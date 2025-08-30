The Swiss voice in the world since 1935
Democrazia
In primo piano
Vedi tutte le storie di questo tema
Democrazia diretta in Svizzera
Newsletter
Vedere tutte le newsletter

Raid russi su diverse regioni ucraine, 1 morto a Zaporizhzhia

Keystone-SDA

La Russia ha lanciato un attacco missilistico e con droni contro diverse regioni ucraine stanotte, secondo quanto riportato dall'Aeronautica militare di Kiev e rilanciato dai media ucraini. A Zaporizhzhia si registra un morto.

Questo contenuto è stato pubblicato al
1 minuto

(Keystone-ATS) Funzionari locali hanno riferito di aver udito esplosioni in diverse città del Paese tra cui Zaporizhzhia, Chernihiv, Lutsk, and Cherkasy. Poco prima le autorità del Dnipropetrovsk avevano parlato di raid su Dnipro e Pavlograd.

Una persona è morta e 16 sono rimaste ferite a Zaporizhzhia, rende noto il capo dell’amministrazione militare regionale Ivan Fedorov, specificando che tra i feriti ci sono anche due bambini. L’allarme antiaereo è scattato in quasi tutte le regioni dell’Ucraina.

Articoli più popolari

I più discussi

Altri sviluppi

Dibattito
Moderato da: Katy Romy

Il Paese in cui vivete offre una e-ID? Quali sono i vantaggi di questo strumento digitale o quali timori suscita?

Condividete le vostre esperienze: il Paese in cui vivete ha già introdotto un'e-ID? Questo strumento vi rende la vita più facile?

Partecipa alla discussione
8 Mi piace
11 Commenti
Visualizza la discussione

Altri sviluppi

Dibattito
Moderato da: Giannis Mavris

Come vedete il futuro del vostro continente?

Alcune regioni del mondo vivono con la promessa di un futuro in costante miglioramento. Ma come si presenta in realtà?

Partecipa alla discussione
33 Mi piace
24 Commenti
Visualizza la discussione

Altri sviluppi

Dibattito
Moderato da: Céline Stegmüller

Avete antenati svizzeri? State programmando un viaggio per visitare i luoghi in cui vivevano?

Siamo molto interessati a conoscere la vostra ricerca genealogica.

Partecipa alla discussione
31 Mi piace
59 Commenti
Visualizza la discussione
Altre discussioni

SWI swissinfo.ch - succursale della Società svizzera di radiotelevisione SRG SSR

SWI swissinfo.ch - succursale della Società svizzera di radiotelevisione SRG SSR