Questa annotazione sul passaporto degli svizzeri all’estero può causare problemi

Una cittadina svizzera residente all'estero ha già dovuto fornire spiegazioni riguardo alla dicitura "DFAE Berna" durante un controllo doganale. Keystone / Ennio Leanza

Di ritorno in Svizzera, un espatriato ha incontrato difficoltà nelle pratiche con le banche e le assicurazioni sanitarie. Una cittadina svizzera residente negli Stati Uniti racconta di aver vissuto disavventure simili. Il motivo: la dicitura "DFAE Berna" sul loro passaporto.

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“Buongiorno a tutti i membri della comunità, sto avendo delle difficoltà con il mio passaporto rilasciato dal consolato svizzero in Tanzania”. A lanciare questo messaggio nella bottiglia su SwissCommunity, il portale dell’Organizzazione degli svizzeri all’estero (OSE), è stato Christian Kälin.

Di ritorno in Svizzera dopo un soggiorno di 6 anni tra Tanzania, Kenya e Nigeria, quest’uomo originario di Svitto non riusciva ad aprire un conto bancario online né a stipulare un’assicurazione malattia.

Da una banca all’altra

Kälin, 58 anni, si è trasferito nel cantone di Ginevra all’inizio di dicembre 2025. Si è recato presso l’ufficio competente, l’Ufficio cantonale della popolazione e delle migrazioni, per registrarsi.

Christian Kälin risiede ora nel Cantone di Ginevra. courtoisie

Poiché UBS gli aveva chiuso il conto quando viveva ancora all’estero, ha avviato le pratiche per trovare una nuova banca.

“Alla Banca dello Stato (banca cantonale ticinese, ndr) ho firmato otto documenti online. Mi è stato detto che mi avrebbero richiamato, ma non ho mai più saputo nulla. Lo stesso con Yuh: tutto sembrava a posto, eppure non si è mosso niente”, spiega lo svizzero.

Kälin si è quindi recato di persona in una filiale della Banca Cantonale di Ginevra (BCGE). Colpito dalla dicitura “DFAE Berna” (Dipartimento federale degli affari esteri) come autorità di rilascio, l’impiegato che lo ha accolto ha consultato il proprio superiore. “Quest’ultimo mi ha detto che con un passaporto del genere non avrei potuto aprire un conto presso di loro, che dovevo prima farlo convalidare dal Cantone”, dichiara Kälin.

Nessuna differenza

Delle cinque banche cantonali contattate da Swissinfo, tutte affermano di essere a conoscenza dell’esistenza di documenti d’identità recanti la dicitura “DFAE Berna” e confermano di trattarli alla stregua di quelli rilasciati da un’autorità cantonale.

La Banca Cantonale di Ginevra però puntualizza: “La BCGE riconosce che questi passaporti sono equivalenti, ma un passaporto rilasciato dal DFAE può sollevare altre questioni, ad esempio riguardo alla residenza fiscale del titolare”.

Nel caso specifico di Christian Kälin, il viceresponsabile della comunicazione della banca, Grégory Jaquet, precisa che la BCGE è favorevole all’offerta di servizi bancari agli svizzeri e alle svizzere all’estero, ma “si riserva tuttavia il diritto di non avviare un rapporto d’affari”.

Alla fine, Christian Kälin ha provato ad aprire online un conto presso PostFinance. Poiché anche quella procedura non è andata a buon fine, si è recato di persona allo sportello: “Dieci minuti dopo, era tutto sistemato!”

“DFAE Berna”

Dal 2003, la dicitura “DFAE Berna” figura sui passaporti delle persone che hanno rinnovato il documento d’identità presso una rappresentanza svizzera all’estero.

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A titolo di paragone, sui documenti d’identità di chi risiede in Svizzera figurano generalmente il nome della città e del cantone, ad esempio Ginevra GE.

La dicitura “DFAE Berna” ha creato qualche problema anche a S.* negli Stati Uniti. Dopo aver fatto rinnovare il passaporto presso un consolato, ha dovuto presentare il nuovo documento d’identità al suo consulente bancario in occasione di una transazione. “Ha alzato un sopracciglio e mi ha chiesto cosa significasse “DFAE” e perché non ci fosse scritto Friburgo, come sul vecchio”, racconta S.

Il DFAE afferma di non essere a conoscenza di simili difficoltà e che non gli è stato segnalato alcun caso problematico. Nel 2025 sono stati rilasciati all’estero 59’529 passaporti e 48’239 carte d’identità svizzere.

