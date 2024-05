Raisi morto in incidente elicottero, 5 giorni di lutto nazionale

Keystone-SDA

3 minuti

(Keystone-ATS) Il presidente iraniano Ebrahim Raisi, 63 anni, è morto in un incidente di elicottero. Lo hanno confermato i media di Teheran. La tv di Stato iraniana ha dato la notizia ufficiale della morte del presidente definendolo “martire del servizio”.

Il leader iraniano Khamenei ha annunciato cinque giorni di lutto nazionale per la morte di Raisi. Secondo quanto riporta l’agenzia di stampa iraniana Mehr, citata dall’agenzia Tass, i funerali si terranno domani a Tabriz.

Il leader iraniano – riporta la TV di Stato – ha definito la scomparsa del presidente Raisi un “amaro incidente”: Raisi, ha aggiunto, era “una persona amichevole, sincera e preziosa che era instancabilmente al servizio del popolo e anche dei funzionari che lo accompagnavano”.

Khamenei ha inoltre confermato che il primo vicepresidente, Mohammad Mokhber, assumerà la responsabilità dell’amministrazione fino alle prossime elezioni presidenziali. “Il vicepresidente è incaricato di organizzare le elezioni presidenziali, insieme ai capi del Parlamento e della magistratura, entro 50 giorni, in base alla Costituzione”, ha spiegato.

Intanto si moltiplicano i messaggi di cordoglio per la scomparsa del presidente iraniano, tra i quali quelli del presidente russo Vladimir Putin, che ricorda Raisi come “un vero amico della Russia”, del presidente cinese Xi Jinping, del presidente siriano Bashar al-Assad e del presidente turco Recep Tayyip Erdogan. Condoglianze sono state espresse anche dall’Unione europea (Ue): su X (ex Twitter) il presidente del consiglio europeo Charles Michel, ha scritto: “L’Ue esprime le sue sincere condoglianze per la morte del Presidente Raisi e del Ministro degli Esteri Amir-Abdollahian, nonché di altri membri della loro delegazione e dell’equipaggio in un incidente in elicottero. Il nostro pensiero va alle famiglie”.

L’incidente

Raisi si stava recando dalle zone di confine nordorientali alla città di Tabriz, nella provincia dell’Azerbaigian orientale, dove doveva inaugurare una raffineria.

L’agenzia di stampa Mehr afferma che a bordo dello stesso velivolo sono morti anche il ministro degli Esteri iraniano Hossein Amir-Abdollahian, il governatore della provincia dell’Azerbaigian orientale Malek Rahmati e il leader della preghiera di Tabriz del venerdì Mohammadali Al-Hashem.

L’incidente è avvenuto intorno alle 13:30 di ieri ora locale. All’inizio della giornata Raisi aveva visitato il fiume Aras al confine con la Repubblica dell’Azerbaigian, per inaugurare una diga insieme al presidente azero Ilham Aliyev.

Un drone turco aveva rilevato una “fonte di calore” a circa 100 chilometri da Tabriz, vicino a un villaggio chiamato Tavil, dove poi si sono dirette le squadre di soccorso. Il relitto dell’elicottero è stato trovato durante le prime ore del mattino in una regione remota del nord ovest del Paese, nella foresta di Dizmar, nella provincia dell’Azerbaigian Orientale.