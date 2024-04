Ricercati volevano diventare poliziotti a Rio, nove arresti

(Keystone-ATS) Volevano diventare poliziotti ma erano ricercati dalla giustizia: nove candidati all’esame di agente della Polizia militare di Rio de Janeiro sono stati arrestati all’arrivo sul luogo della prima prova della selezione.

I nove avevano mandati di arresto pendenti per diversi reati ed erano già monitorati dalla polizia. Uno degli aspiranti agenti era ricercato per un omicidio avvenuto nel 2016 a Belford Roxo.

In totale 117’628 candidati competono per i 2000 posti offerti dallo Stato di Rio. Si tratta del secondo concorso identico dopo che il primo processo selettivo era stato cancellato per un sospetto di frode.