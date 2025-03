Un vento di rinnovamento soffia sull’Organizzazione degli svizzeri all’estero

Il gruppo di lavoro che ha organizzato le elezioni dirette al Consiglio degli svizzeri all'estero presenta i risultati del progetto. swissinfo.ch

Nuovi volti ai vertici dell'Organizzazione degli svizzeri all'estero (OSE) e dei servizi consolari, e imminenti elezioni: nella lobby della diaspora svizzera si respira aria di cambiamento.

Venerdì scorso è stata l’ultima volta che Ariane Rustichelli ha partecipato alla riunione del Consiglio degli Svizzeri all’estero al Kursaal di Berna, almeno come direttrice dell’OSE. Con un’ovazione scrosciante, il Comitato ha preso congedo dalla sua direttrice e, dopo 17 anni di impegno per l’OSE, l’ha nominata membro onorario.

“Una volta ero io a far entrare Ariane a Palazzo federale, ma negli ultimi anni la situazione si è invertita e sono stato io a chiedere a lei quando volevo avere accesso”, ha dichiarato il presidente dell’OSE Filippo Lombardi, riconoscendo che Ariane Rustichelli si è fatta un nome in politica come eccellente lobbista per la Quinta Svizzera.

Il momento dell’addio ha commosso la direttrice uscente, emozionata durante il suo discorso di ringraziamento. “Vi lascio con la certezza che l’OSE e il Consiglio degli svizzeri all’estero saranno in grado di affrontare le sfide che il futuro riserva loro”, ha dichiarato.

Il suo successore, Lukas Weber, era già presente alla riunione del Consiglio degli svizzeri all’estero e si è presentato ai delegati e alle delegate. Il 58enne di Basilea, che vive a Friburgo con la sua famiglia, ha espresso il suo entusiasmo per la nuova missione e la collaborazione con il team, il Consiglio degli svizzeri all’estero e i vari attori vicini all’OSE.

L'Organizzazione degli svizzeri all'estero (OSE) ha un nuovo direttore. Si chiama Lukas Weber ed è un ingegnere elettronico diplomato all'ETHZ.

Il presidente dell’OSE, Filippo Lombardi, ha accolto 77 delegati e delegate all’ultima sessione della legislatura in corso del Consiglio degli svizzeri all’estero: 51 membri erano presenti venerdì al Kursaal di Berna, 26 hanno partecipato online.

Nuova direttrice della Direzione consolare del DFAE

Anche il Dipartimento federale degli affari esteri (DFAE) ha presentato un nuovo volto: la neodirettrice della direzione consolare, Marianne Jenni, che da 33 anni lavora al DFAE.

“Conosco le esigenze degli svizzeri e delle svizzere all’estero”, ha sottolineato Marianne Jenni, che ha vissuto e lavorato all’estero per 24 anni.

Le sue priorità in questo nuovo incarico, che ha iniziato nel gennaio 2025, saranno quelle di mantenere e promuovere le relazioni con gli svizzeri all’estero.

Marianne Jenni e il suo team si trovano di fronte a numerose sfide: le misure di risparmio, l’aumento del numero di persone espatriate e le crescenti esigenze che ne derivano per le rappresentanze svizzere. “Stiamo lavorando per migliorare i servizi digitali”, ha spiegato, non solo per facilitarne l’accesso a chi vive all’estero, ma anche per alleggerire il carico di lavoro del personale del DFAE.

Inoltre, è stata istituita una collaborazione con altri Paesi, come attualmente con l’Austria, per esempio. Inoltre, la nuova direttrice ha spiegato che la direzione consolare si impegna il più delle volte dietro le quinte per la diaspora, in particolare sotto forma di consultazione degli uffici, per esempio in caso di modifiche legislative.

Una consigliera nazionale preoccupata per il clima nei confronti della Quinta Svizzera

La consigliera nazionale del Centro Elisabeth Schneider-Schneiter ha fatto il punto sulla sessione primaverile che si è conclusa venerdì scorso.

I lavori parlamentari della sessione primaverile sono stati produttivi e costruttivi. Alla luce degli sconvolgimenti della situazione geopolitica globale, questa normalità può sembrare irreale, ma è una forza.

La deputata basilese fa parte dell’intergruppo parlamentare “Svizzeri all’estero”, un gruppo molto attivo che difende gli interessi della diaspora e di cui fanno parte tutti i partiti, anche se il seggio dell’Unione democratica di centro (UDC, destra conservatrice) è attualmente vacante.

“Il clima nei confronti degli svizzeri e delle svizzere all’estero non è buono”, ha affermato Elisabeth Schneider-Schneiter con preoccupazione. Si nota soprattutto per quanto concerne gli interventi parlamentari. Inoltre, la situazione geopolitica ha un impatto anche su chi vive all’estero. Ci sono problemi più prioritari rispetto ai bisogni della diaspora, si sente dire un po’ dappertutto a Palazzo federale.

