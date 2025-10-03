The Swiss voice in the world since 1935
Democrazia diretta in Svizzera
Rep. Ceca vota oggi e domani, in vantaggio il populista Babis

Keystone-SDA

Oltre 8 milioni di cechi sono chiamati oggi e domani alle urne per eleggere i nuovi deputati della Camera bassa del parlamento.

Questo contenuto è stato pubblicato al
1 minuto

(Keystone-ATS) In lizza per i 200 seggi sono 26 formazioni, con 4463 candidati, ma solo sette hanno una reale possibilità di superare la soglia del 5% necessaria per entrare nell’assemblea parlamentare.

Il favorito, stando ai sondaggi, è il movimento populista Azione del cittadino scontento dell’ex premier Andrej Babis, che sfida l’attuale coalizione di governo Insieme (Spolu) del premier Petr Fiala, formata da tre partiti di centro destra: Civici democratici (Ods), Top 09 e popolari del Kdu-Csl.

I seggi elettorali saranno aperti oggi dalle 14 alle 22 e domani dalle 10 alle 14. Lo spoglio dei voti inizierà subito dopo e i primi risultati sono attesi intorno alle ore 18 di sabato. Oltre 27’500 cechi si sono registrati per votare all’estero, di cui circa 11 mila hanno chiesto di farlo per corrispondenza.

Il vostro Paese può resistere ad attacchi contro la sua democrazia?

Le democrazie sono sempre più minacciate, sia dall’interno che dall’esterno. Come se la cavano le istituzioni del vostro Paese?

Il Paese in cui vivete offre una e-ID? Quali sono i vantaggi di questo strumento digitale o quali timori suscita?

Condividete le vostre esperienze: il Paese in cui vivete ha già introdotto un'e-ID? Questo strumento vi rende la vita più facile?

La vostra vita potrebbe cambiare a causa delle nuove regole commerciali introdotte dagli Stati Uniti?

In che modo la politica commerciale statunitense potrebbe influenzare la vostra vita? Condividete le vostre opinioni.

