Svizzera nel cuore, ma non sulla carta

Kendall Gewalt ha 56 anni. Sta per diventare cittadina naturalizzata. zVg

Il numero delle naturalizzazioni ha raggiunto un minimo storico. Una persona che sta affrontando questo iter è Kendall Gewalt. A lungo si è considerata una cittadina svizzera, finché da adulta ha scoperto di non aver mai avuto diritto automaticamente al passaporto elvetico.

9 minuti

A un certo punto, verso i 25 anni, Kendall Gewalt fece una scoperta sorprendente: non era cittadina svizzera, come aveva sempre pensato. Voleva informarsi sulle opportunità di studio in Svizzera e verificare i requisiti per un futuro professionale nel Paese.

“È stato uno shock”, ricorda la 56enne, figlia di madre svizzera e padre statunitense.

Pensò a un’omissione da parte di sua madre e cercò di porvi rimedio. Facendo le sue ricerche, scoprì però che la registrazione presso una rappresentanza svizzera sarebbe dovuta avvenire prima del suo 22° compleanno: era troppo tardi per richiedere il passaporto rossocrociato. O almeno così pensava all’epoca.

Nessuna cittadinanza tramite la madre

Kendall Gewalt è nata nel 1969 in California. Sebbene al momento della nascita la madre possedesse la cittadinanza elvetica, questa all’epoca non fu trasmessa automaticamente a Kendall e ai suoi due fratelli.

I figli presumono che la madre abbia notificato la loro nascita in Svizzera. Tuttavia, fino al 1978, una cittadina svizzera sposata con uno straniero non poteva trasmettere la cittadinanza elvetica alla prole.

Kendall Gewalt visita regolarmente la Svizzera, come qui con la madre nel 2022. zVg

Inoltre, fino al 1985, la cittadinanza elvetica della madre veniva trasmessa ai figli solo se i genitori risiedevano in Svizzera al momento della nascita.

Per anni, i figli di padri svizzeri hanno invece ottenuto automaticamente la cittadinanza. Per approfondire:

Oggi Kendall Gewalt ammette con autocritica che in fondo è stato un suo errore non essersi informata in tempo sulla necessaria registrazione. “Nell’era pre-internet non era così facile reperire informazioni”, afferma.

4’000 discendenti di svizzeri e svizzere all’estero hanno ottenuto la naturalizzazione

Ma casi come il suo non sono un’eccezione: solo negli ultimi 10 anni, secondo la Segreteria di Stato della migrazione (SEM), oltre 4’000 discendenti di svizzeri e svizzere all’estero hanno presentato una domanda di naturalizzazione agevolata.

Molte di queste persone, come Gewalt, hanno scoperto solo in età adulta che il loro diritto alla cittadinanza era legato a scadenze rigide e a notifiche formali all’estero. Ciononostante, la quota di naturalizzazioni avviate dall’estero rimane complessivamente bassa: nel 2024 sono state 608, contro le 40’077 nel Paese.

Contenuto esterno

Sorprendentemente, durante il soggiorno di Gewalt in Svizzera tra il 1975 e il 1980, nessuno ha mai contestato la sua mancata cittadinanza svizzera. In quegli anni la famiglia viveva a Frauenkirch (oggi parte di Davos), il padre faceva la spola tra gli Stati Uniti e la Svizzera, mentre Kendall e i suoi fratelli frequentavano la scuola nella Confederazione.

Kendall Gewalt (a sinistra) con il fratello e la madre sul Rhinerhorn nel 1977. zVg

“Ricordo le gare di sci in cui arrivai seconda”, racconta Gewalt sorridendo, “subito dopo la futura sciatrice professionista Martina Accola”.

Il passaporto svizzero tardivo

Kendall Gewalt come studentessa in Svizzera nell’anno scolastico 1978/1979. zVg

All’inizio degli anni Ottanta la famiglia svizzero-americana tornò in California, nella Napa Valley. Da allora, Gewalt ha fatto regolarmente visita ai nonni e agli amici e alle amiche di scuola in Svizzera. Il legame con la Confederazione è quindi rimasto.

“Mia madre non ha mai parlato svizzero-tedesco con noi”, dice Gewalt. Lei stessa, però, ha continuato a coltivare la sua conoscenza della lingua di Goethe.

Ha frequentato il college in Arizona per poi tornare nella San Francisco Bay Area. Dopo una carriera come vice-sceriffo nel dipartimento di polizia della contea di Marin, in California, nel 2022, all’età di 53 anni, Gewalt è andata in pensione.

Attualmente vive con il suo compagno in Colorado, dove, nei suoi appartamenti per le vacanze fuori dalla famosa località sciistica di Aspen, ospita di tanto in tanto anche sciatori e sciatrici dalla Svizzera.

Qui ha trovato il tempo e le risorse per perseguire il suo desiderio a lungo coltivato di riacquistare la cittadinanza svizzera.

