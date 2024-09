Raccolta record per Harris a NY, 27 milioni in un solo evento

Keystone-SDA

1 minuto

(Keystone-ATS) Kamala Harris ha raccolto 27 milioni di dollari durante una raccolta fondi domenica a New York, la somma più grande ottenuta in un singolo evento da quando la vicepresidente americana è entrata nella corsa per la Casa Bianca.

“Questo dimostra che c’è molto sostegno per il nostro messaggio e per ciò che vogliamo fare per evitare le divisioni nel nostro Paese”, ha detto la candidata democratica alla presidenza USA.