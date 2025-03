Restrizioni al diritto all’aborto negli Stati Uniti: cosa ne pensa la comunità svizzera che vive lì?

"Il mio corpo, la mia scelta": una giovane durante una manifestazione a sostegno del diritto all'aborto negli Stati Uniti. Keystone / CLEMENS BILAN

Dal 2022, molti Stati americani hanno inasprito le loro politiche sui diritti riproduttivi. Diverse decine di svizzere e svizzeri residenti negli Stati Uniti hanno risposto a un appello a testimoniare da parte di swissinfo.ch. Sebbene la maggioranza veda questi cambiamenti in modo negativo, al punto da considerare talvolta un ritorno in Svizzera, una piccola parte sostiene le restrizioni.

8 minuti

Emilie Ridard

Français fr Restrictions du droit à l’avortement aux États-Unis: qu’en pensent les Suisses qui y vivent? originale Di più Restrictions du droit à l’avortement aux États-Unis: qu’en pensent les Suisses qui y vivent?

Nel giugno 2022, la più alta autorità giudiziaria degli Stati Uniti, la Corte Suprema, ha annullato la sentenza Roe vs Wade, che dal 1973 garantiva il diritto all’aborto a livello federale. Da allora, ogni Stato ha potuto stabilire la propria politica in materia di diritti riproduttivi.

Molti Stati conservatori hanno inasprito la loro legislazione non appena la Corte Suprema ha emesso la sua decisione. Alcuni di loro avevano testi pronti per essere applicati non appena il contesto lo avrebbe permesso.

Secondo i dati del 2024Collegamento esterno dell’Ufficio federale di statistica, con 83’700 persone la diaspora svizzera negli Stati Uniti rappresenta la terza comunità più importante al mondo di cittadine e cittadini elvetici espatriati.

Un clima di paura

Alla fine di gennaio, abbiamo lanciato un appello a questa comunità, attraverso diverse piattaforme, chiedendo a queste persone di condividere le loro opinioni sull’evoluzione delle politiche sull’aborto nel loro Stato di residenza.

Abbiamo ricevuto quasi un centinaio di commenti e e-mail. È interessante notare che la stragrande maggioranza delle persone che si sono manifestate desidera rimanere anonima. “Perché vivo ancora qui”, dice Deborah S. dalla Florida. Carolina B., che risiede in Arizona, scrive: “Non ho intenzione di espormi a un’ondata di odio”.

Una maggioranza si oppone al conservatorismo

La maggior parte delle persone che ha risposto non vede di buon occhio la svolta conservatrice intrapresa da diversi Stati.

Ciò non sorprende, considerando che la diaspora ha generalmente posizione piuttosto progressiste.

Tuttavia, vi sono anche diverse persone che sostengono queste politiche più restrittive sull’aborto.

D’accordo con una politica restrittiva

Markus G., che nel 2014 ha emigrato in Florida con la moglie svizzera, appartiene a quest’ultima categoria. Questo padre di tre figli (di età compresa tra i 20 e i 25 anni) ha un’opinione molto chiara sulla questione dell’aborto: “Non ho mai affrontato l’argomento con mia figlia, ma io e mia moglie siamo d’accordo con la politica restrittiva della Florida”.

A seguito dell’annullamento della sentenza Roe vs Wade, lo Stato ha rafforzato la sua politica in materia di interruzione volontaria di gravidanza (IVG), vietandola dopo 6 settimane di gestazione, rispetto alle 15 precedenti. Sono previste eccezioni in caso di rischio grave per la persona incinta o il feto, nonché in caso di stupro o incesto, entro il limite di 15 settimane di gravidanza.

Rispondere delle proprie azioni

Carolina B. vive in Arizona. Nell’aprile 2024, la Corte Suprema di questo Stato aveva ritenuto applicabile una legge del 1864 che vietava qualsiasi aborto, salvo in caso di pericolo per la vita della madre. Il testo è stato infine abrogato dal Senato dell’Arizona un mese dopo, nel maggio 2024. L’aborto è ora consentito fino a quando il feto ha possibilità di sopravvivenza, ovvero a circa 24 settimane, rispetto alle 15 precedenti.

