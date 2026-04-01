Queste sono le sei città preferite dagli svizzeri e dalle svizzere che vivono all’estero

A Parigi vivono quasi 12'000 svizzere e svizzeri. Keystone

In quasi ogni Paese del mondo vivono cittadine e cittadini svizzeri. La maggior parte risiede però nei Paesi confinanti, in particolare nelle grandi città europee.

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Melanie Eichenberger Nel mio lavoro, mi occupo di temi rilevanti per cittadine e cittadini svizzeri residenti all’estero – dagli sviluppi politici nella Confederazione e del loro impatto sulla diaspora fino a tematiche sociali, economiche o culturali. Prima di unirmi a SWI swissinfo.ch, ho lavorato come giornalista locale per l’Aargauer Zeitung. Ho un bachelor in comunicazione multilingue e – aspetto tipicamente svizzero – ho completato un apprendistato di commercio. Emilie Ridard Emigrazione, ritorno in Svizzera, famiglia, scolarizzazione, pensioni, banche, assicurazioni… mi interesso alle persone svizzere che vivono all’estero informandole sui temi che le occupano e le preoccupano, nel quotidiano o in modo più ampio. Il mio percorso professionale ha fatto una piccola deviazione nel marketing e nel ruolo di assistente prima di reinserirsi sulla strada del giornalismo in un posto che mi permette di conversare con il mondo intero. Altre lingue: 3 English en The six European cities most loved by the Swiss Abroad Di più The six European cities most loved by the Swiss Abroad

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Il numero degli svizzeri e delle svizzere all’estero è continuato a crescere anche nel 2025: secondo i dati dell’Ufficio federale di statistica (UST), oggi sono 838’600 le persone con passaporto elvetico che vivono fuori dai confini nazionali, pari a un aumento dell’1,4% (+11’900 persone) rispetto all’anno precedente.

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Le città, una nuova categoria statistica

Finora le statistiche sulla diaspora consideravano esclusivamente la distribuzione per Paesi e circoscrizioni consolari. Per la prima volta, l’UST ha ora raccolto dati anche sulle grandi città in cui risiedono le persone con passaporto rossocrociato. A partire dal prossimo anno, tale rilevazione sarà estesa ad altri Paesi europei.

I dati mostrano che le capitali di Francia e Germania sono le mete preferite dalla diaspora, ma anche Milano attira una folta comunità elvetica.

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Parigi – la destinazione classica

Con circa 11’800 residenti, Parigi accoglie più svizzeri e svizzere di qualsiasi altra città nei Paesi limitrofi.

La capitale francese ha molti assi nella manica. Copyright 2023 The Associated Press. All Rights Reserved

La capitale francese riunisce molti elementi che facilitano il trasferimento: vicinanza geografica, affinità culturale e, al tempo stesso, un contesto globale. Centro economico e culturale, la Ville Lumière offre impieghi in grandi aziende internazionali, nel mondo della moda e in ambito culturale. Anche le numerose università parigine rappresentano un forte polo di attrazione.

Pure Lione, terza città della Francia, ospita un numero significativo di persone di nazionalit`a svizzera. I nuovi dati, però, permettono solo di quantificare la presenza a livello di dipartimento (6’379 persone nel dipartimento del Rodano).

Berlino – un polo di attrazione per persone creative e per chi avvia nuove imprese

Negli ultimi anni Berlino è diventata un punto di riferimento per molte persone giovani di nazionalità svizzera: circa 8’000 vivono oggi nella capitale tedesca.

Berlino – una città in piena espansione. Keystone

La città conquista grazie a un vivace ecosistema di nuove imprese, a costi della vita relativamente accessibili e a un ambiente fortemente internazionale. Per chi opera nei settori tecnologici e creativi, Berlino risulta spesso più attrattiva dei tradizionali centri economici svizzeri come Zurigo, Basilea o Ginevra.

Milano – cuore economico vicino alla Svizzera

Milano rappresenta per molte e molti una scelta naturale: vicina, ben collegata e con un’economia solida. Circa 6’800 svizzeri e svizzere vivono nella metropoli lombarda.

Milano dista solo tre ore di treno da Zurigo. Keystone

Centro finanziario e della moda, la città attira professionisti dei settori più diversi, mantenendo al tempo stesso un legame stretto con la Svizzera, sia geografico sia culturale.

Vienna – alta qualità di vita nel cuore dell’Europa

A Vienna risiedono circa 4’500 svizzere e svizzeri.

Vienna è tra le città con la migliore qualità di vita al mondo. Copyright 2024 The Associated Press. All Rights Reserved.

La capitale austriaca figura da anni tra le città con la più elevata qualità di vita al mondo. Offre un ricco panorama culturale, una buona infrastruttura e un ambiente internazionale. Anche la lingua facilita spesso l’integrazione di chi proviene dalla Confederazione.

Monaco – la ricca vicina bavarese

Con circa 4’400 residenti elvetici, anche Monaco rientra tra le destinazioni più popolari.

Monaco di Baviera non è popolare solo durante l’Oktoberfest. Keystone

La città, vicina alla Svizzera e forte dal punto di vista economico, è un polo di riferimento nei settori dell’industria, della tecnologia e dei servizi.

Per molte persone rappresenta una sorta di “passo morbido” verso l’estero. Resta però una delle città più care della Germania, soprattutto per quanto riguarda gli affitti.

Roma – tra storia e dimensione internazionale

Roma accoglie 3’665 svizzeri e svizzere.

A Roma si respirano secoli di storia. Keystone / Jean-Christophe Bott

La capitale italiana è legata a doppio filo al Vaticano: da secoli istituzioni come la Guardia Svizzera Pontificia testimoniano la presenza elvetica.

Alcuni svizzeri e svizzere lavorano in Vaticano, nei media, nella comunicazione o in funzioni diplomatiche, unendo così tradizione storica e impegno internazionale.

Un sorprendente terzetto di Paesi al vertice L’Europa ospita ancora la più grande comunità di svizzere e svizzeri nel mondo: 538’600 persone, pari al 64% dell’intera diaspora, vivono infatti sul continente europeo. Tra il 2024 e il 2025 il numero di cittadine e cittadini svizzeri è aumentato in tutti i Paesi europei, con una crescita particolarmente marcata nel Liechtenstein (+6,4%), seguito da Spagna (+3,1%) e Austria (+2,1%). Nel piccolo Principato, le 5’600 persone di nazionalità svizzera rappresentano addirittura il 14% della popolazione totale, come rileva l’Ufficio federale di statistica (UST).

Le regioni di confine dominano

Un quarto di tutti gli svizzeri e le svizzere all’estero, 212’400 persone, vivono in Francia.

La maggior parte – 50’800 – risiede nel dipartimento dell’Alta Savoia, che rientra nella circoscrizione consolare di Lione. Anche altri dipartimenti francesi di confine contano una presenza significativa, come Ain (18’100), Alto Reno (17’000) e Doubs (14’500).

Le regioni tedesche vicine alla Svizzera, come Lörrach (5’100), Waldshut (4’300) e Costanza (3’000), risultano particolarmente apprezzate.

In Italia si può dire lo stesso per le province di Como (4’430) e di Varese (3’934).

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