Riapre l’Oberalp, è il primo passo urano di nuovo percorribile
La stagione delle riaperture dei valichi alpini comincia anche nel canton Uri: venerdì alle 09.00 tornerà a essere percorribile l'Oberalp, la strada che collega Andermatt (UR) a Sedrun (GR).
(Keystone-ATS) Il passo, che ha il suo punto più elevato a 2044 metri di altitudine, resta comunque esposto a improvvise condizioni meteorologiche avverse, ricorda il dipartimento costruzioni del canton Uri in un comunicato odierno. Potrebbero quindi rendersi necessarie brevi e temporanee nuove chiusure.
I lavori di sgombero della neve e di messa in sicurezza procedono a pieno ritmo anche sugli altri passi. Sulla base dei dati storici dal 2000 si prevede che il San Gottardo e il Klausen possano riaprire intorno all’inizio di maggio; chi invece vuole passare dalla Furka o dal Susten dovrà attendere ancora diverse settimane.