La 57enne svizzera si definisce all’antica e ha messo in chiaro alle sue figlie che non potranno abortire se rimangono incinte, “tranne in caso di problemi medici o di stupro, naturalmente”. Ritiene che ogni persona debba rispondere delle proprie azioni e che “il potere della donna sul proprio corpo inizia quando ha rapporti sessuali e rimane incinta”.

Ecco perché Carolina B. non vede alcun problema nel lasciare che ogni Stato decida autonomamente la propria politica in materia.

Una questione anche di soldi

Una donna che desidera interrompere la gravidanza in uno Stato in cui l’aborto è vietato o fortemente limitato può prendere in considerazione la possibilità di recarsi in uno Stato vicino in cui l’aborto è consentito.

Tuttavia, questo richiede risorse finanziarie che non sono alla portata di tutti. Come afferma Philipp N. del Texas, “è proprio tra le persone economicamente svantaggiate che una gravidanza non pianificata può compromettere gli studi, il lavoro o un budget già precario”.

Inoltre, alcuni Stati non esitano a perseguire legalmente le donne che si sottopongono ad aborto in altri Stati o le persone che lo praticano.

Negli ultimi mesi, diversi Stati progressisti sulla questione dell’IVG hanno rafforzato la protezione legale delle pazienti e del personale medico contro i procedimenti giudiziari da parte di altri Stati. Questo è il caso di Pennsylvania, Delaware, Hawaii, Illinois e New Mexico.

Fuga del personale specialistico

Esponendo il personale sanitario specializzato in ginecologia a pesanti sanzioni penali, alcuni Stati ne causano la fuga, danneggiando così la salute delle donne nel loro accesso a cure specifiche.

Secondo Philipp N., le leggi attualmente in vigore in Texas rendono il personale sanitario riluttante a ricorrere a procedure tipicamente legate alla gravidanza. Lo Stato vieta qualsiasi aborto, senza eccezioni, anche in caso di stupro o incesto. Rimane autorizzato se la salute o la vita della persona incinta è in pericolo.

Questa situazione porterebbe il personale medico a consultare il servizio legale del proprio ospedale prima di prendersi cura di una paziente che soffre di complicazioni legate alla gravidanza, a volte mettendo a rischio la vita di quest’ultima.

“Una donna che vuole fondare una famiglia dovrebbe pianificare di trasferirsi in uno stato più liberale per essere sicura di avere accesso a cure moderne in caso di complicazioni”, scrive.

Rientrare in Svizzera

Preoccupate per l’evoluzione della società nel loro Stato di residenza e negli Stati Uniti in generale, alcune delle persone che hanno risposto alla nostra richiesta di testimonianze non escludono la possibilità di un trasloco, anche se vivono in Stati in cui il diritto all’aborto è garantito.

Andrea T. vive in California dal 2008. Desidera “mantenere una certa coerenza con il suo senso etico e morale” e rimanere negli Stati Uniti non la “confermerebbe nelle [sue] profonde convinzioni sui diritti umani”. Ha quindi deciso di tornare a vivere a Ginevra, da dove proviene.

Tanja D. è sposata e ha una figlia. La famiglia si è stabilita nel 2019 in Pennsylvania, uno Stato liberale. Tuttavia, “se la situazione dovesse arrivare a un punto in cui i diritti umani fondamentali, in particolare i diritti delle donne, fossero messi in discussione più di quanto non lo siano oggi, lasceremmo sicuramente il paese e cercheremmo opportunità di lavoro all’interno della mia azienda al di fuori degli Stati Uniti”.

O cambiare Stato

Altri svizzeri ci pensano, ma non è facile fare il grande passo quando si è costruita una vita in un posto. Arthur Kull, dall’Idaho, uno Stato molto restrittivo in materia di aborto, ha scritto: “Ho pensato di tornare in Svizzera, ma tutti i nostri amici sono qui, e poiché sono molto coinvolto nella vita associativa locale, è una decisione difficile da prendere”.

André C. si rammarica che a causa della politica anti-abortista in atto in Texas, sua figlia, partita per studiare in California, probabilmente non tornerà a lavorare e vivere vicino a lui.

Articolo a cura di Pauline Turuban

Traduzione con l’aiuto di Deepl/mar

