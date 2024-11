Quando i dischi volanti facevano capolino nei dossier militari svizzeri

Dischi volanti nei cieli svizzeri? Keystone / Anthony Anex

A partire dagli anni Cinquanta, molti Paesi si sono messi alla ricerca di oggetti volanti non identificati e hanno istituito programmi segreti di ricerca sugli UFO. Anche in Svizzera l'esercito ha raccolto informazioni. La RTS ha potuto consultare i dossier sui "dischi volanti" del servizio informativo delle forze aeree.

9 minuti

A Berna, nell’edificio dell’Archivio federale sono conservati milioni di documenti. Si tratta di fascicoli ufficiali e rapporti amministrativi, ma anche di segreti della Confederazione. Qui sono conservati gli archivi relativi agli oggetti volanti non identificati (UFO). Provengono dall’esercito, dalle forze di polizia cantonali e dalle ambasciate svizzere nel mondo. Quasi tutti questi archivi sono stati digitalizzati e sono accessibili online.

Tra questi archivi, diversi raccoglitori federali provengono direttamente dalle Forze aeree svizzere. Questo materiale è raggruppato in cartelle verdi sbiadite, alcune delle quali recano il titolo “Fliegende Teller” (disco volante).

Schede di annuncio precise

Nel fascicolo militare “E5465B” del 1954, il Servizio informativo delle Forze aeree informa i piloti e alcuni ufficiali sulla procedura da seguire in caso di avvistamento di UFO in Svizzera. Si legge: “Direttive relative alla compilazione di questionari su oggetti non identificati (…) Non è nostro compito indagare sulla composizione, l’origine o la destinazione di questi avvistamenti. Il nostro compito è piuttosto quello di registrare questi fenomeni in un sistema ordinato”.

Esistono anche moduli di segnalazione delle osservazioni tradotti in tre lingue. Lo scopo di questi moduli è quello di registrare in modo metodico e accurato tutti gli avvistamenti di oggetti volanti non identificati. Essi contengono voci come: “posizione dell’UFO / direzione / elevazione / dimensioni rispetto al disco lunare / propulsione apparente (ad esempio fumo) / forma / velocità”.

Un esempio di scheda di annuncio. RTS / François Ruchti

Il programma Mise au point della RTS è riuscito a contattare una decina di ex piloti dell’esercito svizzero. Molti di loro hanno confermato l’esistenza di questi moduli di segnalazione. Confermano che queste schede sono state utilizzate fino agli anni Novanta. Questi documenti erano conservati nell’ufficio del capo del servizio di volo (CSV). Purtroppo, solo una piccola parte è stata archiviata; il resto è stato distrutto.

Un annuncio intrigante nell’inverno del 1971

Negli archivi federali, l’indagine della RTS ha trovato una manciata di questi moduli compilati. Si trattava di osservazioni fatte da personale militare o da funzionari del Dipartimento della Difesa. L’annuncio più interessante risale all’inverno del 1971. Lo stesso oggetto volante è stato riportato in tre documenti militari distinti.

Nel primo, due ufficiali a bordo di un aereo militare Mirage III osservarono un “heller Lichtpunkt” (un punto di luce) in rapido movimento durante un volo notturno sopra Interlaken, il 23 febbraio. I movimenti furono descritti come impossibili per un aereo militare dell’epoca. “L’oggetto luminoso si muoveva con un movimento ondulatorio, come un serpente, poi è scomparso”.

In un secondo rapporto militare, un altro pilota affermò di aver visto lo stesso UFO poche ore dopo. Questa volta sopra Winterthur. Un diagramma disegnato dal pilota accompagna il rapporto per spiegare i movimenti e le dimensioni dell’oggetto luminoso. L’avvistamento è durato diverse decine di minuti.

Infine, tre giorni dopo, l’UFO fu nuovamente osservato da un pilota di Mirage III. Anche lui compilò un rapporto. Si legge: “All’inizio ho pensato che si trattasse di un aereo con le luci di atterraggio accese che volava verso di me, ma improvvisamente mi sono reso conto che l’oggetto luminoso rimaneva immobile. (…) Poi ho notato una specie di scia, ma con un angolo di apertura di circa 90 gradi. (…) L’oggetto luminoso si è mosso ed è scomparso”.

Nessuna spiegazione scientifica

A fronte di questi rapporti militari, non è stata fornita alcuna spiegazione scientifica sulla natura di questo oggetto. Ad accrescere il mistero c’è il fatto che i documenti originali sono scomparsi. La biblioteca di Place Guisan, l’ex biblioteca militare federale, afferma: “Abbiamo solo una copia del fascicolo; l’originale non si trova da nessuna parte”.

