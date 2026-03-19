Cosa rallentata l’attuazione delle leggi sul clima in Svizzera

Il settore dei viaggi avrà più tempo per adeguarsi alle nuove disposizioni sulle emissioni. Gaetan Bally / Keystone

Da poco più di un anno la Svizzera dispone di una nuova legislazione sul clima. Tuttavia, l’attuazione di molte norme avanza a fatica. Analisi.

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1,9 tonnellate: da gennaio, questa cifra dovrebbe figurare su ogni biglietto per un volo da Zurigo a Los Angeles. L’articolo 7aCollegamento esterno della nuova legge sulla riduzione delle emissioni di CO 2 prevede infatti che le compagnie aeree indichino la quantità di emissioni generate da ogni tragitto.

L’ordinanza sul CO₂, anch’essa rivista e che precisa le regole della legge sul CO₂, aveva fissato l’inizio di questo obbligo di dichiarazione al 1° gennaio 2026. Eppure, chi vola verso Los Angeles per il momento non trova il riferimento alle 1,9 tonnellate sul proprio biglietto. Come mai?

Lobbismo efficace in Parlamento

Nel corso del 2025, il Consiglio federale ha nuovamente modificato l’ordinanza sulla riduzione del CO₂. Nel rapporto relativo a questa revisioneCollegamento esterno è indicato che “dal momento che l’industria dei viaggi lavora su lunghi orizzonti temporali e necessita di un’adeguata fase di preparazione, l’inizio dell’attuazione è posticipato di un anno.”

Il settore turistico è dunque riuscito a ottenere più tempo. André Lüthi, direttore dell’agenzia di viaggi Globetrotter, e Martin Wittwer, presidente dell’Associazione svizzera delle agenzie di viaggio, si erano recati a Palazzo federale a Berna per fare pressione sulla politica. Secondo il settore turisticoCollegamento esterno, non esisterebbero metodi di calcolo uniformi e riconosciuti a livello internazionale per attuare l’obbligo di dichiarazione delle emissioni.

Un’affermazione sorprendente, visto che i dati sulle emissioni di CO 2 dei voli sono consultabili da anni e con pochi clic su portali quali myClimate.

È importante sensibilizzare la popolazione su questo tema: un terzo delle nostre emissioni è legato alle vacanze, e circa la metà di quelle generate durante le ferie proviene dal trasporto aereo. Durante le vacanze, uno svizzero o una svizzera emettono lo stesso quantitativo di CO 2 della media mondiale pro capite in un anno. È quanto emerge da uno studioCollegamento esterno pubblicato a fine 2024 sulla rivista scientifica Nature. Su 170 nazioni esaminate, la Svizzera si è piazzata al settimo posto per le emissioni legate alle vacanze.

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Nessun sostegno per il treno notturno dalla Svizzera a Malmö

Se si osserva l’attuazione delle norme di riduzione delle emissioni in un singolo settore, come fanno Lüthi e Wittwer per quello dei viaggi, non ci si accorge che non si tratta di un caso isolato. Lo scorso anno, la legge sul CO₂ è stata progressivamente indebolita anche in altri ambiti.

Primo esempio: circa l’80% delle destinazioni raggiunte in aereo dalla Svizzera si trova in Europa, secondo l’Ufficio federale di statistica. Sono mete che, in alcuni casi, potrebbero essere raggiunte anche in treno. Per questo motivo, il Parlamento aveva deciso, durante la revisione della legge sul CO₂, di investire nell’ampliamento dei collegamenti ferroviari.

Dall’inizio del 2025, l’articolo 37aCollegamento esterno prevede esplicitamente fondi per il “trasporto ferroviario transfrontaliero di viaggiatori su lunghe distanze, in particolare per la promozione dei treni notturni”. Per questo motivo le Ferrovie federali svizzere (FFS) avevano iniziato a pianificare una nuova linea notturna da Zurigo a Malmö (Svezia) via Amburgo e Copenaghen e avevano anche già venduto i primi biglietti.

Ma ora questi viaggi notturni verso nord dell’Europa non si faranno più. Durante il dibattito sul bilancio federale nel dicembre 2025, il Parlamento non ha sbloccato i fondi necessari. Le FFS hanno dovuto annullare la vendita dei biglietti e rimborsare la clientela.

Meno soldi per il risanamento degli edifici

Secondo esempio: mentre le emissioni del traffico sono diminuite solo dell’8% dal 1990, nel settore degli edifici la riduzione è stata di quasi il 44%Collegamento esterno. Oltre che alla tassa sul CO₂ prelevata sui combustibili fossili, questo successo è dovuto soprattutto al Programma Edifici. Anche questo è regolamentato dalla legge sul CO₂, e più precisamente dall’articolo 34.

Dal 2010, questo programma di risanamento energetico degli stabili in Svizzera ha permesso di investire circa 500 milioni di franchi all’anno per sostituire i sistemi di riscaldamento a energie fossili e per isolare meglio gli edifici.

Ora però questa storia di successo rischia di essere ridimensionata. Il ministro dell’ambiente Albert Rösti voleva porre fine al Programma Edifici e abrogare l’articolo 34 della legge sul CO₂. Il taglio rappresenta una delle voci più consistenti del cosiddetto Pacchetto di sgravio 27Collegamento esterno, con cui il Consiglio federale intende risparmiare circa 3 miliardi di franchi l’anno a partire dal 2027. “Il Programma Edifici ha ormai fatto il suo corso”, aveva dichiarato Rösti in una conferenza stampa alla fine del 2024.

