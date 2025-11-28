The Swiss voice in the world since 1935
Democrazia diretta in Svizzera
Quinta Svizzera

Oggi in Svizzera

8 minuti
8 minuti

Nel mio lavoro, mi occupo di temi rilevanti per cittadine e cittadini svizzeri residenti all’estero – dagli sviluppi politici nella Confederazione e del loro impatto sulla diaspora fino a tematiche sociali, economiche o culturali. Prima di unirmi a SWI swissinfo.ch, ho lavorato come giornalista locale per l’Aargauer Zeitung. Ho un bachelor in comunicazione multilingue e – aspetto tipicamente svizzero – ho completato un apprendistato di commercio.

Martin Pfister alle prese con un simulatore di volo.
Il consigliere federale Martin Pfister vuole un aggiornamento dell’equipaggiamento militare più rapido. Keystone / Peter Klaunzer

In un contesto di crescente tensione per la sicurezza in Europa, una proposta dirompente emerge a Berna: il ministro della difesa, Martin Pfister, sta considerando un aumento dell’IVA per accelerare il potenziamento dell’esercito contro le minacce ibride. La rivelazione arriva dal quotidiano Tages-Anzeiger.

Durante una riunione sulla politica di sicurezza, Pfister ha illustrato al Consiglio federale l’inadeguatezza degli attuali piani di armamento. Secondo quanto riportato dal Tages-Anzeiger, il ministro ha evocato uno scenario preoccupante: a partire dal 2028, la Russia potrebbe rappresentare una grave minaccia non solo per l’Ucraina, ma per vaste aree del continente europeo. A sostegno della sua tesi, i vertici militari presenti all’incontro hanno raccomandato, tra le altre cose, l’acquisizione di sistemi di difesa aerea aggiuntivi. Il quotidiano sottolinea che “il Consiglio federale non ha annunciato ufficialmente nulla di ciò che è scaturito da questa riunione a porte chiuse”.

Data l’impraticabilità politica di un allentamento del freno all’indebitamento, l’aumento dell’IVA è diventato l’opzione centrale. Secondo un’inchiesta del Tages-Anzeiger, Pfister propone un incremento di circa 0,5 punti percentuali, che garantirebbe entrate aggiuntive per circa 1,75 miliardi di franchi all’anno. Tale misura richiederebbe una modifica della Costituzione e, come indicato dal Consiglio federale, dovrebbe prima essere approvata dal Parlamento e poi sottoposta al voto popolare. Di conseguenza, come scrive il quotidiano, l’attuazione non sarebbe possibile prima del 2028.

Questo dibattito si inserisce in un contesto più ampio di discussioni sull’aumento della spesa pubblica. Anche il finanziamento della tredicesima mensilità per i pensionati potrebbe richiedere un ritocco dell’IVA, tanto che si è già parlato di un “punto percentuale di solidarietà”. Una cosa appare certa: la questione di come finanziare l’esercito e i programmi di assistenza sociale dominerà l’agenda politica di Berna nei prossimi mesi.

I Consiglieri di Stato Johanna Gapany e Jakob Stark della Commissione Finanze, che ha presentato oggi le sue proposte per il pacchetto di risparmi al Consiglio degli Stati. Qui in una conferenza stampa a metà novembre.
I consiglieri agli stati Johanna Gapany e Jakob Stark della Commissione Finanze, che ha presentato oggi le sue proposte per il pacchetto di risparmi al Consiglio degli Stati. Qui in una conferenza stampa a metà novembre. Keystone / Peter Schneider

Il pacchetto di risparmi miliardario proposto dal Consiglio federale approda per la prima volta in Parlamento, con il Consiglio degli stati come prima tappa. La sua Commissione delle finanze ha però già messo un freno alle ambizioni di austerità del Governo, pur seguendolo sulla decisione di tagliare i fondi destinati al mandato estero della SSR, una misura che colpisce direttamente Swissinfo.

Il pacchetto, composto da circa 60 misure volte ad alleggerire le finanze federali, si preannuncia di difficile approvazione parlamentare. Prima ancora del dibattito in aula, previsto per il 17 dicembre, la commissione competente ha proposto di rinunciare a 603 milioni di franchi di risparmi rispetto ai 2,396 miliardi previsti per il 2027.

