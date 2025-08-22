Nuovo inizio per il Consiglio degli Svizzeri all’estero

Claudine Morier, Rolf Blaser, Simone Höch, Chris Stern e Pascal Méan (da sinistra a destra) fanno parte dei nuovi delegati del Parlamento della Quinta Svizzera, eletti democraticamente. Swissinfo

I primi SwissCommunity Days segnano l’avvio di una nuova legislatura del Consiglio degli Svizzeri all’estero (CSE), rafforzata da elezioni più democratiche che mai. Al centro delle rivendicazioni: il voto elettronico.

Katy Romy

Katy Romy

Questo venerdì, circa 150 svizzeri e svizzere dell’estero provenienti da ogni angolo del mondo si sono riuniti a Palazzo federale, a Berna, per partecipare ai primi SwissCommunity Days, organizzati dall’Organizzazione degli Svizzeri all’estero (OSE). L’evento coincide con la seduta inaugurale della nuova legislatura del CSE, la prima dopo le elezioni dirette su larga scala del cosiddetto Parlamento della Quinta Svizzera.

Con questo scrutinio, il Consiglio ha colmato in gran parte il suo cronico deficit democratico, rafforzando così la propria legittimità sulla scena nazionale.

Le candidate e i candidati eletti – sia tramite voto diretto che secondo il precedente sistema di delega – saranno ufficialmente confermati sabato, durante la seduta costitutiva. Oltre la metà dei 140 seggi è stata rinnovata; 71 i volti nuovi.

>> Guardate il nostro video sulla giornata di venerdì:

“Non siamo certo un vero Parlamento”, ha ammesso Filippo Lombardi, presidente dell’OSE, accogliendo i delegati. “Ma il CSE è l’organo più rappresentativo e più importante della nostra organizzazione”.

Incaricato di raccogliere le preoccupazioni della comunità svizzera espatriata e di difenderne gli interessi presso le autorità e l’opinione pubblica, il consiglio dispone di risorse limitate. “Il nostro potere è ristretto, così come i nostri mezzi”, ha sottolineato Lombardi. “Ma i nostri membri sono ambasciatori fondamentali nei Paesi in cui risiedono”.

>>> Tra i volti nuovi dei sei delegati “italiani” al CSE vi è quello di Valeria Paduano. Il nostro ritratto:

Costruire una rete di mutuo aiuto

Claudine Morier, 42 anni, è uno dei nuovi volti del Parlamento della Quinta Svizzera. Consulente indipendente, vive a Siviglia da poco più di cinque anni. “È fondamentale poter creare legami con altri svizzeri all’estero, per aiutarsi reciprocamente in caso di necessità”, afferma.

Spiega che le pratiche amministrative in Spagna sono spesso un vero rompicapo. “Noi svizzeri non siamo abituati a questo. Condividere esperienze e consigli è quindi molto prezioso”, sottolinea. Uno dei suoi obiettivi è creare un club svizzero in Andalusia, per sviluppare una rete locale.

Morier desidera anche che le persone espatriate possano continuare a versare contributi all’Assicurazione vecchiaia e superstiti (AVS, primo pilastro del sistema pensionistico elvetico). “Quando sono arrivata in Andalusia, ci è voluto un anno per potermi iscrivere alla sicurezza sociale. Ora ho un buco di un anno nei miei contributi. Servirebbero soluzioni per evitare queste situazioni”, osserva. Intende inoltre impegnarsi per il voto elettronico e per garantire agli espatriati e alle espatriate la possibilità di mantenere relazioni bancarie con la Confederazione.

Per preparare i delegati e le delegate al loro nuovo incarico, venerdì sono stati organizzati atelier tematici. Swissinfo

Il voto elettronico come priorità

Chris Stern, 68 anni, è anch’egli stato eletto nel CSE. Imprenditore residente in Florida, vuole fungere da ponte tra i suoi connazionali e i consolati. “È importante che la diaspora sia meglio informata sui temi che la riguardano”, afferma. Ha già creato una nuova pagina Facebook dedicata agli svizzeri del Sud degli Stati Uniti.

La sua priorità è rilanciare il dossier del voto elettronico, interrotto nel 2019 quando il Consiglio federale ha sospeso per motivi di sicurezza il progetto pilota attuato in alcuni Cantoni. Da allora, solo quattro – Basilea Città, San Gallo, Turgovia e Grigioni – hanno ripreso le sperimentazioni.

“A volte ricevo il materiale di voto dopo le votazioni federali, perché le poste americane sono inefficienti”, racconta Stern. Secondo lui, il sistema di voto diretto online introdotto dall’OSE dimostra che la cosa è fattibile.

Lo stesso vale per Pascal Méan, 61 anni, residente a Calgary, in Canada, anch’egli recentemente eletto. “Ho già sperimentato il voto online quando il Canton Ginevra conduceva i test. Mi impegnerò affinché sia possibile per tutti le persone espatriate, perché i tempi sono spesso troppo stretti per partecipare alle votazioni”, afferma.

>> Per rileggere la nostra inchiesta sul voto elettronico:

Rieletta democraticamente

Simone Höch, 51 anni, inizia il suo secondo mandato nel CSE. Direttrice d’hotel in Egitto e console onoraria da un anno, è stata rieletta questa primavera nel suo Paese di residenza, secondo un processo democratico, sebbene al di fuori del progetto pilota delle elezioni dirette. “In Egitto, abbiamo introdotto il voto online già da tempo”, spiega.

Il suo obiettivo per i prossimi quattro anni è raggiungere un numero maggiore di svizzeri e svizzere residenti in Egitto. “Spesso le persone scoprono le opportunità che hanno come svizzeri all’estero solo quando si trovano in difficoltà”, osserva.

Intende continuare a impegnarsi per l’e-ID e per permettere a chi vive all’estero di restare affiliato a un’assicurazione malattia svizzera.

Secondo Höch, queste elezioni dirette rappresentano “la strada giusta” per il futuro del Parlamento della Quinta Svizzera. “In Egitto, questo sistema ha permesso a persone che vivono fuori dalla capitale, Il Cairo – dove non esistono club elvetici – di candidarsi e di essere elette”, sottolinea.

Una nuova legislatura più dinamica

Rolf Blaser, residente in Sri Lanka, è stato anch’egli rieletto. Direttore della società svizzera A. Baurs & Co., ha prevalso su dodici candidati in una circoscrizione che copre 28 Paesi. Rappresenterà ora gli svizzeri e le svizzere dell’Asia centrale, occidentale e meridionale nel consiglio.

“Voglio contribuire attivamente a migliorare la vita di chi vive all’estero”, afferma. Si impegna prioritariamente per l’e-ID e il voto elettronico. Anche lui riceve spesso i documenti troppo tardi.

Blaser attribuisce grande importanza anche alla questione dell’assicurazione malattia per la diaspora, e alla necessità per le persone espatriate di pianificare per tempo la fine della propria vita. “All’estero dobbiamo occuparci di queste questioni di più rispetto a chi vive in patria, anche solo per via della burocrazia”, spiega.

Spera che la prossima legislatura del CSE sia più dinamica. Un auspicio che potrebbe realizzarsi con l’arrivo di giovani delegati e delegate, eletti direttamente nel Parlamento della Quinta Svizzera.

Articolo a cura di Samuel Jaberg

Tradotto con il supporto dell’IA/mar