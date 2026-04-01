Queste sono le sei città preferite dagli svizzeri e dalle svizzere che vivono all’estero
In quasi ogni Paese del mondo vivono cittadine e cittadini svizzeri. La maggior parte risiede però nei Paesi confinanti, in particolare nelle grandi città europee.
Il numero degli svizzeri e delle svizzere all’estero è continuato a crescere anche nel 2025: secondo i dati dell’Ufficio federale di statistica (UST), oggi sono 838’600 le persone con passaporto elvetico che vivono fuori dai confini nazionali, pari a un aumento dell’1,4% (+11’900 persone) rispetto all’anno precedente.
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Finora le statistiche sulla diaspora consideravano esclusivamente la distribuzione per Paesi e circoscrizioni consolari. Per la prima volta, l’UST ha ora raccolto dati anche sulle grandi città in cui risiedono le persone con passaporto rossocrociato. A partire dal prossimo anno, tale rilevazione sarà estesa ad altri Paesi europei.
I dati mostrano che le capitali di Francia e Germania sono le mete preferite dalla diaspora, ma anche Milano attira una folta comunità elvetica.
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Parigi – la destinazione classica
Con circa 11’800 residenti, Parigi accoglie più svizzeri e svizzere di qualsiasi altra città nei Paesi limitrofi.
La capitale francese riunisce molti elementi che facilitano il trasferimento: vicinanza geografica, affinità culturale e, al tempo stesso, un contesto globale. Centro economico e culturale, la Ville Lumière offre impieghi in grandi aziende internazionali, nel mondo della moda e in ambito culturale. Anche le numerose università parigine rappresentano un forte polo di attrazione.
Pure Lione, terza città della Francia, ospita un numero significativo di persone di nazionalit`a svizzera. I nuovi dati, però, permettono solo di quantificare la presenza a livello di dipartimento (6’379 persone nel dipartimento del Rodano).
Berlino – un polo di attrazione per persone creative e per chi avvia nuove imprese
Negli ultimi anni Berlino è diventata un punto di riferimento per molte persone giovani di nazionalità svizzera: circa 8’000 vivono oggi nella capitale tedesca.
La città conquista grazie a un vivace ecosistema di nuove imprese, a costi della vita relativamente accessibili e a un ambiente fortemente internazionale. Per chi opera nei settori tecnologici e creativi, Berlino risulta spesso più attrattiva dei tradizionali centri economici svizzeri come Zurigo, Basilea o Ginevra.
Milano – cuore economico vicino alla Svizzera
Milano rappresenta per molte e molti una scelta naturale: vicina, ben collegata e con un’economia solida. Circa 6’800 svizzeri e svizzere vivono nella metropoli lombarda.
Centro finanziario e della moda, la città attira professionisti dei settori più diversi, mantenendo al tempo stesso un legame stretto con la Svizzera, sia geografico sia culturale.
Vienna – alta qualità di vita nel cuore dell’Europa
A Vienna risiedono circa 4’500 svizzere e svizzeri.
La capitale austriaca figura da anni tra le città con la più elevata qualità di vita al mondo. Offre un ricco panorama culturale, una buona infrastruttura e un ambiente internazionale. Anche la lingua facilita spesso l’integrazione di chi proviene dalla Confederazione.
Monaco – la ricca vicina bavarese
Con circa 4’400 residenti elvetici, anche Monaco rientra tra le destinazioni più popolari.
La città, vicina alla Svizzera e forte dal punto di vista economico, è un polo di riferimento nei settori dell’industria, della tecnologia e dei servizi.
Per molte persone rappresenta una sorta di “passo morbido” verso l’estero. Resta però una delle città più care della Germania, soprattutto per quanto riguarda gli affitti.
Roma – tra storia e dimensione internazionale
Roma accoglie 3’665 svizzeri e svizzere.
La capitale italiana è legata a doppio filo al Vaticano: da secoli istituzioni come la Guardia Svizzera Pontificia testimoniano la presenza elvetica.
Alcuni svizzeri e svizzere lavorano in Vaticano, nei media, nella comunicazione o in funzioni diplomatiche, unendo così tradizione storica e impegno internazionale.
L’Europa ospita ancora la più grande comunità di svizzere e svizzeri nel mondo: 538’600 persone, pari al 64% dell’intera diaspora, vivono infatti sul continente europeo.
Tra il 2024 e il 2025 il numero di cittadine e cittadini svizzeri è aumentato in tutti i Paesi europei, con una crescita particolarmente marcata nel Liechtenstein (+6,4%), seguito da Spagna (+3,1%) e Austria (+2,1%). Nel piccolo Principato, le 5’600 persone di nazionalità svizzera rappresentano addirittura il 14% della popolazione totale, come rileva l’Ufficio federale di statistica (UST).
Le regioni di confine dominano
Un quarto di tutti gli svizzeri e le svizzere all’estero, 212’400 persone, vivono in Francia.
La maggior parte – 50’800 – risiede nel dipartimento dell’Alta Savoia, che rientra nella circoscrizione consolare di Lione. Anche altri dipartimenti francesi di confine contano una presenza significativa, come Ain (18’100), Alto Reno (17’000) e Doubs (14’500).
Le regioni tedesche vicine alla Svizzera, come Lörrach (5’100), Waldshut (4’300) e Costanza (3’000), risultano particolarmente apprezzate.
In Italia si può dire lo stesso per le province di Como (4’430) e di Varese (3’934).
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