disperata per i loro diritti di cittadinanza. Ora ripongono le loro speranze in una regolamentazione che finora ha ricevuto poca attenzione.

La Svizzera è stata una nazione di emigrazione: migliaia di cittadine e cittadini elvetici si sono trasferiti all’estero nel XIX secolo. I loro discendenti sono di conseguenza numerosi. Solo in Sud America se ne contano diverse decine di migliaia.

Questi discendenti hanno radici svizzere, antenati elvetici e mantengono un legame profondo, soprattutto emotivo, con la Confederazione. Tuttavia, molti di loro hanno perso la cittadinanza svizzera nel corso delle generazioni.

Una proposta passata quasi inosservata

Le richieste dei discendenti degli emigrati svizzeri hanno fatto notizia sui media. In Argentina, 11’500 persone hanno presentato una petizione per facilitare l’ottenimento del passaporto rossocrociato. Un’altra iniziativa politica è però passata quasi inosservata.

Si tratta della mozioneCollegamento esterno del consigliere agli Stati socialista Carlo Sommaruga (di cui abbiamo riferito). Il testo chiede di creare un contingente speciale supplementare di permessi di dimora con attività lucrativa per i discendenti di cittadini svizzeri che non hanno né il passaporto svizzero né la cittadinanza di un Paese dell’UE o dell’AELS. La proposta non ha avuto successo al Consiglio degli Stati.

Spesso, i discendenti che vogliono venire in Svizzera per un periodo più lungo, ad esempio per lavorare, non riescono a ottenere un permesso di dimora. Questo perché i cittadini extraeuropei non beneficiano della libera circolazione delle persone in Svizzera.

Per loro sono previsti dei contingenti. Per i discendenti di cittadine e cittadini svizzeri provenienti dai cosiddetti Paesi terzi, l’accesso al mercato del lavoro nella Confederazione è quindi possibile solo nell’ambito di contingenti rigidi – almeno questo era il presupposto.

Regole speciali per i figli di cittadini svizzeri residenti all’estero

Ora c’è un’altra possibilità. Come risulta dalla risposta a due petizioni della Commissione delle istituzioni politiche del Consiglio degli StatiCollegamento esterno, i figli stranieri di cittadini svizzeri possono già ottenere un permesso di dimora a condizioni semplificate. Questo è il caso se vogliono essere naturalizzati di nuovo o in modo agevolato.

Anche la Segreteria di Stato per la migrazione lo conferma: “Esiste già un regolamento giuridico speciale per l’ammissione dei figli di cittadini svizzeri”. L’esercizio di un’attività lucrativa può essere autorizzato più facilmente ai sensi dell’articolo 29 dell’Ordinanza sull’ammissione, il soggiorno e l’attività lucrativaCollegamento esterno (senza priorità dei cittadini svizzeri e senza tetti massimi).

Questo fatto sta facendo riflettere alcuni discendenti di emigrati che vogliono riavere il passaporto svizzero: per loro è possibile trascorrere un periodo più prolungato in Svizzera. “Fino ad oggi, il soggiorno legale in Svizzera senza passaporto era il principale ostacolo alla reintegrazione”, scrive Dylan Kunz, nipote di emigrati svizzeri in Argentina.

Un soggiorno di tre anni nella Confederazione è però un prerequisito per riottenere la cittadinanza elvetica o per essere naturalizzati in maniera agevolata in Svizzera, se non sono state rispettate le scadenze previste dalla legge (vedi riquadro).

Trasmissione della cittadinanza svizzera all’estero La legge disciplina chiaramente la trasmissione della cittadinanza svizzera all’estero: se un bambino nato all’estero da cittadini svizzeri non viene registrato presso la rappresentanza elvetica né iscritto nel registro dello stato civile svizzero prima dei 25 anni (nel 1958 vigeva ancora l’età di 22 anni), il figlio perde la cittadinanza svizzera. Dopodiché, questi discendenti avrebbero teoricamente ancora dieci anni di tempo per richiedere la naturalizzazione. Se non hanno rispettato questa scadenza, l’unica opzione rimasta è quella di chiedere il ripristino della cittadinanza svizzera, a condizione che abbiano vissuto permanentemente nella Confederazione per tre anni.

Nuove speranze per la discendenza

Dylan Kunz si sente svizzero, ma a malincuore non ha ricevuto la cittadinanza svizzera. Su gentile concessione

Tuttavia, si legge nella risposta della Commissione, il Consiglio federale ne ha tenuto debitamente conto nelle disposizioni di attuazione dei requisiti di ammissione. “I figli stranieri di cittadini svizzeri possono ottenere un permesso di dimora a condizioni semplificate se sussiste la possibilità di naturalizzazione”.

Ci devono però essere stretti legami con la Svizzera e non esiste un diritto alla concessione di un permesso di dimora. “Il rifiuto di concedere un permesso di dimora sarebbe tuttavia in contraddizione con gli obiettivi della legge sulla cittadinanza, poiché in alcuni casi la naturalizzazione richiede il domicilio in Svizzera”, si legge nella risposta della Commissione.

“Si tratta di un grande passo avanti nella nostra lotta comune”, afferma soddisfatto Kunz.

La mozione di Carlo Sommaruga è stata quindi inutile? Il parlamentare in effetti non era a conoscenza del regolamento esistente, ma la sua proposta andava oltre. Il regolamento speciale esistente si applica solo alla prima generazione senza cittadinanza svizzera.

Il diritto dovrebbe essere esteso

“La mia proposta era rivolta a tutte le persone che possono dimostrare la loro discendenza da cittadini svizzeri – oltre la prima generazione – e che hanno un legame con la Svizzera attraverso il coinvolgimento nella comunità elvetica all’estero e dei loro discendenti”, scrive Sommaruga a Swissinfo.

Ciononostante, le nuove informazioni danno un’ulteriore spinta al gruppo “Nacionalidad Suiza para descendientesCollegamento esterno“. “Continuiamo a batterci affinché questo diritto venga esteso ai nipoti e alle generazioni future”, afferma l’organizzazione argentina. Ogni autorizzazione concessa rafforza le argomentazioni dei discendenti degli emigrati svizzeri nel Parlamento svizzero.

Articolo a cura di Balz Rigendinger

Tradotto con il supporto dell’IA/lj