Nel dettaglio, la Commissione delle finanze del Consiglio degli stati ha suggerito di eliminare i tagli ai sussidi indiretti alla stampa, per un valore di 20 milioni di franchi. Con una votazione serrata (7 a 6), ha invece deciso di allinearsi al Consiglio federale, approvando un taglio di 19 milioni di franchi ai servizi esteri della SSR, tra cui Swissinfo. Di conseguenza, il risparmio totale per il 2027 scenderebbe a 1,79 miliardi, una cifra nettamente inferiore ai 2,4 miliardi auspicati dal governo.

Se il Parlamento seguirà le raccomandazioni della commissione, i settori dell’istruzione, della ricerca e dello sport giovanile saranno completamente esentati dai tagli. Dopo il dibattito al Consiglio degli stati, la proposta passerà al Consiglio nazionale durante la sessione di marzo. Questo calendario è stato studiato per lasciare il tempo necessario all’organizzazione di un eventuale referendum e di una votazione popolare prima dell’entrata in vigore del pacchetto di sgravi, prevista per il 2027.

Alfred Gantne
Alfred Gantner è stato uno degli svizzeri che hanno fatto visita a Trump nello Studio Ovale. Keystone / Anthony Anex

L’imprenditore Alfred Gantner ha rivelato nuovi e controversi dettagli sull’accordo doganale con gli Stati Uniti, suscitando notevole scalpore. Secondo Gantner, la Svizzera avrebbe potuto finalizzare l’intesa già a maggio, ma l’opportunità è sfumata a causa della lentezza dei processi decisionali di Berna.

In un’intervista ai quotidiani del gruppo Tamedia, il cofondatore di Partners Group ha spiegato che Svizzera e Stati Uniti avevano concordato fin da subito un’aliquota del 10%. La direttrice della SECO, Helene Budliger Artieda, aveva negoziato una bozza quasi definitiva, simile a quella ottenuta dagli inglesi. Tuttavia, il Consiglio federale ha esitato, necessitando di più tempo poiché nessuna singola entità poteva prendere una decisione autonoma. Quando infine il Governo svizzero si è detto pronto ad accettare, gli Stati Uniti avevano già siglato altri accordi e hanno quindi preteso dazi più elevati.

Gantner ha anche descritto i retroscena della visita di una delegazione imprenditoriale alla Casa Bianca. Di fronte a un possibile aumento dei dazi al 39%, egli aveva preparato e presentato un piano in sette punti. La delegazione, ha precisato, non ha condotto una vera e propria negoziazione, ma ha illustrato a Donald Trump come gli investimenti svizzeri, pari a 200 miliardi di dollari, potessero contribuire a ridurre il deficit commerciale statunitense.

Infine, l’imprenditore ha respinto le accuse di corruzione legate alla consegna di un lingotto d’oro e di un orologio da tavolo Rolex. Gantner ha sostenuto che i doni erano conformi alle consuetudini diplomatiche e destinati alla Biblioteca presidenziale, non a Trump personalmente. Nonostante ciò, la Procura generale ha confermato di aver ricevuto tre denunce in merito alla vicenda.

Lingotti d'oro.
La ricchezza delle persone più ricche in Svizzera ha raggiunto il massimo storico. Keystone / Martin Ruetschi

La classifica delle 300 persone più ricche della Svizzera rivela un nuovo record: il loro patrimonio complessivo ha raggiunto gli 851,5 miliardi di franchi, con l’ingresso di cinque nuovi miliardari nel Paese. In cima alla lista si conferma la famiglia Wertheimer, proprietaria di Chanel, con un patrimonio che supera i 33 miliardi di franchi.

Come ogni anno, la rivista economica Bilanz ha pubblicato la sua lista, che per l’edizione 2025 include una dozzina di nuovi nomi. Secondo la rivista, il patrimonio totale dei 300 super-ricchi è cresciuto di 18 miliardi di franchi rispetto all’anno precedente. È significativo notare che le prime dieci posizioni da sole detengono oltre un quarto di questa immensa ricchezza.

La classifica dei più ricchi è ancora una volta dominata da Gérard Wertheimer, comproprietario di Chanel, seguito dagli eredi delle famiglie Roche Hoffmann, Oeri e Duschmalé. Al terzo posto si distingue l’imprenditore italiano Andrea Pignataro. Secondo la RTS, il fondatore del gruppo di software finanziario ION vanta un patrimonio stimato tra i 27 e i 28 miliardi di franchi svizzeri, un risultato che lo proietta direttamente tra le posizioni di vertice.

