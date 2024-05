Raid aereo israeliano su Jenin in Cisgiordania

Keystone-SDA

(Keystone-ATS) Israele ha compiuto un raid aereo a Jenin, nel nord della Cisgiordania: lo fanno sapere le forze armate israeliane (Idf), citate da Haaretz. Secondo fonti sanitarie palestinesi, l’attacco ha causato un morto e due feriti.

La persona uccisa sarebbe un membro del gruppo militante Brigate Jenin ricercato dagli israeliani, affermano fonti locali citate dal quotidiano.

Idf conferma, ucciso Khamayseh

Le Frorze di difesa israeliane (Idf) hanno intanto confermato che il “terrorista Islam Khamayseh” è stato “eliminato” ieri sera in un raid a Jenin. Khamayseh si trovava insieme ad altri “importanti terroristi” che pianificavano attacchi “nell’immediato futuro”.

Il raid, si legge in un comunicato, è stato realizzato con un aereo da caccia e un elicottero ed ha preso di mira un complesso usato come centro operativo di un’infrastruttura terroristica. Khamayseh (e non Hamaisi, come riportato in precedenza dai media israeliani) “era un terrorista operativo senior nel Campo di Jenin”, sottolinea la nota dell’Idf.

Khamayseh era “responsabile di una serie di attacchi terroristici nell’area, incluso l’attacco a colpi di arma da fuoco avvenuto nella comunità di Hermesh nel maggio 2023, durante il quale è stato assassinato Meir Tamari”, ricorda l’Idf aggiungendo che l’uomo era anche responsabile dell’attacco terroristico alla giunzione Efes, durante il quale molti civili israeliani sono rimasti feriti.