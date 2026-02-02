Perché rinnovare il passaporto svizzero all’estero non è sempre semplice

All'estero non è sempre facile rinnovare il passaporto svizzero e le alternative sono poche. Keystone / Christian Beutler

Per alcuni svizzeri e svizzere all'estero, la lontananza dalle rappresentanze diplomatiche elvetiche rende il rinnovo dei documenti d'identità difficile, se non addirittura impraticabile. Abbiamo raccolto le testimonianze della diaspora.

Emilie Ridard

Rinnovare i propri documenti d’identità quando si vive all’estero significa recarsi al consolato svizzero più vicino. Tuttavia, a volte, quest’ultimo si trova a centinaia di chilometri di distanza.

Diverse decine di connazionali hanno così testimoniato il loro malcontento nel nostro dibattito sulla questione, in particolare a causa delle spese da sostenere o della mancanza di alternative, per esempio quando problemi di salute non consentono più di spostarsi.

Le lamentele più spesso sollevate riguardano la distanza geografica e i costi correlati.

Il nostro lettore Swiss1956 vive negli Stati Uniti, nel Minnesota. Era assegnato al consolato svizzero di Chicago, ma quest’ultimo non dispone più dell’infrastruttura per il rilevamento dei dati biometrici, necessari per il rilascio del passaporto. Racconta: “Ora siamo assegnati al consolato di New York, il che significa un viaggio di oltre due giorni! Mio figlio vive nel Dakota del Sud, ancora più a ovest. Quindi per entrambi è un viaggio non da poco: i costi di voli, hotel e pasti lievitano in fretta”.

Sebbene il consolato si rechi regolarmente con la sua postazione mobile fino a Chicago, Swiss1956 rimpiange i tempi in cui questa arrivava fino in Minnesota. “Sarebbe fantastico se potesse succedere di nuovo un giorno”, sottolinea.

Postazioni mobili

Le postazioni mobili offrono un’alternativa a spostamenti lunghi e costosi e rappresentano una soluzione apprezzata dalla diaspora.

In Thailandia, il nostro lettore Houdini dichiara: “A Chiang Mai, l’ambasciata invia ogni anno in un hotel, per alcuni giorni, personale e un’apparecchiatura per il rilevamento dei dati biometrici. Qualche settimana dopo l’iscrizione, ogni persona riceve un appuntamento”.

A volte, la rappresentanza svizzera valuta le necessità prima d’inviare una postazione mobile. Swissmen@Zurich vive a Guayaquil, in Ecuador, a circa 8 ore di macchina dall’ambasciata a Quito: “L’ambasciata ha interpellato via e-mail tutti gli svizzeri a Guayaquil sulle loro necessità. In seguito a questa richiesta, il console ha organizzato una postazione mobile e ha comunicato a tutti la data in cui avremmo dovuto recarci al consolato a Guayaquil. L’organizzazione ha richiesto sei mesi, ma 34 persone hanno risparmiato tempo e denaro per ottenere i loro nuovi documenti”, indica.

Approfittare di un viaggio in Svizzera

Un’altra soluzione proposta da chi vive all’estero consiste nell’unire l’utile al dilettevole: “Ho rinnovato il passaporto a Losanna mentre ero in visita da mia figlia”, scrive JoanBoa, che vive in Lussemburgo e dipende dalla circoscrizione consolare dell’Aia, nei Paesi Bassi. “Bisogna sapere che gli svizzeri all’estero possono farlo, è sufficiente prendere appuntamento”.

Considerata la distanza chilometrica dal consolato di sua competenza, questa soluzione sembra ancora più indicata per ZermattTessa: “Viviamo in Colorado e alle Hawaii. Per noi, il consolato si trova quindi a San Francisco! Ma ci rechiamo regolarmente in Svizzera ed è stato molto facile ottenere un appuntamento per rinnovare il passaporto lì. Considerando il tempo e il denaro necessari per andare a San Francisco, trovare un hotel, ecc., un viaggio in Svizzera per rinnovare il passaporto vale la pena!”

Anche i frontalieri e le frontaliere possono approfittare della loro vicinanza geografica per sbrigare le pratiche in Svizzera, spesso più vicina del consolato di competenza.

Niente spostamento, niente passaporto

Il rilevamento dei dati biometrici richiede di presentarsi di persona. Oltre alla distanza geografica, anche una condizione di salute precaria può rappresentare un ostacolo al rinnovo del passaporto elvetico.

Ottantenne e con una disabilità, Ruedi B. è impossibilitato a recarsi nella capitale keniota Nairobi per ottenere un nuovo passaporto. Secondo quanto riferisce il cittadino svizzero, il consolato ha rifiutato d’inviare una postazione mobile a Mombasa. “Il consolato di Nairobi mi costringe quindi a soggiornare illegalmente nel Paese, perché le autorità [keniote] vogliono apporre un timbro sul mio passaporto per il rinnovo del mio permesso [di soggiorno]. Sono in Kenya da 22 anni e sono sempre stato in regola. Cosa che d’ora in poi non sarà più possibile”, dichiara.

Online

Così, diverse persone si chiedono perché le autorità elvetiche non offrano un servizio online, come la nostra lettrice Simona Vazquez-Sartori:

“Non ho alcuna difficoltà a rinnovare il mio passaporto a New York, ma ho trovato i costi difficili da digerire. Il viaggio (in auto), l’hotel, gli emolumenti, le spese di spedizione… Sarebbe auspicabile poter, in futuro, rinnovare il proprio passaporto online”, scrive Camille Dufour nei commenti della nostra discussione.

Anne, che ha dovuto recarsi a Madrid da Siviglia, è dello stesso avviso: “Ho dovuto andarci in treno. Ottima accoglienza all’ambasciata. Soltanto che questo nuovo passaporto mi è costato parecchio, tra il suo prezzo, i biglietti del treno e i taxi. […] Penso che se si potessero fare queste pratiche online, si semplificherebbero le cose quando si vive all’estero”.

Offerta consolare sporadica

E a volte, anche quando si abita vicino a una rappresentanza svizzera, questa non fornisce prestazioni consolari.

“Viviamo a Minsk, in Bielorussia. L’ambasciata di Svizzera a Minsk si trova a 20 minuti in auto da casa mia, ma non è in grado di aiutarci in questo ambito. Dobbiamo recarci a Mosca o in Svizzera per ottenere nuovi passaporti. Entrambe le procedure richiedono molto tempo e denaro”, si rammarica Hans Rudolf Knecht.

Ciononostante, non tutte le esperienze sono negative. Numerosi cittadini e cittadine all’estero lodano l’efficienza dei servizi consolari, come la nostra lettrice Lilly: “Ho la fortuna di abitare a un’ora da Milano. Ci vogliono due minuti per fissare un appuntamento, dopo 10 giorni sono andata al consolato, 15 minuti per le pratiche (con molta cortesia) e dopo 15 giorni ho ricevuto il mio nuovo passaporto a casa. Per ora non si potrebbe chiedere di meglio”.

Testo riletto e verificato da Samuel Jaberg

Tradotto con il supporto dell’IA/mrj

