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Perché la Svizzera, neutrale e pacifica, è una nazione di tiratori? 

Questo contenuto è stato pubblicato al
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Gestisco e sviluppo i canali social di Swissinfo in tutte le lingue nazionali. In qualità di social media manager e specialista di contenuti digitali, propongo notizie d’attualità, approfondimenti e articoli esplicativi su politica e cultura in quattro lingue, destinati alla “Quinta Svizzera”.

Mi focalizzo sul giornalismo di servizio. Sono responsabile della “Guida all’emigrazione” e partecipo a progetti di marketing e altri compiti editoriali. Svizzera francese a Zurigo e diplomata presso ZHAW. Ho lavorato precedentemente come redattrice e conduttrice per piattaforme come SonntagsBlick, BlickTV e Watson.

Neutrale e pacifica, eppure… una nazione di tiratori: la Svizzera vanta una tradizione di tiro secolare, coltivata anche dagli svizzeri e svizzere all’estero. Per la Festa federale di tiro, molte di queste persone tornano in patria. Quest’anno il grande evento si svolge a Coira. Non poteva mancare la Giornata degli svizzeri all’estero e noi c’eravamo. 

Scoprite di più sulla Festa federale di tiro nel nostro articolo:

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Il tiro, una passione senza confini

Questo contenuto è stato pubblicato al La Festa federale di tiro 2026 a Coira ha riunito anche le svizzere e gli svizzeri all’estero. Per molti di loro, il tiro non è solo una disciplina sportiva, ma un modo per mantenere vivo il legame con la madre patria.

Di più Il tiro, una passione senza confini

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