Raisi, ritorsione contro l’Iran riceverà risposta dolorosa

1 minuto

(Keystone-ATS) “L’attacco dell’Iran, volto a punire l’aggressore Israele, ha avuto successo e ora annunciamo con decisione che qualsiasi mossa di ritorsione contro l’Iran riceverà una risposta orribile, diffusa e dolorosa”.

Lo ha dichiarato il presidente iraniano Ebrahim Raisi, durante una conversazione telefonica con l’emiro del Qatar Tamim bin Hamad Al Thani nella tarda serata di ieri.

“L’Onu e il Consiglio di Sicurezza non hanno agito per porre fine ai crimini del regime sionista a Gaza e per condannare l’attacco al consolato iraniano, pertanto l’Iran ha agito contro i siti militari israeliani da cui è stato condotto l’attacco al consolato”, ha affermato Raisi.

“Il sostegno cieco di alcuni Paesi occidentali al regime sionista ha aggravato la tensione nella regione”, ha detto Raisi, invitando gli Stati islamici ad adottare azioni dissuasive contro Israele a Gaza.

Secondo Irna, l’emiro del Qatar, durante i colloqui, ha elogiato il “tatto” dell’Iran nell’attuare l’attacco a Israele e ha detto che l’attacco aveva un chiaro messaggio per tutti.