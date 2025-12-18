Rega trasloca nel canton Obvaldo su ex aerodromo militare

Keystone-SDA

La Rega trasloca: la Guardia aerea svizzera di soccorso trasferisce la propria sede dall'aeroporto di Zurigo all'ex aerodromo militare di Kägiswil, nel cantone Obvaldo.

(Keystone-ATS) La società ha indicato oggi di aver avviato la procedura di approvazione dei piani presso l’Ufficio federale dell’aviazione civile (UFAC).

La nuova struttura ospiterà la centrale nazionale di soccorso aereo, le unità amministrative della Rega, la sede centrale del Soccorso alpino svizzero e il servizio di manutenzione tecnica della flotta di elicotteri. Sono previsti circa 200 posti di lavoro. La Rega deve lasciare la sua attuale centrale a Zurigo entro la fine del 2030 a causa della costruzione di una nuova pista di rullaggio. Non è ancora stata decisa la questione relativa alla futura sede dei tre jet ambulanza della Rega e delle relative unità amministrative.

Affinché la fondazione possa costruire la sua nuova unità centrale a Kägiswil, l’ex aeroporto militare deve essere trasformato in un campo di aviazione civile per elicotteri. Questa cosiddetta procedura di conversione è coordinata dalla Confederazione e non è ancora stata completata. La presentazione odierna della domanda di approvazione dei piani per l’esame preliminare avviene in coordinamento con questi lavori di livello superiore e segna una tappa importante per l’intero progetto, sottolinea la Rega.