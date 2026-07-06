Rapinarono Alain Prost a Nyon (VD), ora sono in arresto in Francia

L'ex campione di Formula 1 Alain Prost era stato aggredito nella sua abitazione di Nyon, nel canton Vaud. Keystone-SDA

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Cinque giovani fra i 16 e i 22 anni sono stati incriminati in Francia per furto con scasso aggravato e sequestro di persona in relazione al violento colpo messo a segno lo scorso maggio ai danni dell'ex campione di Formula 1 Alain Prost.

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(Keystone-ATS) Il 71enne era stato aggredito nella sua abitazione di Nyon, nel canton Vaud.

Secondo quanto comunicato oggi dalla procura, gli arresti sono avvenuti il primo luglio. Le manette sono scattate ai polsi di tre maggiorenni di età compresa tra i 21 e i 22 anni, nonché di due minorenni di 17 e 16 anni. Le accuse formalizzate nei loro confronti sono gravi: furto in banda organizzata con l’uso di armi, sequestro di persona in banda organizzata finalizzato a facilitare un crimine e associazione a delinquere.

Il colpo era stato messo a segno il 19 maggio scorso nella residenza di Prost, che in quell’occasione aveva riportato lievi ferite. I malviventi erano riusciti a portare via il contenuto della cassaforte, tra cui degli orologi di lusso, per poi darsi alla fuga in direzione della Francia.

Per i tre maggiorenni è stata disposta la custodia preventiva in carcere, mentre i due minorenni sono stati posti agli arresti domiciliari con obbligo di firma. La pena prevista per i reati contestati arriva fino a 30 anni di reclusione.

L’indagine ha visto una stretta cooperazione tra Francia e Svizzera, con in primo piano la polizia cantonale vodese. “La collaborazione è stata eccellente”, ha indicato a Keystone-Ats il procuratore generale vodese Eric Kaltenrieder. Le informazioni sono state scambiate in tempo reale, consentendo di incrociare i dati e identificare rapidamente gli autori. I sospettati sono stati individuati come residenti nel dipartimento della Val-d’Oise, nella regione dell’Île-de-France. Le autorità giudiziarie elvetiche hanno inoltre precisato che l’istruttoria verrà a breve delegata ai competenti organi francesi.

Secondo notizie di stampa il numero di furti con scasso ai danni di facoltosi proprietari di case nei dintorni del Lago Lemano è aumentato notevolmente negli ultimi tempi. All’origine vi sarebbero spesso bande provenienti dalla vicina Francia.

Il francese Prost ha corso in Formula 1 tra il 1980 e il 1993 con le scuderie McLaren, Renault, Ferrari e Williams, aggiudicandosi quattro titoli mondiali.