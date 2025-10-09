The Swiss voice in the world since 1935
Raid russi sulla regione ucraina di Sumy, ‘almeno 3 morti’

Keystone-SDA

Almeno tre persone sono morte e altre due sono rimaste ferite in "massicci" attacchi con droni e bombe guidate iniziati ieri sera sulla regione ucraina di Sumy. Lo rende noto il governatore Oleh Hryhorov, citato dai media di Kiev.

(Keystone-ATS) Una serie di “massicci attacchi nemici” ha preso di mira le comunità rurali della regione causando vittime e distruggendo infrastrutture civili, ha spiegato Hryhorov. Le bombe hanno colpito le comunità di Stepanivka, Mykolaivka, Velyka Pysarivka, Bilopillia, Komyshanka e Sumy.

Le vittime sono tre uomini di 40, 65 e 66 anni. Il volume di droni nemici – spiegano le autorità locali – ha sopraffatto le unità di difesa aerea ucraine, che non sono state in grado di intercettarli tutti. Un’allerta aerea è ancora attiva nella regione.

