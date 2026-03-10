Rfk Jr., ministro Usa fanatico del fitness, operato alla spalla

Keystone-SDA

Troppi pull-up alla sbarra e piegamenti sulle braccia per Robert Kennedy Jr. il ministro della salute di Donald Trump, un fanatico del fitness performato in bluejeans e a torso nudo, è finito sotto i ferri per un'operazione una spalla.

1 minuto

(Keystone-ATS) L’intervento a cui Kennedy si è sottoposto oggi interessa la cuffia dei rotatori, un gruppo di tendini e muscoli della spalla che tengono fermo il braccio nella sua articolazione e permettono di alzarlo e ruotarlo. Il ministro prevede di tornare al lavoro lunedì prossimo.

Il ministero non ha risposto immediatamente alla domanda se l’infortunio di Kennedy sia stato causato dagli allenamenti intensi che ha promosso da quando ha assunto la guida dell’agenzia. Il 72enne figlio di Bobby Kennedy ha fatto di questi allenamenti una parte integrante di una più ampia campagna per migliorare la salute degli americani.

L’anno scorso, complice il segretario alla Difesa Pete Hegseth, ha lanciato un’iniziativa di fitness in cui i due si sono sfidati – e hanno sfidato il pubblico – a fare 100 flessioni e 50 trazioni (pull-ups) alla sbarra in meno di 10 minuti.