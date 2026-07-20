The Swiss voice in the world since 1935
Feed personalizzato

Accedi per aggiungere temi al tuo feed.

Iscriviti ora
Elenco dei preferiti

Accedi per aggiungere articoli alla tua lista salvata.

Iscriviti ora
Democrazia svizzera
Guerre dell’informazione
Democrazia digitale
Elezioni mondiali
In primo piano
Vedi tutte le storie di questo tema
Democrazia diretta in Svizzera
Newsletter
Vedere tutte le newsletter
Comunità degli Svizzeri all'estero
Politica svizzera
Emigrazione
La Svizzera insolita
In primo piano
Vedi tutte le storie di questo tema
Restate in contatto con la Svizzera

Rep. Congo: Onu, Ebola si diffonde in campi rifugiati

Keystone-SDA

Le Nazioni Unite oggi hanno lanciato l'allarme sulla diffusione del virus Ebola nei campi per sfollati nella Repubblica Democratica del Congo orientale, sottolineando che il sovraffollamento aumenta il rischio di trasmissione della malattia.

Questo contenuto è stato pubblicato al
1 minuto

(Keystone-ATS) L’Ufficio delle Nazioni Unite per il coordinamento degli affari umanitari (Ocha) ha avvertito che sono stati segnalati casi confermati di Ebola in almeno 16 campi per sfollati nell’Ituri, la provincia nordorientale epicentro dell’epidemia.

“Questi siti ospitano oltre 270mila sfollati e il sovraffollamento e l’accesso limitato ai servizi di base stanno aumentando il rischio di trasmissione della malattia”, ha dichiarato l’Ocha in un comunicato.

Le Nazioni Unite e i suoi partner hanno allestito postazioni per il lavaggio delle mani e stanno conducendo campagne di sensibilizzazione nelle comunità sulle misure di prevenzione dell’Ebola, ha aggiunto l’Ocha.

Secondo l’Organizzazione Mondiale della Sanità (Oms), nella Repubblica Democratica del Congo si contano 2.344 casi confermati di Ebola, di cui 930 decessi. Circa 466 pazienti sono guariti, mentre 192 casi sono considerati sospetti.

L’epidemia è ora la terza più grande mai registrata. La diciassettesima epidemia di Ebola nella Rdc è stata dichiarata il 15 maggio, in seguito a diversi decessi nell’Ituri, una provincia ricca di minerali e segnata dalla presenza di gruppi armati.

Articoli più popolari

I più discussi

SWI swissinfo.ch - succursale della Società svizzera di radiotelevisione SRG SSR

SWI swissinfo.ch - succursale della Società svizzera di radiotelevisione SRG SSR