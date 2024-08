Recuperata ultima vittima del Bayesian, ora l’inchiesta

Keystone-SDA

2 minuti

(Keystone-ATS) Col recupero dell’ultimo corpo che mancava ancora all’appello, quello della giovane Hannah Lynch di 18 anni, la guardia costiera ha concluso le operazioni di ricerca dei dispersi del naufragio del Bayesian, affondato lunedì scorso.

Adesso i riflettori sono puntati sull’inchiesta della Procura di Termini Imerese che ipotizza i reati di disastro, omicidio plurimo e lesioni. Nelle prossime ore il procuratore capo Ambrogio Cartosio incontrerà i giornalisti per fare il punto sulle indagini ma intanto la Procura ha acquisito diversa documentazione, tra cui i tracciati del sistema Ais (Automatic identification system) che mostrano gli spostamenti dello yacht fino al momento dell’affondamento. Dall’inizio della tempesta a quando il natante è colato a picco sarebbe trascorso un quarto d’ora.

I magistrati hanno già sentito il comandante del Bayesian, James Cutfield, e gli altri superstiti che si trovano ancora nel resort Domina-Zagarella, a Santa Flavia (Palermo), dove dovrebbero rimanere almeno fino a questo weekend.

Come le altre vittime anche la giovane Hannah è stata trovata dai sub all’interno del veliero di 56 metri colato a picco nel giro di pochi minuti. Gli altri passeggeri e i membri dell’equipaggio e dello staff sono riusciti a gettarsi nel mare in tempesta e sono stati salvati dall’equipaggio della barca olandese Sir Robert Baden Powell, che era ormeggiata vicino al veliero britannico.

La famiglia Lynch, in una nota ufficiale, oltre a dirsi “devastata e sotto shock” per la tragedia, “ringrazia sinceramente la guardia costiera italiana, i servizi di emergenza e tutti coloro che hanno contribuito al salvataggio”. Spetterà alla società armatrice il recupero del veliero, un’operazione costosa che richiederà diverse settimane, forse mesi, e che dovrà svolgersi comunque con l’autorizzazione e sotto il controllo dell’autorità giudiziaria e della Guardia Costiera.