Poche settimane dopo, il massimo organo di controllo della Svizzera, il Controllo federale delle finanze, ha pubblicato un rapporto sul Programma EdificiCollegamento esterno. Il documento afferma che “quasi due terzi del riscaldamento degli ambienti e dell’acqua calda […] viene ancora prodotto con fonti energetiche fossili”.

In altre parole, il Programma Edifici è tutt’altro che superato. Sebbene il Parlamento abbia deciso di risparmiare in modo meno drastico di quanto intendesse il Consiglio federale, i fondi destinati alle ristrutturazioni edilizie sono stati fortemente ridotti.

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Deroga per la riduzione delle emissioni delle aziende

Terzo esempio: dal 2025 l’articolo 66a dell’ordinanza sul CO₂ impone ad alcune aziende di ridurre le proprie emissioni di CO₂ di almeno il 2,25% all’anno. In Svizzera, ogni tonnellata di CO₂ emessa da combustibili fossili è soggetta solitamente a una tassa di 120 franchi. Tuttavia, queste aziende ne sono esentate.

In cambio, hanno concluso una cosiddetta convenzione sugli obiettivi con la Confederazione. È una sorta di contratto che definisce quali misure di protezione del clima devono essere adottate affinché le aziende non siano obbligate a pagare la tassa. Fino all’inizio del 2025, però, questi contratti non prevedevano alcun obbligo minimo di riduzione. Il calo del 2,25% rappresentava quindi una novità significativa.

Una novità che tuttavia mostra già le prime crepe dopo un solo anno. Dal 2026, infatti, alcune imprese industriali possono nuovamente richiedere un percorso di riduzione delle emissioni attenuato. Si tratta di una misura di alleggerimento “in risposta ai nuovi dazi supplementari del 39% applicati dal 7 agosto 2025 sulle importazioni svizzere negli Stati Uniti”, scriveCollegamento esterno la Confederazione.

Il fatto che nel frattempo i dazi siano nuovamente diminuiti non cambia la realtà: questa deroga è oramai inserita nella legge. Anche qui, l’industria sembra aver ottenuto un successo grazie all’attività di lobbismo in Parlamento.

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Mancanza di norme dettagliate e iniziativa fallita

Nemmeno per la seconda legge climatica centrale della Svizzera, la Legge sul clima e sull’innovazione (LCI), l’attuazione sta procedendo senza intoppi. Due articoli di legge non sono ancora stati tradotti in norme chiare.

Da un lato, c’è l’articolo 10Collegamento esterno sul ruolo esemplare della Confederazione. Esso richiede che l’Amministrazione federale e le imprese vicine alla Confederazione facciano da apripista e azzerino delle loro emissioni prima del resto della Svizzera. L’elaborazione delle norme dettagliateCollegamento esterno è in corso.

Dall’altro lato, si trova l’articolo 9 sul settore finanziario, secondo cui “la Confederazione provvede affinché la piazza finanziaria svizzera contribuisca in modo efficace allo sviluppo a basse emissioni e resiliente ai cambiamenti climatici”. Eppure, nella legge elvetica non esiste ancora alcuna norma climatica vincolante per gli istituti finanziari. Esiste solo la possibilità di procedere a un’indagine volontaria e anonima.

Il Consiglio federale giustifica la sua inattività sostenendo di non aver ricevuto un mandato chiaro dal Parlamento – nell’articolo 9 si parla di Confederazione e non di Consiglio federale.

La Svizzera non raggiungerà gli obiettivi climatici 2030

La Svizzera è un Paese piccolo. A livello globale, le sue emissioni dirette possono sembrare poco rilevanti. Tuttavia, le tonnellate di CO₂ riconducibili all’influenza della piazza finanziaria svizzera sono molto più importanti. Sono da sei a nove volte superiori alle emissioni prodotte direttamente sul territorio elvetico, secondo uno studioCollegamento esterno della società di consulenza McKinsey,

“Ad oggi posso assicurarle che non raggiungeremo i nostri obiettivi climatici per il 2030, e di parecchio.” A dirlo non un’organizzazione ambientalista, bensì il vicedirettore dell’Ufficio federale dell’ambiente (UFAM) e capo del settore clima, Reto Burkard.

La LCI è stata approvata nell’estate del 2023 in votazione popolare con una chiara maggioranza di quasi il 60%. Diverso l’esito della votazione sull’iniziativa per un fondo per il clima l’8 marzo scorso. L’iniziativa chiedeva che la Svizzera investisse ogni anno tra 3,9 e 7,7 miliardi di franchi nella valorizzazione ecologica del Paese. È stata respinta da quasi il 72% dell’elettorato.

* Alex Tiefenbacher ha studiato scienze ambientali e filosofia al Politecnico federale di Zurigo. È autrice e giornalista freelance per vari media. Si occupa principalmente della legislazione svizzera in materia di clima. Nel 2022 ha cofondato il Climate Journalism Network Switzerland. È membro del Partito ecologista svizzero.

A cura di Veronica De Vore

Tradotto con il supporto dell’IA/lj

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