Per le autorità elvetiche, il fatto di non fornire alcuna indicazione sulla rappresentanza che ha registrato la domanda di passaporto costituisce una misura di protezione dei dati e della personalità, volta a “evitare qualsiasi deduzione circa l’origine religiosa o etnica” della persona. “Ad esempio, il fatto che un passaporto sia stato rilasciato in un determinato Paese potrebbe complicare gli spostamenti verso alcuni altri Stati”, precisa Mélanie Gugelmann, portavoce del DFAE.

Christian Kälin ha rinnovato il passaporto presso il consolato svizzero in Tanzania. courtoisie

Ma è stato proprio a una dogana che S. ha dovuto giustificare ancora una volta la dicitura “DFAE Berna”: “L’anno scorso, ad Abu Dhabi, il funzionario addetto al controllo dei passaporti si è stupito del fatto che il mio luogo di origine – Friburgo – fosse diverso dal luogo di rilascio”.

“In entrambi i casi, si è trattato di una mancanza di conoscenza da parte delle persone con cui ho avuto a che fare. Comunque sia, quando sarà il momento di rinnovare il mio passaporto, lo farò in Svizzera”, dichiara la donna.

Non si riscontrano problemi sistematici

Secondo il suo nuovo direttore, Daniel Hunziker, l’OSE non ha finora avuto notizia di problemi ricorrenti, “altrimenti interverremmo immediatamente”.

Noel Frei, delegato al Consiglio degli svizzeri all’estero, che ha vissuto a lungo in Etiopia, ha reagito immediatamente al messaggio di Christian Kälin su SwissCommunity.

“Personalmente, non ho mai avuto difficoltà di questo tipo”, afferma Frei, il cui passaporto era stato rilasciato dalla rappresentanza diplomatica svizzera in Etiopia. “Ma se diversi cittadini svizzeri segnalassero episodi simili, il Consiglio dovrebbe affrontare la questione con urgenza. Un documento ufficiale è un documento ufficiale”, sottolinea.

>>> Avete avuto disavventure a causa della dicitura «DFAE Berna» sul vostro passaporto?

Ostacolo anche per le assicurazioni malattia?

Christian Kälin ritiene che la dicitura “DFAE Berna” gli abbia creato difficoltà anche quando ha voluto stipulare un’assicurazione malattia al suo ritorno in Svizzera. Chiunque sia domiciliato in Svizzera è infatti tenuto a sottoscrivere l’assicurazione obbligatoria (LAMal) entro tre mesi dal proprio arrivo.

L’uomo ha dapprima avviato le pratiche online presso Helsana. Non avendo ricevuto alcuna risposta, si è quindi rivolto ad Assura.

Qualche giorno dopo, ha ricevuto una lettera in cui gli veniva chiesto di fornire “la tessera di legittimazioneCollegamento esterno rilasciata dal DFAE per poter decidere in merito alla richiesta di affiliazione”. Questa tessera è un documento generalmente riservato alle persone che godono di uno status diplomatico o simile in Svizzera.

Contattata da Swissinfo, la responsabile della comunicazione di Assura, Karin Devalte, precisa che “la nazionalità o il passaporto non hanno alcuna rilevanza ai fini della procedura di iscrizione. Ciò che conta è il domicilio in Svizzera della persona”.

Dopo aver esaminato il caso specifico di Christian Kälin, Assura riconosce che la dicitura “DFAE Berna” riportata sul passaporto ha creato confusione: “La nostra richiesta di tessera di legittimazione era infondata, poiché il signor Kälin non gode di status diplomatico”.

Alla fine Christian Kälin si è recato di persona in un’agenzia Helsana ed è riuscito a stipulare un’assicurazione con effetto retroattivo alla data del suo arrivo in Svizzera. Successivamente ha ricevuto anche un accordo di adesione da parte di Assura.

“Cittadini di seconda classe”

Christian Kälin ha tratto una lezione dalle sue disavventure: “È meglio sbrigare le pratiche di persona”. Le difficoltà che ha incontrato gli hanno dato la sensazione di essere trattato come un “cittadino di seconda classe” a causa del suo passaporto rilasciato da una rappresentanza svizzera all’estero.

Inoltre, non avendo potuto aprire subito un conto bancario, ha dovuto chiedere dei contanti alla sua famiglia, una situazione che l’ha messo molto a disagio, afferma.

>>> Gli svizzeri all’estero raccontano le difficoltà incontrate nel rinnovare i propri documenti d’identità:

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Articolo a cura di Samuel Jaberg

* Nome conosciuto dalla redazione

Traduzione con il supporto dell’IA/mar

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