Queste copie dei rapporti di osservazione sono state rese anonime e i nomi dei piloti cancellati dall’amministrazione federale. La RTS è riuscita a rintracciare un ex pilota di Mirage III attivo in quel periodo. Michel Perdrisat, 79 anni, è stato pilota militare dal 1970 al 1981 per lo squadrone 17 su questo tipo di aereo. L’ex ufficiale ricorda la vicenda: “Abbiamo parlato di questi avvistamenti all’interno della squadriglia. Un’ipotesi era il rientro di un satellite sulla Terra che si era disintegrato nell’atmosfera. Ma questo non si conciliava con la durata delle osservazioni, che erano troppo lunghe. È un vero mistero. Ma ciò non significa che questo fenomeno inspiegabile sia un disco volante. Noi piloti siamo cartesiani. Dev’esserci una spiegazione razionale”.

Natura unica e misteriosa

Uno dei piloti che ha scritto questi rapporti militari è l’ex comandante Ernst Gmünder. Contattato telefonicamente, ricorda l’avvistamento avvenuto nell’inverno del 1971. Non crede agli extraterrestri, ma conferma la natura unica e misteriosa dell’oggetto luminoso. A più di 50 anni dall’evento, ammette di non ricordare più i dettagli, né la risposta delle gerarchie militari alla sua segnalazione.

Alcuni rapporti sono titolati “Fliegente Teller” (disco volante). RTS / François Ruchti

Ufficialmente, l’esercito svizzero afferma di non essersi mai interessato agli UFO. La portavoce del Dipartimento federale della difesa Delphine Schwab-Allemand spiega che non esiste un programma specifico. “L’esercito svizzero non ha e non ha mai avuto la missione di raccogliere informazioni o documenti sugli UFO”.

“Dopo ogni volo, è standard effettuare un debriefing. Le informazioni sugli UFO non sono state raccolte in modo specifico. Solo in un momento successivo i vari rapporti sono stati categorizzati. È in questo contesto che vanno compresi i fascicoli degli archivi federali sugli UFO”, spiega.

Dispositivi spia?

Negli archivi non ci sono foto o video di dischi volanti. Oltre agli archivi militari, l’amministrazione ha conservato anche decine di lettere e documenti inviati dai cittadini. Si tratta spesso di lettere inviate da membri del pubblico alle autorità, a volte serie, a volte stravaganti. Alcuni sono preoccupati per la presenza di alieni in Svizzera, altri sono pseudo-scienziati che vogliono aiutare il Governo a rintracciare gli UFO.

Negli archivi, la maggior parte degli avvistamenti ha una spiegazione logica. In un fascicolo, ad esempio, l’esercito ha identificato cinque violazioni dello spazio aereo da parte di aerei stranieri all’inizio del 1981. Si trattava di aerei militari francesi, italiani e statunitensi che sorvolavano il Paese per errore.

Un esempio di spiegazione cartesiana: Questo UGO nel cielo di Marsiglia era il riflesso della lampada della cucina da cui è stata scattata la foto. RTS / François Ruchti

Talvolta, tuttavia, l’origine del velivolo non è stata identificata. All’epoca della Guerra fredda, i sospetti si concentravano sugli aerei spia russi o statunitensi. Nel 1975, ad esempio, un rapporto declassificato indicava che un velivolo statunitense stava conducendo esperimenti non autorizzati sopra la Svizzera: “Un Douglas DC3, apparentemente modificato, stava trainando un cavo lungo una cinquantina di metri con un cilindro bianco lungo 3-4 metri e di 30 cm di diametro (…) Potrebbe essere un magnetometro per la misurazione dei campi magnetici”.

La verità è là fuori

Le osservazioni di cittadini o funzionari sono prese molto sul serio dall’esercito e sono oggetto di risposte ufficiali: “Abbiamo inoltrato la sua lettera relativa all’osservazione di fenomeni extraterrestri al servizio aviazione e DCA, che sta esaminando attentamente ogni comunicazione analoga”.

In alcune occasioni, l’esercito è stato in grado d’identificare la natura di questi avvistamenti. Alcuni rapporti parlano di palloni meteorologici o radiosonde. Oggetti che a volte vengono falsamente considerati dal pubblico come prove della presenza extraterrestre. In diverse occasioni, i detriti delle radiosonde sono stati trovati da membri del pubblico e consegnati alla polizia cantonale.

Tuttavia, molti avvistamenti militari e civili non sono ancora stati accertati. Una parte del mistero rimane sepolta negli archivi federali. Forse la verità… è ancora là fuori.

Tradotto con l’aiuto di Deepl/Zz