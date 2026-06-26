Quando ci si ammala gravemente all’estero: sempre più casi impegnano il DFAE

Le vacanze estive sono alle porte e svizzere e svizzere tornano a viaggiare sempre di più. Keystone

La Svizzera sta invecchiando – e questo si riflette anche nel lavoro consolare della Confederazione. Decessi, malattie e crisi psichiche impegnano sempre più spesso le rappresentanze svizzere all’estero. Nel 2025, il DFAE ha trattato 1'238 casi di protezione consolare, il 14% in più rispetto all’anno precedente.

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Melanie Eichenberger Nel mio lavoro, mi occupo di temi rilevanti per cittadine e cittadini svizzeri residenti all’estero – dagli sviluppi politici nella Confederazione e del loro impatto sulla diaspora fino a tematiche sociali, economiche o culturali. Prima di unirmi a SWI swissinfo.ch, ho lavorato come giornalista locale per l’Aargauer Zeitung. Ho un bachelor in comunicazione multilingue e – aspetto tipicamente svizzero – ho completato un apprendistato di commercio. Altre lingue: 2 Deutsch de Im Ausland schwer erkrankt: Immer mehr Fälle beschäftigen das EDA originale Di più Im Ausland schwer erkrankt: Immer mehr Fälle beschäftigen das EDA

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Chi pensa all’assistenza consolare immagina forse evacuazioni da zone di crisi, arresti avvenuti all’estero o passaporti smarriti. Ma la realtà delle rappresentanze svizzere nel mondo è ben diversa: sempre più spesso la Direzione consolare della Confederazione, che coordina gli aiuti in tutto il mondo da Berna, si occupa di decessi, malattie e crisi psichiche di cittadine e cittadini svizzeri. Nel 2025 ha registrato 1’238 casi di protezione consolare, il 14% in più rispetto all’anno precedente. La Helpline DFAE ha ricevuto 47’594 richieste.

È ormai consueto che, prima delle vacanze estive, il Dipartimento federale degli affari esteri (DFAE) ricorda le possibilità e soprattutto i limiti dell’assistenza consolare. Il messaggio è chiaro: la Confederazione fornisce aiuto nelle situazioni di emergenza, ma solo in modo sussidiario. Chi viaggia all’estero o vi vive resta responsabile di sé stesso.

(Da sinistra) Mattia Bellini, responsabile della Helpline DFAE, Laurent Perriard, vicedirettore della Direzione consolare, Marianne Jenni, direttrice della Direzione consolare, e Yvonne Rohner, responsabile della Divisione Protezione consolare, nella conferenza stampa informativa sull’assistenza agli svizzeri e alle svizzere in situazioni di emergenza all’estero. Keystone / Peter Schneider

Questi principi si applicano sia alle circa 840’000 persone di nazionalità elvetica che vivono fuori dai confini della Confederazione sia ai circa 12 milioni di viaggi all’estero che svizzere e svizzeri intraprendono ogni anno. Colpisce però un dato: solo una parte delle prestazioni di assistenza per la Quinta Svizzera compare nelle statistiche dei casi di protezione consolare.

“Nel caso di un cittadino svizzero all’estero registrato presso una rappresentanza elvetica, il consolato o l’ambasciata svolge spesso compiti paragonabili a quelli di un’amministrazione comunale”, afferma Laurent Perriard, vicedirettore della Direzione consolare. In molti di questi casi, la Direzione consolare a Berna non viene nemmeno coinvolta e non viene aperto un nuovo fascicolo.

Sempre più decessi all’estero

Svizzere e svizzere all’estero compaiono però in una statistica ben precisa: quella dei casi di morte e di malattia. Ormai, si tratta de casi di protezione consolare tra i più frequenti. L’invecchiamento della società modifica il lavoro delle rappresentanze svizzere all’estero. Mentre il numero di decessi nel 2025 è leggermente diminuito a 305 casi, quello dei casi di malattia è cresciuto sensibilmente. Il DFAE ha trattato 260 casi, 67 in più rispetto all’anno precedente.

“Constatiamo soprattutto un aumento dei casi di malattia tra persone in età pensionabile che continuano a viaggiare attivamente”, afferma Yvonne Rohner, responsabile della Divisione Protezione consolare. Le persone anziane oggi sono molto attive.

Spesso questi viaggi sono organizzati individualmente, aggiunge Mattia Bellini, responsabile della Helpline DFAE. Se durante il viaggio si verifica un’emergenza medica, spesso risulta evidente quanto siano importanti una buona preparazione e un’adeguata copertura assicurativa.

Tra i Paesi con il maggior numero di casi di protezione consolare continua a figurare la Thailandia. Il Paese non è solo una meta turistica molto apprezzata, ma ospita anche una grande comunità elvetica pensionata. Nel 2025, il DFAE vi ha aperto complessivamente 159 dossier. Seguono Spagna (78 casi), Francia (73) e Italia (63).

Per le rappresentanze, i decessi significano spesso molto più che il rilascio di documenti o la notifica alla famiglia. Talvolta occorre prima rintracciare i parenti o coordinare le esequie. Particolarmente complesse per i collaboratori della Confederazione sono le situazioni in cui le persone coinvolte vivono sole o non dispongono di una rete sociale solida.

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Elevate aspettative nei confronti della Confederazione

Allo stesso tempo, il DFAE si confronta con aspettative molto elevate. Le crisi degli ultimi anni – dall’Ucraina al Sudan fino alle tensioni in Medio Oriente – hanno fatto nascere in molte persone svizzere l’idea che lo Stato possa organizzare un rientro in ogni situazione.

La Direzione consolare sottolinea tuttavia che non è così. La Legge sugli Svizzeri all’estero non prevede un diritto generale a determinate prestazioni di assistenza. Il DFAE può informare, coordinare e fare da intermediario.

Non può però finanziare cure mediche, influenzare procedimenti giudiziari o garantire il rimpatrio. Tuttavia: “Non abbandoniamo gli svizzeri all’estero”, sottolinea la direttrice Marianne Jenni. Il DFAE aiuta ovunque possibile e laddove le condizioni legali lo consentono.

Ciò vale ad esempio per svizzere e svizzeri che all’estero entrano in conflitto con la legge. Nel caso di una turista elvetica arrestata in Thailandia per un reato legato alla droga, la rappresentanza può facilitare il contatto con avvocati e vigilare sul rispetto dei diritti procedurali fondamentali. “Non possiamo però aggirare le leggi locali e dobbiamo rispettare la sovranità dello Stato ospitante”, afferma Jenni. Per questo il DFAE non può ottenere una liberazione né influenzare i procedimenti giudiziari.

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Travel Admin come “coltellino svizzero della preparazione del viaggio”

Questi limiti sono emersi chiaramente anche di recente durante le tensioni in Medio Oriente. Cittadine e cittadini svizzeri rimasti bloccati nella regione hanno ricevuto tramite l’app Travel Admin informazioni sulle possibilità di uscita disponibili e sui voli speciali. L’organizzazione e il finanziamento del ritorno sono tuttavia rimasti in linea di principio a carico delle persone interessate.

Per il DFAE l’app è quindi uno strumento centrale di comunicazione. Laurent Perriard, vicedirettore della Direzione consolare, definisce Travel Admin il “coltellino svizzero della preparazione del viaggio”. Tramite l’app, chi viaggia può registrare i propri soggiorni e ricevere informazioni importanti direttamente sul telefono cellulare in caso di crisi. Al momento della conferenza stampa di martedì erano registrati nell’app circa 15’000 viaggi.

Tradotto dal tedesco e verificato da Zz

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