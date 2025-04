“Un Papa coraggioso, che ha dato un nuovo slancio alla Chiesa”

Papa Francesco lascia l'immagine di un uomo aperto e semplice. Keystone

Papa Francesco è morto lunedì all'età di 88 anni. Per Didier Grandjean, seminarista ed ex guardia svizzera, anche se ci vorrà del tempo per stilare un bilancio, è già chiaro che il pontificato di Francesco avrà segnato una tappa nell'evoluzione della Chiesa cattolica.

7 minuti

Breve biografia di Didier Grandjean Originario di La Gruyère, nel cantone di Friburgo, Didier Grandjean è entrato a far parte della Guardia Svizzera Pontificia nel 2011 e l’ha lasciata nel 2019. Ha prestato servizio sotto Benedetto XVI, poi sotto Francesco dal 2013. Raggiunto il grado di vice-caporale, è stato vice-portavoce della Guardia. Nel gennaio 2023, ha prestato servizio come lettore alla messa funebre del Papa emerito Benedetto XVI. Didier Grandjean sta attualmente studiando presso il seminario della diocesi del vescovato di Losanna, Ginevra e Friburgo, per diventare sacerdote.

swissinfo.ch: Conosceva piuttosto bene Papa Francesco. In quale occasione lo ha incontrato?

Didier Grandjean: Sì, conoscevo abbastanza bene Papa Francesco, avendolo visto quasi ogni giorno durante il mio servizio al Vaticano come guardia svizzera pontificia. In seguito, sono entrato in seminario e lui ha continuato ad accompagnarmi in diverse forme. L’ho rivisto più volte dopo aver lasciato la Guardia.

Didier Grandjean ha avuto diverse volte l’opportunità di parlare con il Papa. Per gentile concessione di Didier Grandjean.





Come veniva percepito Papa Francesco all’interno della Guardia? Questa percezione era diversa rispetto al suo predecessore Benedetto XVI, sotto il cui pontificato lei ha anche servito?

È vero che le cose sono cambiate, nel senso che abbiamo visto molto di più Francesco. Ciò era dovuto principalmente al fatto che viveva nella residenza di Santa Marta (residenza alberghiera vicino alla Basilica di San Pietro) e non più nel Palazzo Apostolico.

Francesco si avvicinava facilmente alle guardie per scambiare qualche parola e si divertiva molto a scherzare. Quindi, in effetti, avevamo un rapporto piuttosto stretto con lui. Inoltre, Francesco considerava le guardie di stanza davanti ai suoi appartamenti come “membri della sua famiglia”. In ogni caso, lo esprimeva così.



Al di là della Guardia, esisteva un rapporto speciale con la Svizzera, o era un Paese come un altro ai suoi occhi?

Credo che avesse un rapporto speciale con la Svizzera, grazie all’esistenza della Guardia. Ogni anno, in occasione del giuramento delle nuove guardie, un membro del Consiglio federale, spesso il presidente, incontra il Papa. È l’unico Paese che può vantare un incontro di alto livello garantito ogni anno.

Inoltre, Papa Francesco conosceva molto bene la situazione nelle diverse diocesi svizzere, anche attraverso questo rapporto con la Guardia.

Papa Francesco è venuto una volta in visita in Svizzera. Nella foto il presidente della Confederazione dell’epoca, Alain Berset, lo accoglie al suo atterraggio a Ginevra il 21 giugno 2018. Keystone / Peter Klaunzer

Fin dalla sua elezione, è stato subito visto come un Papa diverso. È stato descritto come un “amico dei poveri”, un “pacificatore” e un “progressista”. Il suo pontificato ha confermato questa visione iniziale?

Ogni volta che si elegge un nuovo Papa, ci sono sempre delle caricature, che siano per il meglio o per il peggio. Nel caso di Francesco, alcuni aspetti erano giusti, in particolare la sua attenzione ai poveri e la sua semplicità.

Ma all’inizio si è forse creato un’immagine di un “nonno dolce” e poi ci si è resi conto che non era proprio così. Era una persona di grande carattere, che poteva essere molto decisa nelle sue posizioni. E si vede chiaramente nei temi sociali che era fondamentalmente molto tradizionale. I due aspetti coesistevano. Francesco era molto più complesso di quanto si pensasse, e la visione del pontificato si è evoluta in qualche modo.

