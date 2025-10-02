The Swiss voice in the world since 1935
Democrazia diretta in Svizzera
Repubblica Ceca domani al voto, il populista Babis in vantaggio

Circa 8,4 milioni di cechi sono chiamati venerdì e sabato alle urne per rinnovare i 200 seggi del loro Parlamento. Si vota domani dalle 14 alle 22 e il giorno dopo dalle 8 alle 14.

1 minuto

(Keystone-ATS) I risultati saranno noti dopodomani in serata. Le formazioni in lizza sono 26, di cui sette dovrebbero superare la soglia del 5% necessaria per entrare in Parlamento.

L’ultimo sondaggio dell’agenzia Ipsos dava al primo posto il movimento populista Azione del cittadino scontento (Ano) dell’ex premier populista Andrej Babis con il 32,6% dei consensi.

Al secondo posto arriva, con una distanza di circa 10 punti percentuali (21,1%), l’attuale coalizione di centro destra Insieme (Spolu) del premier Petr Fiala, formata da Civici democratici (Ods), Top 09 e popolari del Kdu-Csl.

Seguono i Sindaci e indipendenti (Stan), un’altra formazione di centro destra, che compete per il terzo posto con gli estremisti della destra della Libertà e democrazia diretta (Spd). Poi i Pirati, con l’8,7%.

Il vostro Paese può resistere ad attacchi contro la sua democrazia?

Le democrazie sono sempre più minacciate, sia dall’interno che dall’esterno. Come se la cavano le istituzioni del vostro Paese?

Il Paese in cui vivete offre una e-ID? Quali sono i vantaggi di questo strumento digitale o quali timori suscita?

Condividete le vostre esperienze: il Paese in cui vivete ha già introdotto un'e-ID? Questo strumento vi rende la vita più facile?

La vostra vita potrebbe cambiare a causa delle nuove regole commerciali introdotte dagli Stati Uniti?

In che modo la politica commerciale statunitense potrebbe influenzare la vostra vita? Condividete le vostre opinioni.

