Successioni oltre confine: cosa c’è da sapere

Quando si tratta di eredità, spesso riaffiorano oggetti che erano stati dimenticati da tempo. Keystone / Gaetan Bally

Per molti svizzeri e svizzere all'estero, pianificare la propria successione o affrontare un'eredità rappresenta una sfida complessa. Infatti, non è in gioco solo il patrimonio. Si tratta anche di valori, responsabilità e ordinamenti giuridici diversi.

8 minuti

Christian Raaflaub

Scrivo su temi riguardanti gli Svizzeri all'estero e sulle particolarità elvetiche. Redigo inoltre newsletter quotidiane per la "Quinta Svizzera". Dopo gli studi in scienze della comunicazione, ho lavorato come reporter per radio e televisioni private. Dal 2002 lavoro presso SWI swissinfo.ch in diverse funzioni. Altre lingue: 2 Deutsch de Was bei Erbschaften über die Landesgrenze zu beachten ist originale Di più Was bei Erbschaften über die Landesgrenze zu beachten ist

Français fr Successions à l’étranger: ce qu’il faut savoir Di più Successions à l’étranger: ce qu’il faut savoir

“La mia generazione eredita così tanto come nessuna generazione prima d’ora”, afferma il cineasta svizzero Simon Baumann.

Nella sola Svizzera, negli ultimi 30 anni le eredità sono cresciute a un ritmo doppio rispetto ai salari. Secondo le stime dell’Università di LosannaCollegamento esterno, quest’anno dovrebbero raggiungere per la prima volta la cifra di 100 miliardi di franchi.

I genitori di Baumann, Stephanie e Ruedi, sono stati entrambi attivi in passato in Consiglio nazionale, rispettivamente per il Partito socialista e per i Verdi.

Dopo il loro ritiro dalla politica, vivono da oltre 20 anni in una fattoria nel sud-ovest della Francia. Ora desiderano regolare la loro successione.

Il figlio Simon Baumann ha colto l’occasione per girare un documentario sui diversi aspetti della successione. Il suo film Wir ErbenCollegamento esterno ha vinto il Premio del cinema svizzeroCollegamento esterno nel marzo 2025, nella categoria “miglior documentario”.

Poiché entrambi i figli non hanno interesse a rilevare la fattoria in Francia, in famiglia sorgono molte domande sull’eredità.

La famiglia Baumann discute a tavola in Francia dell’eredità dei due genitori, mentre il figlio Simon riprende la scena. Balzli & Fahrer GmbH

Quali punti occorre considerare quando svizzeri e svizzere all’estero vogliono regolare la propria eredità?

Quando il patrimonio di una successione è distribuito oltre i confini nazionali, alle questioni familiari e finanziarie, già di per sé spesso delicate, si aggiungono ulteriori ostacoli di natura giuridica e fiscale.

Altri sviluppi Dibattito Moderato da: Christian Raaflaub Avete esperienza in materia di eredità transfrontaliere? Quali sono state le difficoltà incontrate e le soluzioni che avete trovato? Molti svizzeri all’estero e i loro figli si trovano ad affrontare sfide complesse in materia di successioni. Quali consigli o esperienze desiderate condividere con gli altri? Partecipa alla discussione 5 Mi piace Visualizza la discussione

Per gli oltre 800’000 svizzeri e svizzere all’estero, così come per le persone con doppia cittadinanza che vivono nella Confederazione, questo significa che chi affronta la pianificazione della propria successione per tempo e con attenzione può evitare future complicazioni per i superstiti.

E gli ostacoli sono molti, come dimostra il seguente elenco di un lettore che ha evidentemente avuto esperienze faticose con una procedura di successione: “I tempi con cui le banche gestiscono le pratiche dopo la pubblicazione del testamento. Le continue richieste di rimborso dell’imposta alla fonte, nonostante un accordo fiscale tra la Svizzera e il Paese di residenza. Le difficoltà nell’aprire e gestire un conto bancario in Svizzera quando si vive al di fuori dell’Europa”.

È complicato

È già d’aiuto sapere dove trovare le informazioni. Infatti, in Svizzera, dal 1° gennaio 2025 sono in vigore nuove norme sul diritto successorio internazionaleCollegamento esterno. Queste rispondono alle crescenti relazioni internazionali delle persone e dei loro patrimoni ereditari.

“I miglioramenti sono tanto più importanti perché sempre più persone si muovono in un contesto internazionale, sia a livello professionale che privato, e di conseguenza è aumentato anche il numero di casi di successione internazionale”, scrive il Governo federale in un comunicato al riguardoCollegamento esterno.

In linea di principio, si applica il diritto successorio dell’ultimo domicilio abituale della persona defunta; per gli svizzeri e le svizzere all’estero, quindi, si tratta per lo più del diritto del rispettivo Stato di domicilio.