“La mia famiglia non ne sa nulla”, dice. Dovrebbe essere una sorpresa per sua madre e la realizzazione di un desiderio che le sta molto a cuore. Si trova attualmente nelle “ultime fasi del processo di naturalizzazione”, afferma. Negli ultimi anni ha lavorato per soddisfare tutti i requisiti per la naturalizzazione agevolataCollegamento esterno.

Con o senza passaporto: “Essere svizzeri significa incarnare i valori del Paese”

Queste condizioni richiedono, ad esempio, di essersi recati in Svizzera almeno tre volte per un minimo di cinque giorni ciascuna negli ultimi sei anni prima della presentazione della domanda, di sapersi esprimere in una lingua nazionale e di mantenere contatti con cittadini e cittadine svizzere.

“Ho dovuto fornire prove convincenti della mia integrazione, come ad esempio la partecipazione alla vita comunitaria e pubblica”, afferma Gewalt.

Un’altra condizione è essere nati all’estero dal matrimonio tra una cittadina svizzera e un cittadino straniero, e che la madre possedesse la cittadinanza svizzera prima o al momento della nascita.

Nel maggio del 2025, Kendall Gewalt ha sostenuto un colloquio personale presso la rappresentanza elvetica competente. In tale occasione sono stati verificati i suoi stretti legami con la Svizzera, sono state valutate le sue conoscenze generali sul Paese e sono state richieste le persone di riferimento nella Confederazione.

Racconta di aver saputo rispondere bene a tutte le domande. “Ma ho anche detto che non si tratta solo di rispondere a queste domande. Quando si è cresciuti da svizzeri e svizzere, s’incarnano i valori elvetici, ci si sente svizzeri o svizzere, a prescindere da dove si viva nel mondo”. È convinta che gli svizzeri e le svizzere si riconoscano da lontano.

Oltre 600 colloqui all’anno presso le rappresentanze svizzere

Secondo il Dipartimento federale degli affari esteri (DFAE), nel 2023 le rappresentanze svizzere all’estero hanno condotto 631 colloqui nell’ambito di procedure di naturalizzazione, e 685 nel 2024. Dopo i colloqui, le rappresentanze svizzere redigono un rapporto di accertamento sui requisiti per la naturalizzazioneCollegamento esterno, che viene trasmesso alla Segreteria di Stato della migrazione (SEM), responsabile del procedimento, come base per la decisione.

Dalla domanda alla naturalizzazione vera e propria, secondo il sito web del DFAE, possono trascorrere più di due anniCollegamento esterno. Gewalt deve quindi armarsi di pazienza prima di poter stringere un giorno tra le mani il passaporto rossocrociato.

Uno sguardo alle statistiche mostra che tali procedure sono diventate complessivamente più rare: le naturalizzazioni dall’estero sono al livello più basso degli ultimi 30 anni. La specialista in materia di cittadinanza Barbara von Rütte afferma che ciò potrebbe essere legato alle modifiche legislative del 2018.

Contenuto esterno

Forte calo delle naturalizzazioni dall’estero

All’epoca, il limite di età per la notifica presso un’autorità svizzera all’estero o in Svizzera è stato innalzato da 22 a 25 anni. “Forse sono proprio questi tre anni a fare la differenza, perché in questo periodo spesso si cercano opportunità di studio o di lavoro in Svizzera”, afferma von Rütte. In questo modo si può ancora evitare in tempo la decadenza del diritto alla cittadinanza.

Interpellata sui picchi nel grafico delle naturalizzazioni “dall’estero”, von Rütte ipotizza un legame con le modifiche legislative. “Dal 1992 la Svizzera ha ammesso la doppia cittadinanza”, dice von Rütte. Dal 2000 anche la Germania l’ha permessa. Per il picco intorno al 2014, von Rütte non ha una spiegazione giuridica.

Secondo la SEM, nel 2024 la maggior parte delle naturalizzazioni dall’estero è avvenuta in Francia, seguita da Germania e Stati Uniti (le statistiche per il 2025 saranno disponibili solo da marzo 2026). In questi Paesi vive anche la maggior parte degli svizzeri e delle svizzere all’estero: in Francia sono 212’143, in Germania 100’956 e negli Stati Uniti 84’739.

Contenuto esterno

La cittadinanza svizzera per Kendall Gewalt semplificherebbe molte cose, ad esempio per quanto riguarda le questioni finanziarie legate alla tomba dei suoi nonni in Svizzera, di cui si occupa.

Inoltre, sarebbe finalmente parte della Svizzera anche a livello ufficiale. “Ora sono un’esterna che non può dire la sua in politica”, dice. “Ho contatti regolari con i miei parenti nella Confederazione e seguo anche la scena politica locale”.

Anche in vista della possibilità di vivere in futuro in entrambi i Paesi e di accompagnare così la madre ultraottantenne durante i suoi soggiorni più lunghi in patria. Se presto sarà cittadina elvetica anche sulla carta, si deciderà non prima di alcuni mesi – ma nel cuore lo è da tempo.

Articolo a cura di Balz Rigendinger

Tradotto con il supporto dell’IA/mrj

