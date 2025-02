Oggi in Svizzera

Dal veleno per topi nel serbatoio dell’acqua alle minacce di morte : l’emigrato argoviese Reto Steimer ha avuto un inizio difficile a Bali con il suo rifugio per animali. Ma la sua perseveranza ha dato i suoi frutti.

63 cani e sei gatti hanno trovato una casa nel suo rifugio per animali “Furry Luck Bali”. Molti dei cani provengono dalla strada, ha raccontato Steimer a 20 Minuten. “Accogliamo cani che non hanno alcuna possibilità di sopravvivenza. O quelli che possiamo salvare da una vita in cattività”.

Steimer aiuta anche le famiglie che non possono permettersi le spese veterinarie. Una “situazione vantaggiosa per tutti”, secondo l’amante degli animali. “Io aiuto loro e loro sostengono me e il mio rifugio per animali. Ora mi sono fatto degli amici influenti”. Lo proteggeranno da incidenti come quello del veleno per topi.

Il prossimo passo è dare anche ai gatti di Bali un’oasi creata appositamente per loro. Steimer ha recentemente iniziato a costruire un gattile che può ospitare fino a 100 animali. Una volta terminata, la casa non fornirà un tetto solo ai piccoli amici pelosi: anche Steimer e sua moglie, veterinaria, hanno intenzione di trasferirvisi.