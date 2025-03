Un architetto svizzero progetta le case delle rock star

Viola Tami e Jan Fitze di SRF (ai lati) con Roger Kurath (il secondo da destra), Gene Simmons e Shannon Tweed. SRF

Roger Kurath è un architetto molto rinomato e apprezzato dalla facoltosa clientela statunitense. Ha progettato ad esempio la casa in cui vive Gene Simmons, cantante e bassista dei Kiss, a Beverly Hills.

Non ci si aspetterebbe che una rockstar statunitense e un architetto svizzero del villaggio sangallese di Walenstadt siano amici stretti. Ma quando nel 2021 Gene Simmons ha acquistato una casa che Roger Kurath aveva originariamente progettato per un investitore immobiliare, l’architetto ha spontaneamente contattato Simmons: una classica telefonata a freddo.

Da allora, i due non solo sono stati in vacanza insieme, ma sono diventati così amici che Simmons e la moglie Shannon Tweed hanno accettato di aprire le porte della loro casa al team di SRF quando Roger l’ha chiesto.

Il reportage della trasmissione di SRF “Ding Dong” (in tedesco)

Una villa in vetro nero per la massima privacy

Gene Simmons, 75 anni, incarna da decenni il prototipo della rockstar. Nel 1973 ha fondato a New York la band Kiss insieme a Paul Stanley, Peter Criss e Paul Frehley. Ogni membro del gruppo indossa una maschera di trucco caratteristica: Simmons incarna “The Demon”.

Oggi, tiene moltissimo ad avere la sua pace e tranquillità. Vive nella sua villa sulle colline di Los Angeles con la moglie Shannon (67 anni) e i loro cinque cani.

Pura privacy: nessun vicino a destra o a sinistra – questo è ciò che vuole Gene Simmons. SRF

La casa è piuttosto isolata e le facciate in vetro sono coperte da una pellicola riflettente. Simmons dice: “Il mio posto preferito è il bagno”, per poi aggiungere: “Scherzi a parte, la casa è costruita perfettamente. Nessuno può vedere qui dentro”.

Kurath spiega: “Qui tutto è svizzero”. Lo si vede anche nel bagno degli ospiti, la cui parete rivestita di verde ricorda dei nuovi edifici che si possono vedere nella Confederazione. Anche le enormi vetrate provengono dalla Svizzera. La qualità ha un prezzo: secondo Architectural Digest, Simmons ha pagato 11,5 milioni di dollari per la villa.

Know-how svizzero

Kurath vive a Los Angeles dal 1997 e si è fatto un nome con la sua società, Design 21. Il suo know-how svizzero, le sue capacità gestionali e il diploma conseguito presso la rinomata UCLA, piacciono alla clientela statunitense facoltosa.

Roger Kurath SRF

Il successo di Kurath è arrivato con molta fatica e tenacia. Dopo la laurea, ha affittato una piccola stanza in un quartiere poco sicuro di Venice Beach per 500 dollari, faticando sbarcare il lunario.

Kurath è convinto che il suo difficile inizio a Los Angeles lo abbia forgiato. Ha dovuto imparare ad affermarsi, a cercare attivamente un lavoro e a crearsi delle opportunità. Il fatto che in Svizzera molte persone non credessero in lui, rendeva ancora più intensa la sua ambizione.

Progetti milionari a Malibu

Oggi Kurath gestisce diversi progetti edilizi, tra cui una villa di lusso a Malibu. Si trova a soli 200 metri dalla tenuta da 200 milioni di dollari di Beyoncé, progettata dall’archistar Tadao Ando. La villa di Kurath costerà 45 milioni di dollari – ma non è ancora stato trovato un acquirente. Kurath è anche responsabile del design degli interni, della selezione dei mobili e del concetto artistico.

La grande villa bianca nel terzo in basso a sinistra appartiene a Beyoncé e Jay-Z – dietro di essa, sulla destra, sta sorgendo l’ultimo progetto di Roger Kurath. SRF

Poco distante si trova un’altra villa che lo svizzero ha concepito. Per la casa su Zumirez Drive, Design 21 ha vinto il prestigioso Gold Nugget Award nel 2021.

Anche in questo caso, Kurath si è affidato a fornitori svizzeri: una promessa di qualità che rende i suoi edifici durevoli e sostenibili. L’attrice e umorista Kathy Griffin vive ora nella casa premiata.

Incendi a Los Angeles Questo reportage è stato realizzato prima dei grandi incendi che hanno colpito la regione di Los Angeles. Roger Kurath ha confermato a SRF che la villa di Gene Simmons non è stata danneggiata.