La famiglia Blocher (Ems-Chemie, Läckerli Huus) non è più nella top 10, dopo essere stata al nono posto nel 2024. Anche Guillaume Pousaz, fondatore di Checkout.com, esce dalla classifica perché avrebbe perso 5 miliardi. Tra i nuovi arrivati nella classifica dei top 300 c’è il norvegese Torstein Hagen, residente a Lucerna, con una fortuna di circa 11 miliardi di franchi svizzeri. È il proprietario della compagnia di crociere Viking, quotata in borsa l’anno scorso.

manzo

Economia agraria

Carne bovina economica e ricca di ormoni in arrivo anche in Svizzera? 

Questo contenuto è stato pubblicato al Gli Stati Uniti hanno ridotto le tariffe sulle esportazioni svizzere, ma in cambio hanno ottenuto l’accesso senza dazi per la carne, il pesce e il pollo americani. C’è da preoccuparsi?

donald trump

Prezzi dei farmaci

Cronologia: come il presidente statunitense Trump ha stravolto l’industria farmaceutica nel 2025

Questo contenuto è stato pubblicato al I dazi pianificati dal presidente degli Stati Uniti Donald Trump sui prodotti farmaceutici hanno messo in subbuglio il settore. Ecco una cronologia degli sviluppi che hanno interessato questa industria da quando è entrato in carica nel gennaio 2025.

due mani si tengono davanti alla scritta cop30

Riduzione delle emissioni

COP30: troppo poco, eppure di un certo valore

Questo contenuto è stato pubblicato al Al vertice che si è tenuto a Belém, in Brasile, la protezione del clima non è stata rafforzata in modo decisivo. Tuttavia, i risultati non sono privi di valore. Analisi.

Oro e gioielli.

Quinta Svizzera

Oggi in Svizzera

Questo contenuto è stato pubblicato al Nell’attualità di oggi in Svizzera tutto ruota intorno al denaro: l’esercito, il pacchetto di austerità, i miliardari.

Mostra "Get Rich or Die Tryin'" (Diventa ricco o muori provandoci)

Il meglio dei contenuti SSR

Renens, la Mecca svizzera dell’hip-hop

Questo contenuto è stato pubblicato al La mostra “Get Rich or Die Tryin’” mette in luce la forza universale della cultura hip-hop, le cui radici svizzere si trovano in un sobborgo di Losanna.

La carenza di personale militare sta diventando un problema globale.

Affari esteri

Perché in Europa la leva obbligatoria sta tornando d’attualità

Questo contenuto è stato pubblicato al La scarsità di militari professionisti in Europa, in un contesto di crescenti preoccupazioni per le ambizioni belliche della Russia, ha costretto diversi Paesi a riconsiderare l’idea della coscrizione obbligatoria.

Castoro

Il meglio dei contenuti SSR

I castori fanno bene alla biodiversità … e ai pipistrelli

Questo contenuto è stato pubblicato al Uno studio condotto in Svizzera mostra che la presenza dei castori crea un habitat migliore per i pipistrelli e la loro presenza è positiva per tutto l’ecosistema.

Opinione

Commercio globale

L’accordo commerciale tra India e i Paesi AELS arriva al momento giusto

Questo contenuto è stato pubblicato al Il nuovo accordo commerciale tra l’India e i Paesi dell’AELS, di cui fa parte anche la Svizzera, è più di un semplice patto commerciale, sostiene l’economista Saon Ray.

Casa minuscola

Il meglio dei contenuti SSR

Abitare in modo diverso? La Svizzera inizia a riflettere “leggero”

Questo contenuto è stato pubblicato al I cosiddetti “habitat leggeri” risultano complicati, se non impossibili, in Svizzera, perché frenati dalla legge. Eppure, la domanda della popolazione in questo ambito è in crescita per ragioni economiche, ecologiche e sociali.

alunni in aula in una scuola in africa

Cooperazione internazionale

I tagli agli aiuti pubblici all’istruzione mettono pressione sugli enti filantropici

Questo contenuto è stato pubblicato al L’istruzione di base nei Paesi a basso reddito è tra le prime vittime dei tagli agli aiuti allo sviluppo da parte di donatori come la Svizzera. Le fondazioni di beneficienza possono colmare questo divario?

Rana giallo-verde nella mano di una persona

Il meglio dei contenuti SSR

Convivenze inaspettate: perché i rospi rari amano i poligoni di tiro

Questo contenuto è stato pubblicato al L’ululone dal ventre giallo si sta diffondendo in un poligono di tiro nel canton Glarona. Le forze armate tengono conto della sua presenza durante le esercitazioni.

in aeroporto

Quinta Svizzera

Dieci anni di legge sugli svizzeri all’estero: cosa ha portato e cosa manca ancora

Questo contenuto è stato pubblicato al Per la prima volta venivano regolati in modo organico diritti e doveri delle cittadine e dei cittadini elvetici residenti fuori dai confini nazionali. Quali effetti ha avuto la norma? E quali sfide restano aperte? 

