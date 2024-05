Riforma dell’AVS, ecco i nuovi cambiamenti

Le nuove regole permettono più flessibilità nella pianificazione della pensione. Tuttavia, introducono anche qualche sfida. Unsplash/Hector Reyes

Dal primo gennaio 2024, la rendita di vecchiaia è interessata da nuove disposizioni che sollevano domande importanti, anche per le svizzere e gli svizzeri all'estero. In questo articolo, spieghiamo più in dettaglio quali sono queste novità e quale impatto potrebbero avere sui vostri piani pensionistici.

Eva Gori, Ufficio centrale di compensazione (UCC), Schweizer Revue

Deutsch de AHV-Reform: Das sind die neusten Änderungen originale Di più AHV-Reform: Das sind die neusten Änderungen

I principali cambiamenti dal primo gennaio 2024:

Maggiore flessibilità nella riscossione della rendita.

Incentivi per perseguire un’attività lucrativa dopo i 65 anni.

Aumento progressivo dell’età della pensione (definita “età di riferimento”) a 65 anni per le donne a partire dal primo gennaio 2025.

Il 25 settembre 2022, il popolo svizzero ha accettato la riforma AVS 21, che ha lo scopo di stabilizzare l’assicurazione vecchiaia e superstiti (AVS). Gli obiettivi di questa riforma sono i seguenti: garantire e preservare il livello delle rendite AVS, assicurare l’equilibrio finanziario dell’AVS nei prossimi dieci anni e tenere in considerazione il bisogno di flessibilità delle persone.

Primo cambiamento: armonizzazione dell’età di riferimento

Ormai, non si parla più di età di pensionamento, ma di età di riferimento. Questa misura è particolarmente nota, poiché l’età di riferimento è ormai passata a 65 anni anche per le donne. Questo posticipo non sarà però effettuato in modo brusco, ma progressivo, a partire dal 2025.

Secondo cambiamento: misure finanziarie di compensazione per le donne della generazione transitoria

Con l’adattamento dell’età di riferimento, le donne della cosiddetta “generazione transitoria”, ovvero le nate tra il 1961 e il 1969, hanno diritto a misure finanziare di compensazione.

Da una parte, in caso di pensionamento anticipato, la rendita di vecchiaia di queste donne subisce una riduzione meno importante rispetto a prima. Dall’altra, le donne della generazione transitoria che andranno in pensione all’età di riferimento ordinaria riceveranno un supplemento della rendita a vita calcolato a seconda del reddito e dell’anno di nascita.

Senza lacune nel versamento dei contributi AVS, questo supplemento di rendita varia da un minimo di 12,50 franchi a un massimo di 160 franchi al mese.

Terzo cambiamento: più flessibilità per l’età di pensionamento

L’anticipo e il posticipo della rendita AVS sono già possibili da qualche tempo. Finora, la rendita di vecchiaia poteva essere percepita uno o due anni prima l’età di pensionamento ordinaria, oppure rinviata fino a cinque anni dopo.

Tuttavia, l’anticipo o il posticipo interessavano obbligatoriamente l’ammontare totale della rendita pensionistica. Con la riforma dell’AVS, sarà possibile optare per una percezione parziale della rendita. Si potrà per esempio percepire il 20% della rendita a 63 anni e l’80% restante a 65.

Lo stesso vale per il posticipo. Questa flessibilizzazione sembra interessante sulla carta ma, nella pratica, comporterà una moltitudine di possibili opzioni di percezione delle rendite che dovranno essere soppesate per ogni singolo caso.

+ Nel marzo del 2024 il popolo svizzero ha approvato una 13esima rendita AVS:

Il caso particolare dell’AVS facoltativa

Se versate i contributi all’AVS facoltativa, un cambiamento specifico vi riguarda dal 2024. Finora, quando una persona assicurata all’AVS facoltativa anticipava la percezione della sua rendita vecchiaia, era automaticamente esclusa dall’AVS facoltativa.

D’ora in avanti, le persone assicurate all’AVS facoltativa possono ritirare la rendita vecchiaia in anticipo e continuare comunque a pagare i contributi fino al raggiungimento dell’età di riferimento. Questi contributi e la loro durata spesso risultano in un aumento della rendita quando viene ricalcolata all’età di riferimento.

Il ruolo chiave dell’Ufficio centrale di compensazione

Negli ultimi 12 mesi, l’Ufficio centrale di compensazione (UCC) ha adattato tutte le sue applicazioni in modo che funzionino secondo le nuove disposizioni di legge a partire dal primo gennaio 2024. Ciò riguarda le applicazioni centralizzate come lo strumento di calcolo delle pensioni ACOR, i registri e le applicazioni specialistiche utilizzate presso l’UCC.

Consigli pratici dell’UCC Se state valutando varie opzioni (come un anticipo o un rinvio della vostra pensione) senza sapere a quanto ammonterà la vostra futura rendita di vecchiaia, l’UCC consiglia di richiedere, il più rapidamente possibile, un calcolo anticipato della vostra pensione sul suo sito webCollegamento esterno. Inoltre, le donne nate tra il 1961 e il 1969 possono chiedere, senza impegno, un calcolo della loro età di riferimento personale, del supplemento di rendita e del tasso di riduzione sul sito internet dell’Ufficio federale delle assicurazioni sociali, sotto la voce “Calcoli individualiCollegamento esterno“. Le nuove regole offrono più flessibilità nella pianificazione della pensione. Tuttavia, ci sono anche delle sfide. Per ogni persona toccata dai cambiamenti, alcuni passi preparatori sono necessari. L’UCC è disponibile ad aiutarvi!

