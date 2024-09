Pensionati in Thailandia con una rendita per i figli sotto la lente

"Anche qui in Thailandia dobbiamo stare attenti al nostro budget", dice il pensionato svizzero Thomas Monsch. SRF

Le persone pensionate svizzere ricevono una rendita per la prole, anche all'estero. Una parte del Parlamento vuole impedirlo.

Il pensionato Hans Steinmann trascorre molto tempo con il figlio Hans di due anni, detto “Housi”. Non aveva previsto di diventare nuovamente padre all’età della pensione. Ma ora è felice, occuparsi del figlio lo mantiene giovane.

Hans Steinmann, la moglie laotiana O, Housi e la sua sorellastra Jenny vivono insieme in una casa in un sobborgo della città provinciale di Udon Thani, nel nord-est della Thailandia.

Il pensionato Hans Steinmann controlla i suoi conti. SRF

811 franchi al mese per figlio

Hans Steinmann riceve una rendita pensionistica mensile di 811 franchi per ciascuno dei due figli, oltre alla sua pensione AVS di circa 2’000 franchi. Si tratta di un importo per figlio quasi triplo rispetto al salario medio in questa regione economicamente debole della Thailandia.

Le persone pensionate svizzere che hanno un figlio o una figlia minorenne o ancora in formazione ricevono fino a 980 franchi al mese dall’AVS, indipendentemente dal fatto che si tratti di un figlio biologico, di un figliastro o di un figlio adottivo. Questa situazione è una spina nel fianco per il Consiglio nazionale. La Camera bassa vuole abolire le rendite per i figli a favore di prestazioni complementari. Attualmente, 25’000 pensionati e pensionate ricevono una rendita di questo tipo. Un terzo di loro va all’estero, in piccola parte in Paesi dove il costo della vita è basso, come la Thailandia.

Scuola privata per le pari opportunità

Per Hans Steinmann è incomprensibile che il Consiglio nazionale voglia cancellare questa prestazione: “Senza questi soldi, qui sarei al limite. Non potrei mandare i bambini in una scuola privata. Solo lì imparano abbastanza per il loro futuro”, afferma.

Il pensionato svizzero Erich Schmucki gioca con la figlia in Thailandia. SRF

Alla periferia di Udon Thani, le persone espatriate svizzere si incontrano in un hotel per mangiare salsicce e insalata di formaggio, guardare la lotta svizzera e “Donnschtig-Jass” in televisione: un pezzo di casa. Jan Schefer, cittadino svizzero, gestisce l’hotel insieme alla sorella. Tra un anno e mezzo avrà diritto all’AVS. A quel punto potrà richiedere una pensione per il figlio, sempre che non sia stata abolita. “Ho avuto la possibilità di scegliere se vivere in Thailandia o in Svizzera. Voglio che mio figlio faccia lo stesso in futuro, grazie a una buona scuola qui”, dice Schefer.

Critiche alle rendite per bambini e bambine in affidamento

Tuttavia, le critiche alle rendite per la prole del fondo AVS provengono anche dalle persone toccate. Manfredo Spillmann è il proprietario di una pizzeria nel centro di Udon Thani.

Il ticinese è infastidito dal fatto che la rendita sia versata anche per i figli e alle figlie in affidamento: “I soldi provengono dalla popolazione svizzera, quindi dovrebbero essere utilizzati anche per la popolazione svizzera. E non per la figlia della figlia della figlia”.

Casi di abuso: ignoti

Il sistema delle rendite per i figli e le figlie è un invito ad approfittarne e richiedere denaro per l’intera famiglia allargata? Dopotutto, la Thailandia non ha un sistema assistenziale esteso. Secondo l’Ufficio federale delle assicurazioni sociali, non c’è motivo di ritenere che in Thailandia ci sia un potenziale di abuso più elevato. Tuttavia, i cosiddetti casi di abuso non vengono nemmeno registrati in modo specifico, “in parte perché non è possibile definire chiaramente quando si possa parlare di abuso”.

Jürg Riser riceve anche una rendita per i suoi due figli biologici. Sua figlia ha una grave disabilità fisica e mentale e ha bisogno dell’aiuto di tutta la famiglia. “Se cancellassero la rendita per i figli, dovrei tornare in Svizzera. E poi sarebbero i contribuenti a pagare”.

Quest’anno il Consiglio degli Stati si esprimerà sull’abolizione della rendita per la prole – in Svizzera e all’estero.

