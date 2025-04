Perché le persone anziane che fanno sport bevono più alcol

L'alcol è particolarmente rischioso in età avanzata. IMAGO / Westend61

Le persone con più di 60 anni che sono fisicamente attive consumano più alcol rispetto a chi passa molto tempo sul divano davanti alla televisione. Questi sono i risultati di uno studio internazionale a cui hanno partecipato anche svizzere e svizzeri.

4 minuti

“Livelli più elevati di attività fisica sono stati associati a un maggiore consumo di alcol negli anziani”: è questa la principale conclusione di uno studio condotto dall’Università di Medicina di Vienna, pubblicato sulla rivista European Psychiatry.

Come vanno interpretati questi risultati, se generalmente si ritiene che l’attività fisica possa avere un effetto positivo sulle malattie mentali, compresa la dipendenza da alcol? Gli autori dello studio hanno avanzato diverse possibili spiegazioni, senza privilegiarne una rispetto all’altra.

La prima ipotesi è sociale. “Le persone più attive fisicamente possono anche essere più attive socialmente, cosa che nella nostra società è spesso legata al consumo di alcol”, sostiene Stephan Listabarth, coautore dello studio, intervistato da SRF.

Una seconda spiegazione si basa sul principio della compensazione: le persone che bevono di più sono più attive fisicamente per “compensare” gli effetti negativi dell’alcol. Infine, lo stato di salute potrebbe essere un fattore determinante. Ad esempio, le persone in cattive condizioni di salute sono meno attive e bevono meno alcol proprio a causa dei loro problemi di salute.

In ogni caso, gli autori dello studio non si azzardano ad affermare un legame causale diretto tra attività fisica e consumo di alcol. “La ricerca in futuro dovrebbe determinare se questa associazione è causale e supportata da fattori neurobiologici, sociali o metodologici”, sottolineano.

Più alcol tra le persone anziane

Oltre all’attività fisica, altri fattori sono legati a un maggiore consumo di alcol, come il Paese di residenza, il livello di istruzione e il sesso. Ad esempio, gli uomini bevono più alcol delle donne. Secondo lo studio, anche lo stato di salute soggettivo svolge un ruolo importante.

Anche l’età è un fattore determinante. Seguendo l’esempio di diversi studi internazionali, i dati sanitari svizzeri mostrano che le persone anziane bevono più alcolici rispetto a quelle giovani. Eventi significativi come il pensionamento o la perdita di persone care possono spiegare la tendenza a bere di più”, spiega Stephan Listabarth.

“Negli ultimi anni la dipendenza da alcol è aumentata tra gli anziani”, aggiunge il ricercatore. A suo avviso, ciò potrebbe essere dovuto anche al cambiamento demografico. Molte persone anziane hanno sviluppato modelli di consumo problematici in una precedente fase della vita.

“Oggi, grazie al miglioramento dell’assistenza sanitaria, questa generazione sta raggiungendo un’età più avanzata rispetto alle precedenti”, osserva Stephan Listabarth.

Lo sport non compensa (completamente) i rischi

Nel loro studio, gli autori sottolineano che l’alcol è particolarmente rischioso in età avanzata. Le persone anziane hanno generalmente un metabolismo più lento”, spiega Stephan Listabarth. “L’alcol rimane più a lungo nel corpo e si accumula. Di conseguenza, gli effetti negativi possono essere maggiori rispetto alle persone più giovani”.

Stephan Listabarth raccomanda l’attività fisica, che ha effetti positivi sulla demenza e sulle malattie cardiovascolari. Tuttavia, non bisogna pensare che l’attività fisica possa compensare alcuni comportamenti a rischio. “Tale compensazione non è possibile, almeno non completamente”.

Tradotto con l’aiuto di Deepl/Zz

Contenuto esterno