Illustrazione di persone su una scala

Il meglio dei contenuti SSR

Dietro la discrezione: le strategie delle élite svizzere per conservare la loro influenza

Questo contenuto è stato pubblicato al In Svizzera, la meritocrazia resta più un ideale che una realtà. Il potere continua a concentrarsi nelle mani di una minoranza che si trasmette i propri privilegi di generazione in generazione, ha spiegato giovedì la sociologa Anne-Sophie Delval alla RTS.

donna

Il meglio dei contenuti SSR

Incontro con Doris de Agostini

Questo contenuto è stato pubblicato al Doris De Agostini, scomparsa il 22 novembre del 2020, è stata una protagonista assoluta dello sci svizzero. In questo video d’archivio della RSI del 1981, la ticinese si raccontava così alle telecamere.

città con castello

La Svizzera insolita

La più piccola città d’Europa è davvero friburghese?

Questo contenuto è stato pubblicato al Diverse città rivendicano il titolo di “città più piccola d’Europa”. Tra queste vi è Rue, nel cantone di Friburgo.

Immagine simbolica, due anelli separati da crepa

Il meglio dei contenuti SSR

L’impatto economico del divorzio rivela una frattura di genere in Svizzera

Questo contenuto è stato pubblicato al In Svizzera, due coppie sposate su cinque divorziano, il doppio rispetto agli anni Settanta. Se il divorzio fa ormai parte integrante delle nostre vite, le sue conseguenze economiche restano ben reali e diseguali tra uomini e donne.

Opinione

Guerra e pace

I BRICS e l’eredità degli Stati non allineati

Questo contenuto è stato pubblicato al I BRICS sono i nuovi Paesi non allineati? La storica Nataša Mišković evidenzia differenze e punti in comune, invitando l’Europa a un dialogo su un piano di parità.

bambini e bambine giocano in un area di sosta

Storia

Come la Svizzera, la Scozia e la Norvegia hanno sottratto ai nomadi i loro figli

Questo contenuto è stato pubblicato al Nel XX secolo, in Svizzera i bambini delle famiglie jenisch sono stati sistematicamente dati in adozione forzata, con l’obiettivo di distruggere il loro stile di vita. Pratiche simili esistevano anche in Norvegia e Scozia.

La Svizzera in immagini

Brienz

Quinta Svizzera

Foto del giorno

Questo contenuto è stato pubblicato al Quando si franerà la montagna? Vista di Brienz-Brinzauls il 27 novembre 2025: il pendio rimane attivo, la frana prevista si sta probabilmente avvicinando.

Operaio su un'impalcatura

Quinta Svizzera

Foto del giorno

Questo contenuto è stato pubblicato al Le doti d’equilibrismo di un operaio sul cantiere di costruzione della nuova sede dell’azienda elettrica EWZ, a Zurigo. I lavori termineranno tra due anni.

Una volontaria depone delle candele accanto a scarpe arancioni e cartelli in memoria delle vittime di femminicidio, in un'installazione alla Wasserkirche di Zurigo, durante la campagna 16 giorni contro la violenza sulle donne.

Quinta Svizzera

Foto del giorno

Questo contenuto è stato pubblicato al Una volontaria depone delle candele accanto a scarpe arancioni e cartelli in memoria delle vittime di femminicidio, in un’installazione alla Wasserkirche di Zurigo, durante la campagna 16 giorni contro la violenza sulle donne.

Parte posteriore di un'anatra

Quinta Svizzera

Foto del giorno

Questo contenuto è stato pubblicato al Thomas della nostra redazione fotografica, che seleziona per voi le immagini del giorno, oggi ha deciso di offrirvi il didietro di un’anatra. La ragione: “Questa foto mi piace perché confonde”. Ci è riuscito?

Persona con ombrello osserva bancarella con cipolle intrecciate.. Palazzo federale sullo sfondo

Quinta Svizzera

Foto del giorno

Questo contenuto è stato pubblicato al La pioggia e il freddo non hanno fermato il tradizionale “Zibelemärit” di Berna, con le sue bancarelle che vendono cipolle intrecciate. Fin dalle 4:00 del mattino, le vie della città si sono riempite di gente e dell’aroma delle immancabili torte di cipolle.

