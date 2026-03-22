Come la retromarcia di Trump sul clima potrebbe influenzare il mondo

Il presidente americano Donald Trump ha messo tutto il peso del Governo federale a favore dei veicoli a benzina piuttosto che delle auto elettriche. Keystone

Sotto la presidenza di Donald Trump, gli Stati Uniti si sono nuovamente ritirati dalla cooperazione climatica globale. Sono usciti per la seconda volta dall’Accordo di Parigi e hanno lasciato importanti organismi climatici delle Nazioni Unite. Ecco le principali conseguenze per il mondo e per la Svizzera.

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Un duro colpo alla diplomazia climatica internazionale e all’influenza degli USA

Il 7 gennaio, gli Stati Uniti hanno annunciato il loro ritiro da 66 organizzazioni internazionali, tra cui diverse centrali per l’azione climatica, come la Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici (UNFCCC), il trattato alla base degli sforzi globali per limitare il riscaldamento e che riunisce tutti i Paesi membri dell’ONU.

La Casa Bianca ha affermato che tali organizzazioni “non servono più agli interessi americani” e promuovono “agende inefficaci o ostili”. Trump ha più volte definito il cambiamento climatico “una bufala”.

Dopo la loro uscita dall’Accordo di Parigi nel 2017 e poi nel 2025 – quest’ultima effettiva dal 27 gennaio di quest’anno – gli Stati Uniti sono il primo e unico Paese a ritirarsi dall’UNFCCC. “È sicuramente un passo più serio. Il mondo perde molto ed è molto dannoso”, ha dichiarato Johan Rockström, direttore dell’Istituto di ricerca sull’impatto climatico di Potsdam, in Germania, all’agenzia di stampa Associated Press.

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L’uscita dall’UNFCCC libera gli Stati Uniti da obblighi come il finanziamento delle attività del trattato o la rendicontazione delle emissioni nazionali, indebolendo gli sforzi globali di monitoraggio. Sebbene il ritiro richieda un anno per essere completato, la partecipazione ufficiale degli USA ai forum climatici ONU era già in calo. Esperti legali affermano che non è chiaro se Trump possa ritirarsi unilateralmente dalla Convenzione.

Dinamiche geopolitiche sulle questioni climatiche

Sebbene molti esperti ed esperte deplorino il ritiro degli Stati Uniti, questo rallenterà, ma non invertirà, la transizione globale verso le energie pulite. “La cooperazione internazionale non crollerà perché l’UNFCCC ha 195 membri invece di 196”, ha detto al sito Carbon Brief Joanna DepledgeCollegamento esterno, professoressa dell’Università di Cambridge.

La Cina e l’Unione Europea hanno ora l’opportunità di plasmare le norme climatiche e i mercati delle tecnologie pulite. Pur lamentando il ritiro degli USA dall’Accordo di Parigi – il secondo maggiore emettitore al mondo dopo la Cina, e il più grande storicamente – l’ambasciatore svizzero per il clima Félix Wertli afferma che l’accordo del 2015 rimane solido.

“Nessun altro Paese ha annunciato il proprio ritiro, e l’accordo copre ancora quasi il 90% delle emissioni globali”, dice Wertli a Swissinfo. “Allo stesso tempo, il lavoro svolto nel quadro dell’Accordo di Parigi sta dando sempre più frutti, e l’abbandono dei combustibili fossili è in pieno corso. Le energie rinnovabili si stanno sviluppando più rapidamente del previsto”.

Gli investimenti globali nelle energie rinnovabiliCollegamento esterno sono ora superiori ai 2’000 miliardi di dollari l’anno, superando di gran lunga la spesa per i combustibili fossili. Nel 2024, oltre il 90% della nuova capacità elettrica installata proveniva da fonti rinnovabiliCollegamento esterno e un’automobile nuova su cinque venduta nel mondo era elettricaCollegamento esterno.

L’elettricità prodotta a basse emissioni rappresenta oltre la metà della capacità in CinaCollegamento esterno e in IndiaCollegamento esterno. Le esportazioni cinesiCollegamento esterno di beni e servizi a basse emissioni hanno superato i 20 miliardi di dollari in un solo mese lo scorso anno.

Il disimpegno degli USA sta anche spingendo altri Paesi ad assumere un ruolo più attivo. Alla conferenza internazionale sul clima COP30 in Brasile, la Colombia e i Paesi Bassi hanno annunciato l’intenzione di ospitare – insieme a numerosi Stati insulari del Pacifico – i primi negoziati internazionali sul graduale abbandono dei combustibili fossili.

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Più difficile raggiungere gli obiettivi globali sulle emissioni

Il ritiro degli USA aumenta il rischio di un aumento delle emissioni globali e potrebbe incitare altri Paesi a ritardare la propria azione climatica. Gli Stati Uniti rappresentano circa un quarto delle emissioni storiche di CO₂ e circa il 13% delle emissioni annuali nel mondo.

