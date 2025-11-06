The Swiss voice in the world since 1935
Sämi, il “singing driver”

Autista e jodler, Sämi Zumbrunn trasforma ogni viaggio in pullman in un'esperienza indimenticabile. Chi meglio di lui può fare da ambasciatore per una tradizione elvetica che presto potrebbe entrare nella lista del patrimonio culturale immateriale dell'UNESCO? Reportage dall'Oberland bernese.

Sono una video-giornalista con esperienza, appassionata nel rendere accessibili e coinvolgenti argomenti complessi attraverso una narrazione multimediale avvincente. Concentrandomi su temi sociali e ambientali, produco diversi formati video su un'ampia gamma di argomenti, specializzandomi in video esplicativi d'impatto con motion graphics e animazione stop-motion. Durante i miei studi di cinema, letteratura inglese e giornalismo, ho fatto esperienza in radio, televisione e stampa in tutta la Svizzera. Dopo aver collaborato con il team Image & Sound del Locarno Film Festival, nel 2018 sono entrata a far parte di SWI swissinfo.ch per produrre reportage locali e internazionali.

