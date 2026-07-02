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Raid russi nella notte su Kiev, almeno 10 morti

Keystone-SDA

Raid russi hanno colpito nella notte la capitale ucraina Kiev, causando un pesante bilancio di vittime. I morti sono almeno dieci e i feriti 54, riferiscono i media citando le autorità locali.

Questo contenuto è stato pubblicato al
1 minuto

(Keystone-ATS) La Russia ha lanciato decine di missili da crociera e balistici su Kiev durante l’attacco, che ha visto anche l’impiego massiccio di droni in diverse regioni. L’attacco ha distrutto edifici residenziali, danneggiato un hotel nel centro della capitale, un pronto soccorso e incendiato palazzi multipiani.

Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky aveva annunciato ieri da Dublino il suo immediato rientro nella capitale in seguito alle notizie di un nuovo attacco russo “su larga scala” in preparazione. “Sappiamo che” il presidente Vladimir “Putin sta preparando questo massiccio attacco contro l’Ucraina da tempo”, ha dichiarato Zelensky durante una conferenza stampa in Irlanda esortando gli ucraini a “raddoppiare gli sforzi per proteggersi”.

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