Per Reto Knutti, professore di fisica del clima al Politecnico federale di Zurigo (ETH), la decisione americana è “infelice e miope, ma non sorprendente”. Le conseguenze immediate potrebbero essere gestibili, sostiene, ma il rischio più grande è l’erosione della fiducia nelle istituzioni e negli accordi internazionali.

“Se trattati, impegni presi, partenariati e negoziati sono considerati come convenienze temporanee, da cui chiunque può sottrarsi, la situazione è grave”, afferma Knutti.

Il ritiro statunitense giunge mentre il riscaldamento globale si avvicina a 1,5° C sopra i livelli preindustriali. “Dobbiamo ridurre le emissioni globali del 5% all’anno e proprio in questo momento il più grande attore del mondo esce dal gioco”, ha detto Rockström.

All’inizio del 2026, circa due terzi dei Paesi, che rappresentano l’80% delle emissioni mondiali, hanno presentato nuovi obiettivi climatici per il 2035. Tuttavia, il Programma ONU per l’Ambiente stima che tali impegni limiteranno il riscaldamento solo a 2,3°–2,5°CCollegamento esterno. Il ritiro degli USA annulla da solo circa 0,1°C di progressi.

La Svizzera mira a ridurre le sue emissioni di gas serra di almeno il 65% entro il 2035 e a raggiungere la neutralità climatica entro il 2050.

Alla COP30, il Brasile ha avviato colloqui informali per definire una roadmap per eliminare i combustibili fossili e lottare contro la deforestazione. In seguito alla retromarcia degli Stati Uniti, Félix Wertli afferma che la Svizzera continuerà a sostenere questi piani. “Assumerà un ruolo attivo nel dare segnali politici e nell’attuare misure concrete per accelerare i progressi verso entrambi gli obiettivi”.

I finanziamenti climatici ai Paesi poveri subiscono un duro colpo

Il congelamento degli aiuti imposto da Trump potrebbe comportare tagli importanti ai programmi climatici all’estero. L’anno scorso, analisti e analiste avevano avvertito che quasi un decimo dei finanziamenti climaticiCollegamento esterno globali potrebbe essere compromesso.

La sospensione dei finanziamenti USA avrà gravi conseguenze soprattutto per molti Paesi africani, asiatici e piccoli Stati insulari. Questi dipendono dal sostegno internazionale per affrontare inondazioni, siccità, ondate di calore e l’innalzamento del livello dei mari.

Sotto l’amministrazione Biden, gli USA avevano aumentato i finanziamenti per il climaCollegamento esterno a 11 miliardi di dollari l’anno tra il 2021 e il 2024. Trump ha poi congelato gli aiuti esteri e cancellato i finanziamenti climatici.

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Prima di questa svolta, l’Agenzia statunitense per lo sviluppo internazionale (USAID) forniva circa un terzo dei finanziamenti climatici USA, per quasi tre miliardi di dollari nel 2023. Anche i quattro miliardi di dollari promessi al Fondo verde per il climaCollegamento esterno, che sostiene l’adattamento climatico e le energie pulite nei Paesi in via di sviluppo, sono stati stralciati.

Delia Berner, esperta di politiche climatiche internazionali presso l’ONG svizzera Alliance Sud, definisce il ritiro USA “un duro colpo” che, nel contesto attuale, rende ancora più importante la cooperazione svizzera nell’ambito del finanziamento climatico internazionale.

Berner aggiunge che i Paesi più poveri devono ricevere molto più sostegno per svilupparsi in modo sostenibile invece di dipendere dai Paesi produttori di petrolio. La Svizzera ha approvato un obiettivo globale per mobilitare 300 miliardi di dollari l’anno entro il 2035, ma il Consiglio federale ha deciso nel dicembre 2025 di rinviare qualsiasi misura al 2027. Una decisione che l’esperta di Alliance Sud definisce “irresponsabile”.

Impatto sulla scienza del clima

Gli Stati Uniti si sono ritirati anche dal Gruppo intergovernativo sul cambiamento climatico (IPCC), con sede a Ginevra, la principale autorità scientifica mondiale sul clima. Storicamente, gli USA contribuivano per circa il 30% dei finanziamenti volontari dell’IPCC – circa 67 milioni di dollari – e fornivano competenze, dati e leadership nei suoi rapporti poi utilizzati dai Governi.

L’IPCC continuerà il suo lavoro senza il coinvolgimento ufficiale degli Stati Uniti. Potrà comunque contare su decine di scienziati e scienziate americani che continueranno a contribuire a titolo volontario.

“Questo contributo, così come quello delle istituzioni statunitensi, resterà un fondamento per l’IPCC”, dice Knutti.

Il finanziamento proverrà da altre fonti, afferma Knutti. Tuttavia, la ridotta partecipazione americana potrebbe avere ripercussioni sulla ricerca, sulla condivisione dei dati e sull’importanza percepita dei futuri rapporti sul clima.

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A cura di Gabe Bullard e Veronica De Vore

Tradotto con il supporto dell’IA/lj

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