La consigliera nazionale ha ricordato ai delegati e alle delegate presenti che, in quanto rappresentanti degli svizzeri all’estero, essi sono il legame tra la diaspora e la politica.

Il progetto di elezioni dirette è in dirittura d’arrivo

Uno dei punti più attesi dell’ordine del giorno riguardava il nuovo sistema di elezioni dirette. Il gruppo di lavoro, guidato dai membri più giovani del Consiglio, ha presentato lo stato di avanzamento del progetto.

“Mancano solo 23 giorni alla pubblicazione della piattaforma di voto!”, ha detto con gioia Noel Frei, che rappresenta l’Africa orientale. In totale, 27 Paesi partecipano alle elezioni dirette e 150 persone si sono candidate per 47 seggi.

Per il gruppo di lavoro, uno dei maggiori successi del progetto è stato il fatto che il DFAE abbia accettato di partecipare e di inviare un’e-mail informativa a tutti coloro che sono registrati presso una rappresentanza diplomatica, informandoli che potevano candidarsi e votare.

I profili dei Paesi e dei candidati sono molto diversi, tanto che “quasi tutti i casi sono stati testati”, ha affermato Andreas Gfeller-Ryf, dalla Gran Bretagna. “Non ci sono più scuse per non partecipare!”.

Le persone elette saranno presentate durante i Community Days (ex congresso annuale) ad agosto. I risultati saranno disponibili a partire dal 12 maggio.

Ampliare la community per aumentare il peso dell’organizzazione

Le finanze dell’OSE sono in buona salute a breve termine, ma non a medio e lungo termine. Un lascito verrà utilizzato per la ristrutturazione della sede a Berna, ma i tagli al bilancio si faranno particolarmente sentire a partire dal 2027, ha spiegato Filippo Lombardi.

L’OSE potrebbe dover prendere in considerazione cambiamenti più radicali, come l’abbandono di alcuni servizi o la riduzione del personale. Prima di arrivare a tanto, il comitato intende diversificare le entrate attraverso annunci pubblicitari che verrebbero inseriti sulle piattaforme dell’organizzazione.

Tuttavia, la piattaforma SwissCommunity non ha ancora un numero sufficiente di abbonati per attirare l’interesse degli inserzionisti. “Se non abbiamo follower, non abbiamo valore commerciale!”, ha osservato il presidente dell’OSE, ricordando che questo compito spetta a tutte le persone presenti in sala.

Alla riunione al Kursaal di Berna hanno partecipato una cinquantina di delegati e delegate. swissinfo.ch

I campi per i giovani continueranno

Nonostante la situazione finanziaria difficile, il comitato ha comunque deciso di continuare a finanziare i campi invernali ed estivi per i giovani, vista la loro indiscutibile popolarità. Ma la questione tornerà sul tavolo delle discussioni nel 2027, ha avvertito Lombardi.

Per risparmiare, la rivista dell’OSE, la Revue Suisse, ha ridotto le sue pubblicazioni da sei a cinque all’anno. Tuttavia, continua a essere una fonte sostanziale di entrate commerciali grazie a un pubblico ancora sufficientemente ampio.

La ricerca di soluzioni in materia di banche e assicurazioni malattia prosegue

Gli obiettivi dell’OSE sono stati trattati rapidamente, senza grandi discussioni. “Abbiamo raggiunto l’80-90% dei nostri obiettivi, ha dichiarato Lombardi, e questo è ciò che definirei un successo”. Questo risultato non è stato raggiunto solo perché la pianificazione era realistica. Dietro ai risultati ottenuti si nasconde anche un importante lavoro di volontariato.

Un gruppo di lavoro di delegati e delegate, ad esempio, ha contattato i Governi cantonali per incoraggiarli a registrarsi presso la Confederazione per ulteriori tentativi di e-voting.

Il segretariato dell’OSE ha potuto consolidare il proprio lavoro di lobbying con l’intergruppo parlamentare “Svizzeri all’estero”. I temi affrontati sono stati l’E-ID e le possibili soluzioni per consentire alle cittadine e ai cittadini svizzeri di mantenere un’assicurazione sanitaria svizzera all’estero.

Lavoro costante sugli obiettivi esistenti

Già nel 2024, l’OSE ha lanciato un progetto di webinar. Prima di ogni votazione, organizza un incontro virtuale per informare chi vive all’estero sui temi in votazione. Quest’anno, l’OSE intende avviare una campagna di comunicazione con la Posta Svizzera.

L’obiettivo rimane anche quello di trovare una nuova banca che accetti gli e le espatriate a condizioni simili a quelle offerte a chi vive in Svizzera.

Tra gli obiettivi interni dell’organizzazione, vi sono anche il ringiovanimento del pubblico target e la garanzia del finanziamento a lungo termine dell’OSE.