Con la nuova legislazione, tuttavia, per gli svizzeri e le svizzere all’estero, così come per le persone con doppia nazionalità, è possibile dichiarare nel testamento l’applicabilità vincolante del diritto successorio elvetico.

Diritto successorio svizzero non applicabile in tutti i Paesi

Questo può offrire vantaggi nella pianificazione della successione e fare chiarezza chi eredita. Tuttavia, non tutti i Paesi riconoscono questa norma. Per questo motivo, la persona che lascia l’eredità dovrebbe assolutamente informarsi presso le autorità competenti dello Stato di residenza.

È inoltre importante sapere che il diritto successorio svizzero non permette di eludere il diritto alla porzione legittima: le porzioni legittime a favore di figli, figlie e coniugi superstiti restano sempre tutelate, ogni volta che si procede secondo il diritto elvetico.

Inoltre, nel testamento il diritto successorio può essere applicato in modo differenziato a diversi beni patrimoniali. Ad esempio, gli immobili in Francia sono obbligatoriamente soggetti al diritto francese.

In Italia la situazione per gli immobili sembra un po’ più macchinosa, come ci scrive una lettrice: “In alcune province delle regioni Friuli-Venezia Giulia e Trentino-Alto Adige, comprese le province autonome di Trento e Bolzano, per gli immobili vige il cosiddetto ‘sistema tavolare’.

Questo rende la successione immobiliare un po’ più complicata, per cui il processo burocratico non viene gestito solo presso l’Agenzia delle entrate (ufficio successioni e catasto) come nel resto d’Italia, ma si deve richiedere un cosiddetto ‘Certificato di eredità’, rilasciato dal tribunale civile del territorio in cui si trova l’immobile in questione”.

Questa è probabilmente solo una delle centinaia di normative locali specifiche che possono riguardare le successioni transfrontaliere.

La questione delle imposte di successione

Oltre alla scelta del diritto successorio applicabile, il trattamento fiscale del patrimonio ereditario è di fondamentale importanza. I beni ereditari importati in Svizzera dall’estero sono di norma esenti da tributi fino a un valore di 100’000 franchi.

Se i beni hanno un valore superiore, è necessaria una notifica all’Amministrazione federale delle doganeCollegamento esterno. Quest’ultima rilascia poi un’autorizzazione per l’importazione.

Come per molti altri ambiti, in Svizzera l’imposta di successione è regolata a livello cantonale e, per i patrimoni all’estero, viene riscossa per lo più nello Stato di domicilio della persona defunta. In Svizzera, l’eredità deve essere dichiarata e tassata come patrimonio.

In questo contesto, esiste un elevato rischio di doppia imposizione, poiché più Stati potrebbero prelevare imposte sulla stessa successione.

La Svizzera ha concluso solo poche convenzioni per evitare la doppia imposizione (CDI) in materia di imposte di successione, ad esempio con GermaniaCollegamento esterno, AustriaCollegamento esterno, SveziaCollegamento esterno, Stati UnitiCollegamento esterno e Regno UnitoCollegamento esterno. Con molti altri Paesi, tuttavia, non esistono accordi di questo tipo.

>> La Francia ha disdetto una convenzione esistente del 1953 nel giugno 2014. Da allora, ogni caso dev’essere negoziato singolarmente:

Altri sviluppi

Altri sviluppi Politica svizzera La Francia non vuole una nuova convenzione sulle successioni Questo contenuto è stato pubblicato al La Francia non ha intenzione di rinegoziare un accordo per evitare la doppia imposizione con la Svizzera in materia di successione. Di più La Francia non vuole una nuova convenzione sulle successioni

Per gli svizzeri e le svizzere all’estero viene ufficialmente raccomandato di depositare il testamento presso una rappresentanza elvetica (ambasciata o consolato). Un’eventuale scelta a favore del diritto rossocrociato dovrebbe essere formulata con chiarezza nelle ultime volontà.

I testamenti o i patti successori più datati dovrebbero essere verificati e, se necessario, adeguati, poiché le nuove norme sul diritto successorio internazionale del 2025 si applicano dal momento del decesso e non da quello della stesura del testamento.

Poiché la materia è estremamente complessa, in quasi tutti i casi si raccomanda di avvalersi per tempo di un aiuto professionale in ambito di diritto successorio internazionale. A questo proposito, le ambasciate e i consolati svizzeri possono fornire le prime informazioni e mettere a disposizione liste di professionisti e professioniste locali in questo settore.

Infatti, come mostra Simon Baumann nel suo documentario: un’eredità racchiude molto più che semplici possedimenti – si tramandano anche storie di vita, speranze e responsabilità.

Tradotto con l’ausilio dell’IA/mrj

I più letti

Quinta Svizzera I più discussi

In conformità con gli standard di JTI Altri sviluppi: SWI swissinfo.ch certificato dalla Journalism Trust Initiative