>> Questo articolo, tratto dal nostro archivio, mostra quali erano le aspettative e le domande al momento dell’ascesa di Francesco al pontificato:

Altri sviluppi

Altri sviluppi «Dietro le quinte si preparano molte cose» Questo contenuto è stato pubblicato al Indirizzandosi ai fedeli in modo familiare e chiedendo loro di pregare per lui, il nuovo pontefice ha saputo sin dalla sera della sua elezione forgiarsi un’immagine simpatica, sia tra i media che tra il grande pubblico. «Questa attitudine cambia tutto, non è più un imperatore, bensì un cristiano come gli altri», osserva il gesuita svizzero… Di più «Dietro le quinte si preparano molte cose»

Parlando di temi di società, la questione del ruolo delle donne nella Chiesa è sempre al centro dell’attenzione. Papa Francesco ha smosso le cose?

Sì, perché non ci sono mai state così tante donne in posizioni chiave nel Vaticano. Ad esempio, ha recentemente nominato una donna a capo dello Stato Civile. Ha davvero dato importanza e più spazio alle donne.

Ha anche ribadito che è necessario condurre una riflessione teologica sul loro posto nella Chiesa. All’ultimo Sinodo, infatti, abbiamo visto che le donne erano ben rappresentate. Quindi è una dinamica che è stata avviata, ma è chiaro che si tratta di un processo lungo e che l’ordinazione delle donne non è all’ordine del giorno.

Un altro dossier che viene sistematicamente riproposto è quello degli abusi sessuali nella Chiesa. Ci sono stati anche sviluppi in quest’area sensibile?

Anche in questo caso sono stati compiuti passi avanti, in particolare a livello di diritto canonico e della sua applicazione. Benedetto XVI aveva già posto le basi per questo sviluppo verso una maggiore severità. Papa Francesco ha ripetutamente ribadito che questi atti sono intollerabili. Sono state istituite commissioni e organismi per garantire che non ci siano più casi occultati. Lo abbiamo visto in particolare nel caso dell’abate Pierre. Il Papa ne ha parlato immediatamente senza nascondere nulla.

Papa Francesco ha anche sottolineato l’importanza di promuovere la pace. Quale bilancio trarre in un mondo sempre più instabile?

La diplomazia, per sua natura, deve essere un po’ segreta. Da quanto ho vissuto in Vaticano in quel periodo, so che, ad esempio, durante la guerra civile in Colombia o l’accordo tra Stati Uniti e Cuba nel 2016, il Vaticano era coinvolto nei negoziati. Papa Francesco era molto attento a questi temi e si era impegnato molto. Il suo contributo è stato fondamentale per trovare soluzioni. La diplomazia vaticana sotto Papa Francesco è stata molto attiva, soprattutto grazie al supporto del Segretario di Stato, il Cardinale Pietro Parolin, un diplomatico di carriera.

Se si vuol fare un bilancio generale, cosa dobbiamo ricordare?

Ci vorrà del tempo per comprendere appieno le conseguenze di questo pontificato. In ogni caso, credo che l’approccio di Papa Francesco alle società altamente de-cristianizzate dell’Occidente sia stato più aperto rispetto a quello dei suoi predecessori. Ha anche prestato molta attenzione a ciò che accade in altre parti del mondo, come l’Asia e l’Africa. Credo che Papa Francesco ci abbia aiutato a pensare in modo più ampio e globale.

In particolare, ha esortato gli europei a risvegliarsi e a comprendere che, anche se la situazione qui può sembrare a volte disperata, è necessario ampliare lo sguardo e vedere il dinamismo della Chiesa in altre regioni del mondo. Ha nominato cardinali in molti Paesi che non ne avevano mai avuti. Durante il suo pontificato, si è verificato un ampliamento della Chiesa che era già in corso sotto i suoi predecessori, ma che ha conosciuto una vitalità superiore.

Ha anche affrontato progetti difficili, come gli abusi nella Chiesa o le finanze del Vaticano. Era un Papa coraggioso che non si è tirato indietro davanti a nulla e ha dato un nuovo slancio alla Chiesa, anche se ci vorrà del tempo per vederlo.

Articolo a cura di Samuel Jaberg

Tradotto con il supporto dell’IA/mar

In conformità con gli standard di JTI Altri sviluppi: SWI swissinfo.ch certificato dalla Journalism Trust Initiative