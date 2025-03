Perché la Svizzera non ha una capitale

Il Palazzo federale è il simbolo della città federale di Berna dal 1902. Keystone-SDA

Serie Curiosità rossocrociate , Episodio 1: La città di Berna ospita il Governo, il Parlamento e gran parte dell'amministrazione federale. Tuttavia, non è ufficialmente la capitale della Svizzera, ma porta il titolo di “città federale”. Perché?

5 minuti

Christian Raaflaub

Scrivo su temi riguardanti gli Svizzeri all'estero e sulle particolarità elvetiche. Redigo inoltre newsletter quotidiane per la "Quinta Svizzera". Dopo gli studi in scienze della comunicazione, ho lavorato come reporter per radio e televisioni private. Dal 2002 lavoro presso SWI swissinfo.ch in diverse funzioni. Altre lingue: 2 IT originale Français fr Pourquoi la Suisse n’a pas de capitale Di più Pourquoi la Suisse n’a pas de capitale

中文 zh 瑞士为什么没有首都 Di più 瑞士为什么没有首都

Quando si chiede a persone straniere quale sia la capitale della Svizzera, spesso si ottengono risposte come Zurigo o Ginevra. Tutto sommato, queste reazioni sono abbastanza logiche: Zurigo è la città più popolosa e la più importante dal punto di vista economico, mentre Ginevra è il centro delle organizzazioni internazionali.

E invece no, risposta sbagliata! E la risposta giusta non è nemmeno Berna. Il Consiglio federale, il Parlamento, la Cancelleria federale e gran parte dell’amministrazione possono avere sede lì, ma Berna non porta il titolo di capitale.

Perché? Perché la Svizzera è la Svizzera, il che significa che le soluzioni sono complicate, storiche e piuttosto pragmatiche.

Un centro politico appena percettibile

Per capire perché la Svizzera ha una definizione particolare della sua capitale, dobbiamo andare molto indietro nel tempo, alle origini della Confederazione.

Il Paese si è formato nel 1291 da una serie di Cantoni sempre più numerosi che si sono uniti in una libera alleanza. Fino alla fine del XVIII secolo, la vecchia Confederazione non aveva un Parlamento nel vero senso della parola. Essendo una confederazione di cantoni indipendenti e sovrani senza una chiara unità, la Confederazione aveva una Dieta, un congresso di delegati dei Cantoni.

Rappresentazione dell”antica Dieta presso il Municipio di Berna nel 1833. Keystone-SDA

Questa Dieta si teneva alternativamente in diverse città, a Lucerna, Zurigo, Svitto e soprattutto a Frauenfeld (Turgovia) e Baden (Argovia). Curiosamente, però, si teneva anche in luoghi che, come nota il Dizionario storico della SvizzeraCollegamento esterno, erano fuori dalla Confederazione, come per esempio Costanza.

Nel 1798, le truppe della Repubblica francese invasero la Svizzera. La precedente Confederazione dei XII Cantoni fu sostituita dalla Repubblica Elvetica, uno Stato unitario e centralizzato sul modello francese. Per cinque anni, le città di Aarau, Lucerna e Berna servirono successivamente come capitale di questa Repubblica Elvetica, che non soddisfaceva nessuno.

Nel 1803, per riportare l’ordine, Napoleone Bonaparte ristabilì i confini dei vecchi Cantoni e ne creò di nuovi, come Vaud e Argovia. Anche la Confederazione dei XIX Cantoni, nata dall’Atto di mediazione, non aveva una capitale fissa. Sei città si alternarono come capitale per un periodo di un anno: Friburgo, Soletta, Basilea, Berna, Lucerna e Zurigo.

Rappresentazione del giuramento solenne alla Repubblica Elvetica prestato dal popolo di Zurigo al Lindenhof il 16 agosto 1798. Keystone-SDA

Durante la Restaurazione, questo numero si ridusse alle ultime tre, che a turno divennero capitali per un periodo di due anni. Inutile dire che questa situazione non era ideale: c’era poca efficienza, molti spostamenti e ancora più discussioni.

Un compromesso tipicamente svizzero

Nel 1848, dopo la guerra civile del Sonderbund Collegamento esternodel 1847, la Confederazione fu sostituita da un moderno Stato federale. Per evitare una concentrazione di potere nelle mani dei Cantoni liberali usciti vincitori dalla guerra civile e per preservare il carattere federalista del Paese, fu raggiunto un compromesso tipicamente svizzero.

Altri sviluppi Come la Svizzera diventò la Svizzera: le tappe fondamentali prima del 1848 La nascita della moderna Confederazione elvetica nel 1848 fu un evento fuori dal comune in un’Europa dominata dalle monarchie. Di più Come la Svizzera diventò la Svizzera: le tappe fondamentali prima del 1848

Il 28 novembre 1848, i membri del Consiglio nazionale e del Consiglio degli Stati votarono al primo scrutinio a favore di Berna come sede del nuovo Stato federale.

Ma perché Berna? Le ragioni addotte sono la posizione centrale della città e il sostegno dei Cantoni francofoni. Inoltre, Berna fornisce gratuitamente il terreno necessario per gli edifici federali. Una scelta saggia.

Rappresentazione della prima Assemblea federale al teatro di Berna il 6 novembre 1848. Keystone-SDA

In conformità con l’articolo 108 della nuova Costituzione federale, altre importanti istituzioni hanno sede in altre grandi città. Il Tribunale federale ha sede a Losanna – completato dal Tribunale penale federale a Bellinzona. La Banca nazionale svizzera (BNS) ha sede a Berna e a Zurigo.

Da allora, Berna è conosciuta come “città federale”, anche se questo concetto non è nemmeno sancito dalla Costituzione federale, ma solo dalla legge, come si può vedereCollegamento esterno sul sito web dedicato al 175° anniversario della Costituzione federale.

Nel decidere di non eleggere una capitale, i parlamentari federali (le donne hanno ottenuto il diritto di voto e di eleggibilità in Svizzera solo nel 1971) hanno tenuto conto degli umori dei Cantoni cattolici conservatori, scrive Collegamento esternolo storico André Holenstein in un articolo pubblicato sulla rivista Unipress dell’Università di Berna: “Questi erano stati di fatto sconfitti con la forza e integrati nel nuovo Stato, che continuavano a rifiutare politicamente, culturalmente ed emotivamente”.

Questa strategia sembra aver dato i suoi frutti: da allora la Svizzera è rimasta stabile e si è affermata come una delle democrazie più prospere del mondo.

Testo riletto e verificato da Marc Leutenegger

Tradotto con l’aiuto dei DeepL/mrj

Altri sviluppi Dibattito Moderato da: Zeno Zoccatelli Avete mai sentito dire qualcosa di “strano” a proposito della Svizzera che vi ha incuriosito? C’è un aneddoto legato alla Svizzera che ha stuzzicato il vostro interesse? Parlatecene e potremmo approfondire il tema in un articolo. Partecipa alla discussione 45 Mi piace Visualizza la discussione

Serie Curiosità rossocrociate Episodio 1: 1. Perché la Svizzera non ha una capitale